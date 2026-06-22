Argentina y el fenómeno Messi en Estados Unidos: la locura de sus fanáticos en el Mundial 2026

En su primer partido en Kansas City, la selección argentina fue acompañada por miles de fanáticos que colmaron las tribunas y las calles de Estados Unidos (IMAGN IMAGES vía Reuters/Denny Medley).

La selección argentina abrió en Kansas City la defensa de su título en la Copa del Mundo con una victoria y con una muestra de fervor de sus miles de fanáticos, quienes viajaron desde distintos lugares del mundo y gastaron sumas extraordinarias para ver al equipo de Lionel Messi, reportaron Associated Press y USA Today.

El equipo campeón en la Copa Mundial de Qatar 2022 jugará su segundo partido este lunes 22 de junio contra Austria en el Dallas Stadium. El último partido de la fase de grupos del seleccionado será en el mismo estadio contra Jordania el sábado 27 de junio.

PUBLICIDAD

Los banderazos y eventos de aficionados llegan a Dallas

De acuerdo con Dallas Morning News, dos de los grupos de aficionados más grandes del país, Hinchas Argentinos y La Banda de Argentina, eligieron Klyde Warren Park como punto de reunión para sus concentraciones en Dallas.

En Argentina, estos encuentros se conocen como banderazos: celebraciones colectivas con canciones, banderas, tambores, platillos, trompetas, bailes y saltos para expresar apoyo a la selección.

PUBLICIDAD

La primera de esas conglomeraciones fue el domingo 21 de junio, a las 15:00, en el parque ubicado en 2012 Woodall Rodgers Freeway, en Uptown Dallas. El segundo banderazo se realizará cinco días después, el viernes 26 de junio, a las 18:00, en el mismo lugar.

El primer banderazo de la selección argentina en Dallas reunió a unas 10.000 personas este domingo en Klyde Warren Park, en la antesala del duelo frente a Austria (REUTERS/Hannah Mckay).

La agenda de eventos para los argentinos incluye reuniones en los dos locales de Al-Amir, un restaurante, bar y discoteca donde los aficionados verán los partidos del Mundial y continuarán la celebración después de cada encuentro. Los espacios están en 3885 Belt Line Road, Addison, y 701 106th Street, Arlington.

PUBLICIDAD

En Deep Ellum, el predio Backyard Dallas será sede de Alta Joda Fest, un encuentro para ver los partidos en pantallas gigantes, en un ambiente inspirado en una celebración futbolística argentina, con música, baile y cerveza. La entrada será gratuita para quienes lleguen al menos una hora antes del inicio del partido. El lugar está en 505 N. Good Latimer Expressway.

El Club VIVO del centro de Dallas albergará el Festival de Fans de La Diez. Las actividades previas comenzarán a las 11:00; luego habrá una fiesta para seguir el partido en pantallas gigantes, y la celebración posterior arrancará a las 14:00 con cumbia villera, rock argentino y otros géneros del país. Las entradas cuestan USD 20 y se venden a través de Passline. La dirección es 1930 Pacific Avenue.

PUBLICIDAD

A su vez, habrá encuentros gratuitos en Argentina 163, un restaurante argentino en Euless, que organizó una reunión el domingo 21 de junio y programó otra para el viernes 26 de junio, desde las 16:00. El restaurante está ubicado en 918 E. Harwood Road.

La agenda de los fanáticos en Dallas incluye reuniones en Al-Amir, el Alta Joda Fest en Backyard Dallas y el Festival de Fans de La Diez en Club VIVO para seguir la Copa del Mundo (REUTERS/Siphiwe Sibeko).

La inversión para acompañar a la selección: entradas, viajes y alojamiento

Daniel Otero, de 73 años, asiste a su séptimo torneo y calcula que desembolsará cerca de USD 100.000 para seguir al equipo junto a sus dos hijos durante las próximas semanas. Del total que prevé gastar, USD 40.000 corresponden solo a entradas.

PUBLICIDAD

El argentino afirmó a Associated Press: “Estamos locos por Argentina. Por eso gastamos tanto dinero para ver a nuestro país, a nuestra selección nacional”.

