Estados Unidos

Hallaron un tesoro español de 1715 valuado en USD 1 millón en la costa de Florida

Más de 1.000 monedas de oro y plata aparecieron frente a la llamada Costa del Tesoro, tras una expedición que recuperó parte del legendario cargamento naufragado en el siglo XVIII y ahora será evaluado por las autoridades

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Hombre con bigote, vestido con traje de neopreno negro, sonríe en un barco, mostrando una moneda y un pulgar hacia arriba. El océano y la costa al fondo
El buzo Levin Shavers muestra monedas recuperadas de un naufragio español frente a la costa atlántica de Florida. (1715 Fleet - Queens Jewels, LLC vía AP)

Oculto bajo las aguas turquesas de un tramo de la costa de Florida conocido como la “Costa del Tesoro”, un equipo de buzos de una empresa de salvamento de naufragios ha descubierto precisamente eso: un cargamento de tesoros españoles perdidos hace mucho tiempo, cuyo valor estiman en USD 1 millón.

Más de 1.000 monedas de plata y oro que se cree fueron acuñadas en las colonias españolas de Bolivia, México y Perú fueron desenterradas este verano frente a la costa atlántica de Florida, según anunció esta semana 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

No es la primera vez que el sitio ha revelado un verdadero tesoro. Hace siglos, una flota de barcos españoles cargados de oro, plata y joyas procedentes del Nuevo Mundo regresaba a España cuando un huracán destrozó la flotilla el 31 de julio de 1715, derramando los tesoros al mar, según la Sociedad de la Flota de 1715.

A lo largo de los años, los rescatadores y cazadores de tesoros han encontrado millones de dólares en monedas de oro de la flota de 1715 en una zona costera que se extiende desde Melbourne hasta Fort Pierce. En algunas de las monedas recuperadas recientemente aún se pueden apreciar las fechas y las marcas de ceca, lo que supone una ventaja para los historiadores y coleccionistas que esperan obtener más información sobre este tesoro perdido.

“Este descubrimiento no se trata solo del tesoro en sí, sino de las historias que cuenta”, declaró Sal Guttuso, director de operaciones de la empresa de salvamento. “Cada moneda es un pedazo de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español.

Encontrar 1.000 de ellas en una sola recuperación es algo excepcional y extraordinario”.

Primer plano de un cofre de madera abierto que revela una bolsa de tela blanca llena de monedas antiguas verdosas. Más monedas y rocas están dispersas alrededor
Monedas españolas recuperadas de un naufragio frente a la costa atlántica de Florida. (1715 Fleet - Queens Jewels, LLC vía AP)

El equipo de Guttuso emplea tripulaciones de buceo y una flota de embarcaciones, y utiliza dispositivos de detección de metales subacuáticos, además de abanicar la arena manualmente o succionarla para rastrear el lecho marino, según un aviso público para una solicitud de permiso federal presentada por la empresa.

El año pasado, las autoridades de Florida anunciaron que habían recuperado decenas de monedas de oro robadas por chatarreros del naufragio. El sospechoso fue identificado como un familiar del equipo contratado por 1715 Fleet – Queens Jewels LLC para trabajar en el lugar.

Según la ley de Florida, cualquier “tesoro” u otro artefacto histórico “abandonado” en terrenos o aguas estatales pertenece al estado, aunque se puede autorizar a los excavadores a realizar “servicios de recuperación”. La ley exige que aproximadamente el 20% de los materiales arqueológicos recuperados sean conservados por el estado para colecciones de investigación o exhibición pública.

Guttuso declaró a Associated Press que su equipo elabora un inventario detallado de todos los objetos recolectados cada temporada para que el estado lo revise. Las autoridades de Florida seleccionan hasta el 20% de los objetos para que el público los conserve, en un proceso de negociación que finalmente aprueba un tribunal federal.

Los objetos restantes se reparten a partes iguales entre los propietarios de la empresa de salvamento y sus subcontratistas, explicó Guttuso.

“Queremos hacerlo bien”, dijo Guttuso.

“Y beneficia a la gente de Florida. Acaban en los museos”, dijo refiriéndose a los tesoros.

Kate Payne es miembro del programa Report for America Statehouse News Initiative de Associated Press. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que asigna periodistas a redacciones locales para cubrir temas poco difundidos.

© 2026, Associated Press.

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