Los astronautas de Artemis II llegan a Florida para ultimar preparativos rumbo a la Luna

NASA astronaut Reid Wiseman stands with NASA astronaut Christina Koch, NASA astronaut Victor Glover, and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen as they gesture standing together, at Kennedy Space Center ahead of Artemis II launch in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 27, 2026. REUTERS/Joe Skipper

Los astronautas de la misión Artemis II llegan a Florida para prepararse para el lanzamiento a la Luna. El Centro Espacial Kennedy de la agencia espacial estadounidense NASA recibió este viernes a los cuatro astronautas que liderarán la próxima expedición lunar. Esto marcará el retorno de Estados Unidos y sus aliados internacionales a la exploración más allá de la órbita terrestre, con miras al programado despegue el 1 de abril.

El comandante Reid Wiseman, la especialista de misión Christina Koch, el piloto Victor Glover y el astronauta canadiense Jeremy Hansen permanecerán en la base para la fase final de preparativos, mientras aumentan las expectativas de futuras operaciones tripuladas en suelo lunar.

Según la cadena estadounidense CBS News, la tripulación arribó el viernes desde el Centro Espacial Johnson en Houston a bordo de reactores T-38. Aterrizó a las 14:10 hora del este en la pista de 4,8 km de longitud. Tras descender de la nave, Wiseman declaró: “Creo que la nación y el mundo han esperado mucho tiempo para volver a hacer esto… Estamos realmente entusiasmados por llevar a cabo esta misión para todo el equipo”.

NASA astronaut Victor Glover speaks to the media next to NASA astronauts Reid Wiseman and Christina Koch, and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, at Kennedy Space Centre ahead of the Artemis II launch in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 27, 2026. REUTERS/Joe Skipper

El plan establece que los relojes de cuenta regresiva comiencen el lunes a las 16:44, con una ventana de lanzamiento inicial el miércoles a las 18:24. El despegue estaba previsto originalmente para febrero, pero la campaña registró demoras por fugas de hidrógeno detectadas durante una prueba de abastecimiento y por dificultades con la presurización del sistema de propulsión superior del cohete.

La cadena estadounidense CBS News detalló que estos problemas obligaron a trasladar el colosal cohete SLS de 98 m de altura de vuelta al Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la agencia espacial estadounidense NASA. Los ingenieros identificaron y corrigieron el fallo, causado por un sello fuera de posición, tras lo cual la nave regresó a la plataforma y recibió una recarga de baterías.

El sistema SLS y la cápsula Orion, puestos a prueba en vuelo tripulado

El vuelo de Artemis II será la segunda vez que se utiliza el cohete SLS —el más potente en servicio— y la primera en la que viaja una tripulación en la cápsula Orion.

El cohete para la misión Artemis se alza imponente dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) de la NASA. (Joel Kowsky / NASA)

Ambos sistemas se evaluarán en condiciones de vuelo reales. Antes de dirigirse a la Luna, los astronautas pasarán 24 horas en órbita terrestre comprobando los sistemas críticos de la nave: soporte vital, control ambiental, consumo y reciclaje de agua y eliminación de dióxido de carbono, procesos no verificados durante la misión no tripulada Artemis I.

The Orion crew capsule sits atop NASA's next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS), on Pad 39B ahead of a second launch attempt at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 27, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Wiseman explicó a la cadena estadounidense CBS News: “Tenemos que asegurarnos de que Orion puede eliminar nuestro dióxido de carbono, mantenernos con vida, permitirnos beber agua y realizar todas las funciones humanas básicas”.

El vuelo inaugural tripulado del SLS y la Orion proporcionará datos clave para la seguridad y viabilidad de futuras misiones de alunizaje. Una vez completada la etapa de pruebas en órbita terrestre, la nave iniciará el recorrido de 700.000 millas (unos 1,1 millones de km) rumbo a la Luna.

La cápsula Orion de la NASA exhibe sus complejos sistemas internos y externos durante las etapas de ensamblaje en el Centro Espacial Johnson. (NASA)

Se espera que sobrevuelen a cerca de 6.600 km de la superficie lunar el 6 de abril. Este trayecto brindará a la tripulación una perspectiva inédita de la cara oculta del satélite, antes que la gravedad lunar altere el rumbo y se inicie el regreso, previsto con amerizaje cerca de San Diego el 10 de abril.

La campaña de lanzamiento ofrece una ventana hasta el 6 de abril. Si cuestiones técnicas o meteorológicas impiden el despegue antes de ese día, la misión deberá postergarse unas cuatro semanas, hasta la próxima oportunidad en que la posición relativa entre la Tierra y la Luna y las condiciones de iluminación y energía solar lo permitan, indicó la cadena estadounidense CBS News.

Particularidades de la misión y la tripulación

En esta misión destaca la presencia de un pequeño peluche llamado Rise como “tripulante” informal, que funcionará como indicador de gravedad cero. Su diseño, elegido en un concurso estatal de California, fue seleccionado por la propia tripulación.

Koch señaló a la cadena estadounidense CBS News que tanto el nombre como la estética de Rise toman como referencia la imagen Earthrise de la misión Apollo 8, símbolo de inspiración para el equipo.

Dentro del peluche viajará una tarjeta informática que contiene los nombres de casi 6 millones de personas de todo el mundo, participantes de la campaña de la agencia espacial estadounidense NASA para “enviar tu nombre alrededor de la Luna”.

Próximas misiones y preparativos para la base lunar

El éxito de Artemis II será el pilar para el siguiente vuelo tripulado en órbita terrestre, en el cual una nueva tripulación ejecutará maniobras de encuentro y acoplamiento con los módulos de alunizaje comercial que desarrollan las empresas privadas SpaceX y Blue Origin.

NASA's next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket with the Orion crew capsule, sits on Pad 39B ahead of a second launch attempt at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 27, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

De cumplirse los planes, la agencia espacial estadounidense NASA prevé concretar “una o posiblemente dos misiones de aterrizaje lunar en 2028”, con el objetivo de establecer una base permanente cerca del polo sur de la Luna destinada a estancias prolongadas.

Christina Koch expresó la motivación del equipo según palabras recogidas por la cadena estadounidense CBS News: “Lo que todos coincidimos es que ha sido motivador, inspirador y nos ha impulsado”.