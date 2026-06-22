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Quién es Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro británico

El ex alcalde de Gran Mánchester construyó su carrera política lejos de Londres, desafió al poder central durante la pandemia y ahora encabeza la carrera por el liderazgo laborista

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Andy Burnham quedó como favorito para suceder a Keir Starmer y liderar una nueva etapa del laborismo británico. (REUTERS/ARCHIVO)
Andy Burnham quedó como favorito para suceder a Keir Starmer y liderar una nueva etapa del laborismo británico. (REUTERS/ARCHIVO)

Hace apenas unos días, Andy Burnham ni siquiera tenía un escaño en la Cámara de los Comunes. Hoy aparece como el gran favorito para convertirse en el próximo líder del Partido Laborista y, por extensión, en el nuevo primer ministro del Reino Unido tras la dimisión de Keir Starmer.

La rápida sucesión de acontecimientos refleja tanto la profundidad de la crisis que terminó derribando al Gobierno laborista como el ascenso de un político que durante casi una década construyó su influencia lejos de Westminster. Tras regresar al Parlamento con una contundente victoria en la elección parcial de Makerfield, Burnham se convirtió en cuestión de horas en la referencia de los sectores del partido que reclamaban un cambio de rumbo.

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La retirada de potenciales rivales y el respaldo de dirigentes de peso, entre ellos el exministro de Salud Wes Streeting, han reforzado la percepción de que el exalcalde de Gran Mánchester tiene el camino despejado para suceder a Starmer y convertirse en el séptimo jefe de Gobierno británico en apenas diez años.

Pero el ascenso de Burnham representa algo más que un simple cambio de liderazgo. Para muchos observadores, su eventual llegada a Downing Street podría marcar el final del llamado “starmerismo”, la estrategia moderada y centrada en la disciplina fiscal que permitió a los laboristas regresar al poder en 2024, pero que terminó erosionándose frente al malestar económico, las tensiones internas y el crecimiento de Reform UK.

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Burnham, de 56 años, es una figura singular dentro de la política británica. Pocos dirigentes han recorrido un camino tan inusual: pasó de ocupar algunos de los principales cargos ministeriales del país a abandonar voluntariamente Westminster para construir una nueva carrera política en el norte de Inglaterra.

El exalcalde de Gran Mánchester construyó su influencia fuera de Westminster tras su paso por los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. (REUTERS/ARCHIVO)
El exalcalde de Gran Mánchester construyó su influencia fuera de Westminster tras su paso por los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. (REUTERS/ARCHIVO)

Nacido en una familia de clase trabajadora del noroeste inglés, hijo de un ingeniero de telecomunicaciones y una recepcionista, estudió en la Universidad de Cambridge, una trayectoria que combina raíces populares con formación en una de las instituciones más prestigiosas del país.

Ingresó en el Parlamento en 2001 y ascendió rápidamente durante los años del New Labour. Bajo los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown ocupó puestos de relevancia, incluyendo las carteras de Cultura y Salud.

Durante años fue considerado una de las promesas del laborismo. Sin embargo, sus intentos de liderar el partido en 2010 y 2015 terminaron en derrota. En aquel momento era visto como un representante del aparato tradicional laborista en una época en la que la formación buscaba nuevos referentes.

Su carrera parecía haber alcanzado un techo. Ocurrió exactamente lo contrario.

En 2017 decidió abandonar la política nacional para competir por la alcaldía de Gran Mánchester, una decisión que muchos interpretaron como una retirada de la primera línea. Desde allí comenzó su transformación política.

Burnham ganó tres elecciones consecutivas como alcalde y construyó una identidad propia, diferenciada tanto de los conservadores como de las luchas internas laboristas. Mientras Westminster aparecía cada vez más atrapado en las disputas derivadas del Brexit, él se concentró en cuestiones concretas como el transporte público, la vivienda, la regeneración urbana y los servicios sociales.

La eventual llegada de Andy Burnham a Downing Street pondría fin al starmerismo dentro del laborismo británico. (REUTERS/ARCHIVO)
La eventual llegada de Andy Burnham a Downing Street pondría fin al starmerismo dentro del laborismo británico. (REUTERS/ARCHIVO)

Su perfil nacional creció de manera decisiva durante la pandemia de COVID-19, cuando protagonizó un enfrentamiento abierto con el gobierno conservador de Boris Johnson por las restricciones sanitarias y la distribución de ayudas económicas.

