La tuberculosis pone en alerta a las escuelas de Alabama

Las autoridades de Alabama notificaron a estudiantes y docentes de exposición a tuberculosis tras confirmarse un caso en Grissom High School. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de estudiantes y personal docente en Alabama recibieron notificaciones de posible exposición a tuberculosis después de que las autoridades confirmaron un caso en una escuela secundaria local. El hecho encendió la preocupación sobre la propagación de enfermedades respiratorias en entornos educativos y la capacidad de respuesta de los organismos sanitarios estatales y federales.

El Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH), junto con la escuela y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, activó de inmediato los protocolos de rastreo y prevención. El estudiante afectado no regresó a clases y la institución inició acciones para identificar a quienes tuvieron contacto cercano, además de organizar una jornada de pruebas voluntarias para la comunidad escolar.

Para reforzar el monitoreo, el ADPH y los CDC establecieron canales directos de información con las familias y el personal educativo, ampliando las medidas de supervisión y la distribución de material informativo. La cooperación entre las autoridades sanitarias, la escuela y los organismos federales fue clave para la pronta ejecución de las acciones preventivas.

Respuesta inmediata en las escuelas de Alabama

La alarma surgió cuando una prueba positiva de tuberculosis en un alumno de la Grissom High School en Huntsville movilizó a las autoridades el 24 de marzo. El centro educativo, con cerca de 2.000 estudiantes, notificó la situación a las familias de los posibles contactos, siguiendo las directrices oficiales.

El ADPH centró los esfuerzos iniciales en evaluar riesgos y prevenir nuevos contagios. Las autoridades sanitarias afirmaron que solo las personas con tuberculosis activa pueden transmitir la enfermedad. Esto definió los criterios para el rastreo de contactos y las pruebas.

El Departamento de Salud Pública de Alabama y los CDC activaron protocolos de rastreo y prevención ante el riesgo de tuberculosis en una escuela local. (Europa Press)

El 2 de abril, la escuela ofrecerá pruebas gratuitas a quienes estuvieron expuestos. Las autoridades no revelaron la identidad del estudiante afectado para respetar la privacidad de la persona involucrada. Asimismo, se reforzó la comunicación con los padres y se distribuyó material educativo sobre la tuberculosis, para informar sobre los síntomas y los pasos a seguir en caso de exposición.

Qué es la tuberculosis y cómo afecta a la comunidad educativa

La tuberculosis es una infección pulmonar causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se transmite por gotas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalaron que los síntomas iniciales pueden aparecer de manera sutil, pero su identificación temprana resulta esencial para evitar complicaciones.

La escuela Grissom High School organiza pruebas gratuitas de tuberculosis para toda la comunidad educativa el 2 de abril como medida de contención. REUTERS/Magali Druscovich

Síntomas principales de la tuberculosis:

Tos persistente, a veces con sangre,

Dolor en el pecho,

Fiebre,

Sudoración nocturna,

Pérdida de peso,

Falta de apetito.

En fases avanzadas, la infección puede dañar gravemente los pulmones y llegar a otros órganos como el cerebro o la columna vertebral. Los casos más graves suelen derivar en insuficiencia respiratoria o secuelas neurológicas.

Medidas de prevención y vigilancia recomendadas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y el Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) remarcaron la importancia de la prevención en las escuelas. Aunque la vacuna BCG es común en países con alta incidencia, en Estados Unidos solo se recomienda para niños en contacto frecuente con personas infectadas o trabajadores de la salud en zonas de riesgo.

Medidas preventivas recomendadas:

Lavar las manos con frecuencia con agua y jabón,

Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar,

Evitar el contacto cercano con personas infectadas,

Seguir el tratamiento completo en caso de diagnóstico.

Mycobacterium tuberculosis bacilli, el organismo que causa la tuberculosis. (Elizabeth S. Mingioli/CDC via AP)

El ADPH mantiene equipos dedicados a la tuberculosis. Estos supervisan la aplicación de pruebas, el seguimiento de casos y el acceso a tratamientos gratuitos o subsidiados para quienes los necesitan.

El tratamiento temprano y el cumplimiento del esquema médico evitan complicaciones y nuevos contagios.

Evolución de la tuberculosis en Alabama y Estados Unidos

La tendencia nacional evidenció un aumento en los últimos años respecto al mínimo anterior. En 2025, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos registraron provisionalmente 10.110 casos en 2025, un dato superior al registrado en 2023, cuando se reportaron menos de 9.600 casos.

Esta cifra, aunque menor que la del año anterior, marcó el saldo más alto desde 2011. El organismo atribuyó el aumento a la detección tardía y a la desconfianza hacia el sistema médico tras la pandemia de COVID-19.

En Alabama, los registros estatales indicaron 89 casos en 2025 y 90 en 2024. El Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) no confirmó si el caso de Grissom High School corresponde al primer diagnóstico de tuberculosis de 2026 en el estado. Las autoridades priorizaron la rápida respuesta y los canales de información abiertos para evitar nuevos brotes y reforzar la confianza de las familias.

Tratamiento y pronóstico

El tratamiento de la tuberculosis requiere una combinación de medicamentos durante al menos seis meses. Los fármacos principales incluyen:

Isoniazida,

Rifampicina,

Pirazinamida,

Etambutol.

El tratamiento debe realizarse bajo supervisión médica y completarse según las indicaciones. Si el paciente interrumpe el tratamiento, la bacteria puede volverse resistente y complicar el pronóstico.