El fanatismo por el capitán de la selección argentina va más allá del lugar de origen. Su hijo Franco Otero, de 27 años, relató a la agencia de noticias que les sorprendió durante el debut del seleccionado ver a familias estadounidenses con camisetas argentinas y el nombre de Messi en la espalda.

PUBLICIDAD

El fanatismo por Messi y la selección argentina supera el lugar de origen de los fanáticos (REUTERS/Siphiwe Sibeko).

Juan Martín, de 43 años y oriundo de Buenos Aires, contó que planea seguir a la selección durante un mes junto a su novia Agostina Gómez Uvia, de 31 años, en un viaje que calcula en USD 20.000 para cada uno.

Antes del inicio del primer partido, Martín describió a la agencia de noticias el alcance global del fenómeno alrededor del capitán argentino: “Argentina ahora es como los Chicago Bulls con Michael Jordan. En su mejor momento, tenía seguidores en todo el mundo. Argentina tiene seguidores en todo el mundo con Messi”.

PUBLICIDAD

Manuel Valdés, un ingeniero de 29 años originario de Corrientes, viajó con su padre y su hermano menor y coincidió con Juan Martín sobre la influencia de Messi en el fútbol: “Cambió el juego. En el fútbol hay un antes y un después”.

Por su parte, Jorgelina Skorput, de 34 años, nacida en Rosario y radicada en Estados Unidos desde los nueve años, contó a Associated Press que viajó dos días con sus amigos, comieron sándwiches para reducir gastos y se alojaron en un Airbnb situado a una hora de la ciudad porque era más barato.

PUBLICIDAD

Skorput calculó que el viaje completo le costó USD 2.000, incluida una entrada de USD 800, pero, a su juicio, era una ocasión única: “Sentí que esta era la única oportunidad que iba a tener de ver la Copa del Mundo. Somos los últimos campeones”.

El seguimiento de la selección argentina moviliza a hinchas en viajes marcados por el impacto de Messi (REUTERS/Bernadett Szabo).

De Gualeguaychú a Misuri: 17.700 kilómetros sin entradas

Una de las historias que más se viralizó fue la de tres aficionados que recorrieron casi 17.700 kilómetros en bicicleta desde Sudamérica hasta Misuri sin tener entradas. Vicente Conculini, Miguel Silio y Yamandú Martínez salieron en agosto de 2025 desde Gualeguaychú, Argentina, y durante nueve meses atravesaron el continente hasta llegar a la ciudad donde el campeón debutó ante Argelia.

La travesía despertó un gesto inesperado. Según USA Today, el funcionario local Mike Kelly se enteró del viaje y les entregó personalmente boletos para el partido, después de que los tres llegaron a Kansas City y posaron frente al hotel de la selección con la frase “Sueño cumplido”.

El viaje en bicicleta de tres aficionados de Gualeguaychú duró nueve meses y atravesó el continente hasta llegar a la ciudad del debut argentino ante Argelia (Instagram: @vicenteconculini).

La magnitud del sacrificio también sorprendió a la organización local. Pam Kramer, directora ejecutiva del comité organizador de Kansas City, dijo a Associated Press que le asombró el esfuerzo de los aficionados argentinos, incluido el trío que llegó en bicicleta sin entradas a tiempo para el debut.

Kramer declaró: “Tuvimos a esos tres ciclistas argentinos que vinieron aquí sin boletos. Y la gente del condado de Johnson dijo: ‘¿Sabes qué? Nosotros también somos fanáticos. Nos aseguraremos de que puedan asistir’”. Luego agregó: “Y eso es sincero. Nadie lo hace por aparentar. Queremos que la gente vea lo que nosotros vemos, que este lugar es muy especial”.

Los tres ciclistas no solo asistieron al primer partido de la selección en el que Messi marcó tres goles, sino que también compartieron un encuentro con el director técnico Lionel Scaloni, el cuerpo técnico y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Mi admiración total. La locura y la pasión que siente el hincha argentino por estos colores y, por sobre todas las cosas, por la Scaloneta no tiene límites, no conoce fronteras. Esto es un claro ejemplo de ello. Sueño cumplido para ellos. ¡Felicitaciones y a disfrutar la estadía en Kansas!”, escribió Tapia a través de una publicación en redes sociales.