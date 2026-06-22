Estados Unidos

Restaurantes de Dallas acercan el clima mundialista a fanáticos argentinos y austríacos

Las opciones culinarias de Dallas-Fort Worth reúnen a seguidores de ambos países donde pueden celebrar la Copa del Mundo con sabores propios y encuentros por los partidos

Guardar
Díptico con grupos en bares. Izquierda: aficionados con camisetas de Austria. Derecha: aficionados con camisetas de Argentina, banderas y pantallas
Dallas-Fort Worth reúne a hinchas de Argentina y Austria durante el Mundial con restaurantes que ofrecen comidas típicas (Reuters/ABC 8)

Durante la celebración del Mundial en Dallas, la ciudad se transforma en un punto de encuentro para aficionados de distintas nacionalidades que buscan experiencias auténticas fuera del estadio.

Tanto quienes apoyan a Argentina como a Austria encuentran en la gastronomía local una manera de conectarse con sus raíces y vivir el fútbol más allá de la cancha. En Dallas-Fort Worth, una variedad de restaurantes argentinos y austríacos ofrecen desde empanadas y milanesas hasta schnitzels y strudels, generando espacios de celebración y comunidad para los hinchas que llegan desde todo el mundo.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Argentina - Austria - tecnología - 21 de junio
La gastronomía argentina y austríaca en Dallas se consolidó como una alternativa para vivir el Mundial fuera del estadio y conectar con las raíces de cada selección (Reuters/Jay Biggerstaff/Darren Yamashita)

Propuestas gastronómicas argentinas y austríacas en Dallas-Fort Worth durante el Mundial

Los restaurantes de Dallas-Fort Worth despliegan una carta variada para quienes desean celebrar el Mundial saboreando platos típicos de Argentina y Austria. Entre los sitios más reconocidos, Argentina Bakery en Irving destaca por su tradición de más de 20 años y una oferta que incluye empanadas, pastelería y café, además de la expectativa por una nueva sucursal equipada con televisores para seguir los partidos.

Para los fanáticos de las empanadas, Empa Mundo también en Irving, ofrece sabores tradicionales y opciones como el chorizo argentino o el brisket. Del Campo Empanadas, con locales en Fort Worth y Flower Mound, suma variedad artesanal a la oferta regional.

PUBLICIDAD

Pan tostado con trozo de carne en envase de cartón y papel, con bandera de Argentina insertada en la comida
Argentina Bakery, Empa Mundo y Del Campo Empanadas ampliaron la oferta argentina en Irving, Fort Worth y Flower Mound con empanadas, pastelería y sabores regionales (ABC 8)

La experiencia se amplía en Argentina 163, ubicado en Euless, con un menú que abarca milanesa y pizza, además de organizar reuniones gratuitas para la hinchada dos días antes de cada partido de la selección argentina.

La propuesta dulce llega con Gelato La Boca, que ofrece helado argentino y servicio de entrega a domicilio, y para quienes buscan una experiencia más sofisticada, Corrientes 348 Argentinian Steakhouse en Dallas combina ambiente y carnes al estilo tradicional.

Grupo de personas sentadas en mesas dentro de una cafetería, algunas con camisetas de la selección argentina de fútbol, mural de Lionel Messi con el trofeo
Argentina 163 en Euless ofrece milanesa y pizza, y además organiza reuniones gratuitas para la hinchada antes de cada partido de la selección argentina (ABC 8)

Por el lado austríaco, Jörg’s Cafe Vienna en Plano es una referencia desde 2002, con decoración típica y platos como schnitzel, salchichas, Sachertorte y strudel de manzana. El Bavarian Grill, también en Plano, suma más de tres décadas de historia y es conocido por sus schnitzels de gran tamaño y cocina centroeuropea.

Para quienes prefieren preparar sus propias comidas, Kuby’s Sausage House en Dallas ofrece productos importados, embutidos familiares y quesos gourmet en su mercado europeo, además de servir desayunos y almuerzos en su restaurante.

