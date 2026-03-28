Estados Unidos

Brote de E. coli: la FDA ordena el retiro de una marca de quesos pero la empresa se niega a sacarlos del mercado

Las autoridades federales intensifican las acciones tras nuevos casos de intoxicación vinculados a productos lácteos no pasteurizados, mientras persiste el desacuerdo entre reguladores y la compañía responsable

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Primer plano de una mano sosteniendo un tubo de ensayo transparente con tapa azul y la inscripción "E. Coli 2" en su superficie
Raw Farm, principal productor de lácteos sin pasteurizar en EE. UU., rechaza retirar voluntariamente sus quesos del mercado. (Reuters)

Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron que al menos nueve personas enfermaron por la bacteria E. coli asociada al consumo de quesos sin pasteurizar vendidos bajo la marca Raw Farm. La situación generó alarma, ya que la mayoría de los afectados son menores de cinco años y uno de los pacientes desarrolla complicaciones graves en los riñones.

El brote fue identificado en tres estados y provocó tres hospitalizaciones. Según datos oficiales citados por el diario estadounidense USA TODAY, uno de los pacientes presenta síndrome urémico hemolítico (HUS), una afección que compromete la función renal y puede ser letal.

Primer plano microscópico de múltiples bacterias Enteropatogena E. coli de color rojo en forma de bastón, sobre una superficie irregular de tonos ocres y beige
Al menos un paciente desarrolla síndrome urémico hemolítico, una grave complicación renal asociada a E. coli. (Reuters)

Esta complicación, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ocurre cuando una toxina bacteriana daña los vasos sanguíneos, destruyendo los glóbulos rojos y generando coágulos que afectan al riñón y otros órganos.

Este brote, informado el jueves 26 marzo por el CDC junto a la FDA, ha reabierto el debate sobre la regulación de productos lácteos crudos y pone en el centro de la polémica la negativa de la empresa Raw Farm a retirar voluntariamente sus quesos del mercado.

Raw Farm se niega a retirar los quesos y crece la presión para una intervención federal

La FDA confirmó que Raw Farm no aceptó la solicitud de retirada voluntaria de los quesos crudos, pese a que la empresa ya fue vinculada a “varios brotes de alto perfil en las últimas dos décadas”. La firma opera en Fresno, California, y se consolidó como el mayor productor nacional de lácteos sin pasteurizar.

Ante la negativa empresarial, la presión sobre las autoridades aumentó. El Food Safety Caucus, integrado por 10 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, exigió el 20 de marzo que el gobierno federal obligue a la empresa a retirar los quesos contaminados.

Dos empaques de queso cheddar crudo de Raw Farm: un bloque rectangular de queso y una bolsa de queso rallado, ambos con etiquetas en blanco y negro
Dos productos de queso cheddar crudo de la marca Raw Farm, uno en bloque y otro rallado. (FDA)

En un comunicado firmado ese día, el comité legislativo advirtió: “Tenemos un mensaje para Raw Farm y la FDA: sáquenlo de las estanterías, ahora”.

La FDA ha realizado una inspección presencial en las instalaciones de la compañía junto a autoridades estatales y espera nuevos análisis de muestras para confirmar definitivamente el foco del brote.

El queso crudo, el riesgo y el debate: el contexto del brote de E. coli

El brote actual ha sido atribuido por la FDA y el CDC a quesos cheddar de la marca Raw Farm, elaborados con leche sin pasteurizar.

Las autoridades sanitarias insisten en que el consumo de leche cruda y sus derivados implica riesgos elevados, ya que estos productos pueden albergar bacterias como salmonella, E. coli, listeria y Staphylococcus aureus, responsables de enfermedades graves, entre ellas listeriosis, fiebre tifoidea, tuberculosis, difteria, síndrome de Guillain-Barré, brucelosis, artritis reactiva y, en casos graves, la muerte.

En la actualidad, en varios estados del país está prohibida la venta directa de leche cruda al consumidor.

Imagen de microscopio electrónico de un grupo de bacterias E. coli con forma de bastón, de color rojizo, sobre un fondo morado texturizado
El brote de E. coli vinculado a quesos sin pasteurizar de Raw Farm afecta a 9 personas en Estados Unidos. (Reuters)

Según el centro médico Mayo Clinic, los menores de 5 años presentan mayor vulnerabilidad ante el síndrome urémico hemolítico (HUS). “Este síndrome daña los vasos sanguíneos y puede causar insuficiencia renal o incluso la muerte”.

El proceso de pasteurización, que consiste en calentar la leche para eliminar gérmenes nocivos, es estándar en la industria estadounidense desde la década de 1920 y se generalizó en los años 1950. Las autoridades científicas subrayan que la pasteurización no altera de forma significativa el valor nutricional de la leche, ni la tolerancia a la lactosa, frente a creencias erróneas difundidas en algunos medios sociales.

Síntomas del envenenamiento por E. coli

Los primeros indicios suelen aparecer entre dos y ocho días tras la exposición. El malestar puede incluir:

  • Náuseas y vómitos.
  • Dolor abdominal persistente.
  • Diarrea, que en algunos casos puede volverse sanguinolenta.
  • En situaciones más graves, se pueden presentar complicaciones renales.

Un grupo de pacientes desarrolla el síndrome urémico hemolítico, caracterizado por:

  • Anemia, debido a la destrucción de glóbulos rojos.
  • Problemas de coagulación anómala en los vasos sanguíneos.

Estos síntomas suelen durar aproximadamente una semana, pero en personas vulnerables, como niños pequeños y adultos mayores, las complicaciones pueden ser más severas.

Recomendaciones de la FDA y el CDC

Ante la alerta, las autoridades recomiendan medidas inmediatas para prevenir nuevos contagios:

  • Eliminar cualquier queso crudo que lleve la marca implicada.
  • Limpiar cuidadosamente todas las superficies y utensilios que hayan estado en contacto con estos productos.
  • Se aconseja realizar esta limpieza utilizando agua caliente y jabón para garantizar la eliminación de bacterias.

Adoptar estas precauciones es fundamental para reducir el riesgo de nuevos casos, especialmente en entornos familiares o comunitarios donde se comparten alimentos.

Controversias políticas y debate en Estados Unidos

El caso generó debate más allá del ámbito sanitario. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., es señalado por sus vínculos con la empresa Raw Farm, señalada en la investigación.

Según USA TODAY, Kennedy declaró que “solo bebe leche cruda”, y la propia empresa destacó su visita en junio de 2024, donde afirmaron que él “defendió los intereses del pueblo estadounidense”.

El Food Safety Caucus expresó preocupación por este vínculo, al que definieron como un “potencial conflicto de interés preocupante”.

Hasta el momento, el CDC y la FDA confirmaron que no se registraron fallecimientos derivados de este brote. Las investigaciones continúan abiertas, mientras crecen las presiones políticas para que se adopten medidas federales respecto a los quesos crudos de Raw Farm.

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