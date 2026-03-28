Florida elimina la sociología de su plan de estudios básico universitario y desata un debate nacional

La Junta de Gobernadores de Florida eliminó sociología introductoria como materia obligatoria en las universidades públicas estatales a partir del próximo semestre. REUTERS/Nathan Howard

La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida aprobó el jueves una medida para excluir la sociología introductoria del plan de estudios básico en las universidades públicas del estado. A partir del próximo semestre, esta asignatura dejará de contar para los requisitos de educación general en las instituciones estatales.

La decisión se produce tras años de cuestionamientos por líderes republicanos y consolida una reforma educativa promovida por el gobernador Ron DeSantis, que restringe los contenidos sobre raza, género e inequidad en la formación universitaria.

La decisión afecta a las doce universidades públicas de Florida y rompe un consenso académico de décadas sobre el papel de las ciencias sociales en la educación superior. (University of Florida)

El Miami Herald, periódico de referencia en Florida, calificó este paso como uno de los mayores cambios implementados bajo la actual agenda educativa, orientada a redefinir los cursos obligatorios en la educación superior pública del estado.

El impacto de la medida recae sobre el recorrido académico de todos los estudiantes: la sociología introductoria, curso históricamente de gran demanda en pregrado, pasará a ser optativa y saldrá del eje central de la formación transversal obligatoria en las universidades públicas.

La votación aprobada este jueves afecta a 12 universidades públicas de Florida y pone fin a décadas de consenso académico sobre el papel de las ciencias sociales en la educación universitaria general.

La exclusión de la sociología impactará la diversidad formativa y las matrículas

En respuesta a la polémica, Ray Rodrigues, rector del sistema universitario estatal, justificó la medida y citó el rechazo de parte del profesorado al nuevo plan de estudios y al libro de texto de sociología redactado por el propio estado. De acuerdo con Rodrigues, el material presentado resultó para muchos docentes una “afrenta a la libertad académica”.

Una vista aérea del campus de la Universidad Internacional de Florida (FIU) muestra sus edificios modernos y el desarrollo urbano circundante, incluyendo construcciones cercanas. (Florida International University)

Docentes señalaron que restringe el abordaje de cuestiones centrales como el racismo y la desigualdad social.

Rodrigues también refirió informes sobre profesores que buscaron cumplir sólo formalmente la normativa, manteniendo de facto materiales o enfoques ya vetados; para él, esto quebrantó la confianza institucional y motivó la decisión: “La sociología como disciplina se ha convertido en una defensa social y política disfrazada de institución académica”.

Este planteamiento acompaña el crecimiento del debate ideológico a nivel estatal, centrado en el supuesto dominio progresista de la disciplina sociológica. Rodrigues dirigió críticas directas a la Asociación Americana de Sociología, principal organismo profesional de la disciplina en Estados Unidos, a la que atribuyó una orientación deliberada hacia posturas políticas y sociales, lo que, según él, se aleja del rigor académico y la objetividad en la investigación.

El cambio responde a la reforma educativa promovida por el gobernador Ron DeSantis, que limita contenidos sobre raza, género e inequidad en la formación universitaria. (University of Florida)

La decisión de la junta, que no formaba parte de la agenda original, encontró resistencia interna. Kimberly Dunn, docente de contabilidad en la Universidad Atlántica de Florida y representante del profesorado, votó en contra.

Dunn advirtió que retirar la sociología del plan troncal resulta “prematuro y más generalizado de lo necesario” y afirmó: “Contribuye directamente a las competencias que enfatizamos constantemente. Estas son habilidades que nuestros graduados necesitan en todos los sectores”. Así lo recogió otro diario estatal.

Antes de la votación, solo cuatro universidades habían solicitado formalmente sacar la sociología introductoria de su oferta básica: la Universidad del Sur de Florida; la Universidad Florida A&M; la Universidad del Norte de Florida; y la Universidad Florida Gulf Coast. La resolución del consejo generalizó la medida a todas las instituciones públicas.

La reforma responde a una ley estatal que restringe la enseñanza sobre diversidad y sistemas de opresión

Este cambio curricular responde a una ley aprobada en dos mil veintitrés por la Legislatura de Florida, dominada por los republicanos y respaldada por el gobernador Ron DeSantis, que exige revisar los cursos troncales y prohíbe la enseñanza basada en “políticas de identidad” como teorías sobre racismo sistémico y desigualdades estructurales.

La legislación prioriza los saberes considerados fundamentales por las autoridades estatales, desplazando las perspectivas relacionadas con diversidad e inclusión. En dos mil veinticuatro, la Junta de Gobernadores ya había eliminado el curso Principios de Sociología de los requisitos básicos para obtener un título, reemplazándolo por una asignatura de historia.

Profesores y asociaciones advierten sobre el impacto negativo de la medida en la diversidad formativa y en la matrícula de cursos superiores de ciencias sociales. (Reuters)

Posteriormente, funcionarios estatales y académicos colaboraron en el desarrollo de un nuevo marco y libro de texto, adaptados a la normativa y distribuidos en los campus a comienzos de este año. Este material limita la enseñanza que presenta el racismo sistémico, el sexismo o la opresión como causas principales de la desigualdad.

Según profesores consultados por el diario de referencia, este rediseño despoja al curso de sus fundamentos esenciales y representa, en palabras de varios docentes, “una tergiversación” de la disciplina. Algunos de quienes participaron en la redacción del contenido se desvincularon públicamente del producto final.

Hasta el momento de la votación, solo cuatro universidades públicas —la Universidad del Sur de Florida; la Universidad Florida A&M; la Universidad del Norte de Florida; y la Universidad Florida Gulf Coast— habían gestionado formalmente la exclusión del curso introductorio de sociología. La decisión adoptada hizo extensiva la eliminación a la totalidad de las instituciones públicas del estado.

Los argumentos y advertencias sobre las consecuencias en la formación universitaria

Varios profesores y agrupaciones universitarias advirtieron sobre las consecuencias a mediano y largo plazo de la reforma. Indican que eliminar la sociología como rama obligatoria restringe el acceso de los estudiantes a perspectivas esenciales sobre la vida social y las relaciones humanas.

Según reseñaron múltiples medios del estado, la sociología introductoria ha sido tradicionalmente una herramienta para orientar carreras en criminología, salud pública, educación y trabajo social.

El histórico Edificio Westcott de la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee se erige majestuoso, con su arquitectura de ladrillo y la fuente central que adorna su entrada principal.

Con el retiro del requisito obligatorio, analistas y catedráticos prevén una caída en la matrícula en cursos de nivel superior y una merma en los ingresos que las facultades de humanidades obtienen de estudiantes fuera de la especialidad, lo que puede acarrear efectos financieros y laborales negativos en esos departamentos.

El comisionado de educación, Anastasios Kamoutsas, aclaró que la medida solo aprueba cambios en las universidades públicas estatales. Los 28 colegios públicos de Florida podrán seguir ofreciendo sociología como parte de su educación general, aunque deberán ceñirse al marco de contenidos revisados.

Entre las voces a favor, algunos sectores académicos y políticos sostienen que la propuesta restablece el enfoque en los clásicos de la disciplina, la metodología empírica y una mayor pluralidad de perspectivas. Sostienen que los cursos introductorios en Florida se enfocaban, en exceso, en teorías contemporáneas de justicia social y dejaban de lado los fundamentos históricos y el rigor metodológico.

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