La variedad de opciones permite a los aficionados sumergirse en sabores tradicionales mientras disfrutan de la emoción del Mundial. La oferta gastronómica argentina y austríaca en Dallas-Fort Worth durante el Mundial incluye panaderías, heladerías, parrillas y restaurantes familiares que ofrecen desde empanadas y milanesas hasta schnitzels y strudels.

Restaurante con paredes de ladrillo visto, ventilador de techo, mesas con manteles de cuadros rojos y blancos, personas comiendo, cuadros y banderines
Jörg’s Cafe Vienna, Bavarian Grill y Kuby's Sausage House sostienen la oferta austríaca y centroeuropea en Plano y Dallas con schnitzel, strudel, embutidos y productos importados (ABC 8)

Experiencia y ambiente en el restaurante Argentina 163 antes del partido

En las jornadas previas al partido entre Argentina y Austria, Argentina 163 en Euless se convirtió en un epicentro de celebración para los aficionados albicelestes. Desde días antes del encuentro, el local estaba repleto, con hinchas de diferentes países compartiendo la expectativa y el entusiasmo mundialista. Según Joaquín Franco, copropietario del restaurante, nunca había visto el lugar tan concurrido y afirmó: “Vamos a tener unos buenos 10 días aquí”.

El ambiente en Argentina 163, decorado con motivos futbolísticos y guiños a la figura de Lionel Messi, refleja cómo la gastronomía y la música se unen para crear una experiencia única, en la que los lazos entre hinchas trascienden nacionalidades.

Importancia de Lionel Messi y el orgullo argentino en el Mundial

La presencia de Lionel Messi es una de las razones principales que moviliza a los hinchas argentinos durante el Mundial. Para muchos, esta edición representa la última oportunidad de ver al capitán en acción en la máxima cita futbolística.

Argentinos en el lugar, expresaron para el informe de ABC 8 que, la admiración por Messi va más allá de sus logros deportivos: “Por cómo es como persona, así somos la mayoría de los argentinos. Somos de familia y humildes. Eso nos llena de orgullo”.

Messi es percibido no solo como un líder dentro de la cancha, sino como un referente que encarna valores familiares y sencillez, cualidades que sus seguidores consideran representativas de la identidad argentina. La emoción que transmite al jugar genera un vínculo especial con el público, sin importar la edad, y mantiene la expectativa de que cada partido ofrezca una nueva sorpresa.

La conexión entre la música argentina y el estilo de juego de Messi ilustra cómo la cultura y el deporte se entrelazan, reforzando el sentido de pertenencia y el orgullo nacional entre los fanáticos.

Un grupo de personas en un local con banderas de Argentina y un mural de un equipo de fútbol. Se observan televisores, un reloj de pared y un teléfono móvil
El resraurante Argentina 163 se llenó de hinchas de varios países antes del partido Argentina-Austria (ABC 8)

Opciones para ver los partidos y reuniones de hinchas en restaurantes locales

Quienes no llegan al Dallas Stadium (AT&T Stadium) encuentran alternativas para vivir el Mundial rodeados de otros hinchas. Varios restaurantes y cafeterías organizan reuniones y eventos especiales en torno a los partidos, transformándose en verdaderos centros de reunión.

Jörg’s Cafe Vienna en Plano organiza encuentros para seguir tanto el partido del lunes entre Argentina y Austria como el próximo entre Austria y Argelia del 27 de junio. En Argentina 163, los fanáticos pueden unirse a reuniones gratuitas previas a cada partido de la selección.