La disputa lo convirtió en una de las figuras políticas más populares fuera de Londres y le valió un apodo que todavía lo acompaña: “The King of the North”, el Rey del Norte.

Ese período consolidó una imagen que sigue siendo uno de sus principales activos políticos: la de un dirigente cercano, pragmático y dispuesto a enfrentarse al poder central en defensa de las regiones que durante años denunciaron sentirse relegadas frente a Londres.

Ideológicamente, Burnham se sitúa en la centroizquierda, aunque algo más a la izquierda que Starmer.

Sus aliados sostienen que representa una síntesis entre la experiencia de gobierno y una mayor sensibilidad hacia los problemas de las comunidades trabajadoras que abandonaron al laborismo durante la última década.

La dimisión de Keir Starmer y la crisis del Gobierno laborista impulsaron el ascenso de Andy Burnham en el Reino Unido. (AP/ARCHIVO)
La dimisión de Keir Starmer y la crisis del Gobierno laborista impulsaron el ascenso de Andy Burnham en el Reino Unido. (AP/ARCHIVO)

La filosofía política que impulsa suele resumirse bajo el concepto de “Manchesterismo”, una visión que busca reducir el peso del centralismo londinense y trasladar más recursos, competencias e inversiones hacia las regiones.

Burnham rechaza las teorías económicas basadas en el llamado efecto derrame y sostiene que el crecimiento nacional debe construirse mediante inversiones directas en las zonas que quedaron rezagadas tras décadas de transformación económica.

Entre las propuestas que ha promovido destacan la reducción de las tarifas ferroviarias, medidas para aliviar el costo de la energía, la expansión de la educación técnica y vocacional y la creación de sistemas de transporte integrados inspirados en el Bee Network, uno de los proyectos emblemáticos de su gestión en Mánchester.

El dirigente que puede frenar a Reform UK

Dentro del laborismo, muchos consideran que su principal fortaleza es electoral.

La victoria obtenida en Makerfield fue interpretada como una demostración de que puede competir eficazmente en las antiguas regiones industriales donde Reform UK ha logrado crecer aprovechando el descontento con los partidos tradicionales.

Sus partidarios sostienen que Burnham posee una capacidad de comunicación y una conexión con el electorado de clase trabajadora que contrasta con la imagen más tecnocrática que proyectó Starmer durante sus dos años en el poder.

Su estilo informal también forma parte de esa estrategia. Aficionado al fútbol, habitual comentarista de asuntos deportivos y conocido por participar ocasionalmente como DJ en eventos de música indie británica, cultiva una imagen más cercana que la de muchos dirigentes de Westminster.

Las dudas sobre su proyecto

No obstante, su ascenso también genera interrogantes. Sus críticos sostienen que muchas de sus propuestas carecen de explicaciones detalladas sobre cómo serían financiadas en un contexto de presión fiscal y crecimiento económico limitado.

El Manchesterismo de Andy Burnham propone más recursos e inversiones para las regiones y menos centralismo de Londres. (REUTERS/ARCHIVO)
El Manchesterismo de Andy Burnham propone más recursos e inversiones para las regiones y menos centralismo de Londres. (REUTERS/ARCHIVO)

Otros advierten que gobernar una región metropolitana de alrededor de tres millones de habitantes es muy diferente a dirigir un país de casi 70 millones en medio de un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y desafíos presupuestarios.

Tampoco todos los sectores laboristas observan con entusiasmo su candidatura. Aunque la caída de Starmer ha favorecido una búsqueda de unidad, parte del ala centrista teme que una agenda económica más expansiva pueda generar fricciones con los mercados y reabrir debates internos que parecían superados. Aun así, la dinámica política parece jugar a su favor.

Si logra imponerse en la carrera por el liderazgo laborista, Burnham completará una de las transformaciones más llamativas de la política británica reciente: pasar de dirigente derrotado en dos elecciones internas a principal favorito para ocupar Downing Street.

Y lo hará defendiendo una idea que ha repetido durante años desde el norte de Inglaterra: que el futuro del Reino Unido no puede seguir decidiéndose únicamente desde Londres.

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