Mapa del área metropolitana de Dallas mostrando rutas y ciudades. Se observan nombres de restaurantes: Del Campo Empanadas, Restaurant Argentina 163, Jorg's Cafe Vienna, Kuby's Sausage House
El mapa de Dallas indica la distribución de varios restaurantes con especialidades argentinas y austríacas (Google Maps)

Estos espacios no solo ofrecen la posibilidad de ver los partidos en compañía, sino que refuerzan el sentido de comunidad y pertenencia. Además, destinos como Argentina Bakery y Gelato La Boca planean nuevas aperturas y servicios adaptados para los días de partido, integrando gastronomía y fútbol en la experiencia mundialista en Dallas-Fort Worth.

Temas Relacionados

DallasMundial 2026Copa del MundoGastronomíaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las alertas por tormentas intensas cubren a Dallas durante el partido entre Argentina y Austria

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una advertencia hasta las 11 del lunes para varios condados del norte de Texas, con riesgo de lluvias fuertes, vientos dañinos y granizo

Las alertas por tormentas intensas cubren a Dallas durante el partido entre Argentina y Austria

Escándalo en California: renunció el jefe del sistema escolar de Los Ángeles en medio de una investigación del FBI

La mayor red de escuelas públicas del estado enfrenta una crisis institucional tras la salida de Alberto Carvalho, quien dejó el puesto luego de que agentes federales allanaran su domicilio y la sede del distrito

Escándalo en California: renunció el jefe del sistema escolar de Los Ángeles en medio de una investigación del FBI

Un tercio de los abogados y contadores usa IA a escondidas de su firma: y por cada error responde el profesional

El uso no autorizado de sistemas automatizados ya es común entre profesionales del sector, lo que expone a riesgos legales y de seguridad en entornos donde la precisión es clave

Un tercio de los abogados y contadores usa IA a escondidas de su firma: y por cada error responde el profesional

Argentina y el fenómeno Messi en Estados Unidos: la locura de sus fanáticos en el Mundial 2026

Miles de seguidores cruzaron fronteras y gastaron grandes sumas de dinero para ver al equipo campeón de Qatar 2022. En el norte de Texas, las concentraciones con bombos y banderas marcan la previa del encuentro con Austria

Argentina y el fenómeno Messi en Estados Unidos: la locura de sus fanáticos en el Mundial 2026

California estrena nuevas leyes que transforman escuelas, trabajo y vida urbana desde el 1 de julio

El inicio del mes marca el punto de partida para una serie de disposiciones que afectan desde el salario de los trabajadores de la salud hasta la movilidad sin conductor, en un giro normativo que impactará a millones de habitantes del estado

California estrena nuevas leyes que transforman escuelas, trabajo y vida urbana desde el 1 de julio

TECNO

Ver Las Guerreras K-pop en XUPER TV o Cuevana es peligroso para tus datos y para el dispositivo

Ver Las Guerreras K-pop en XUPER TV o Cuevana es peligroso para tus datos y para el dispositivo

Alerta en Steam: descargar fondos de pantalla animados podría dejarte sin cuenta

Así puedes saber si tu televisor tiene HDMI ARC y aprovecharlo para barra de sonido o cine en casa

Plomeros y carpinteros, los oficios que serán más necesarios que nunca en la era de la IA: CEO de Nvidia

iPhone plegable, gafas con IA y AirPods con cámara: la revolución que prepara Apple

ENTRETENIMIENTO

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

Nicole Kidman manda un mensaje a Keith Urban por el día del padre a seis meses de su divorcio

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

El equipo de Oliver Tree revela cómo cumplirá el último deseo del cantante

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

MUNDO

Noches tropicales: el fenómeno que alarma a los expertos en plena ola de calor en Europa

Noches tropicales: el fenómeno que alarma a los expertos en plena ola de calor en Europa

Redes sociales y menores: por qué las nuevas prohibiciones en Reino Unido y Canadá generan más preguntas que respuestas

Quién es Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro británico

Raz Zimmt: “Irán logró sobrevivir a la guerra, no la ganó”

Estados Unidos suspendió temporalmente las sanciones al petróleo de Irán y el precio del crudo vuelve a caer