Restaurantes de Dallas acercan el clima mundialista a fanáticos argentinos y austríacos

Dallas-Fort Worth reúne a hinchas de Argentina y Austria durante el Mundial con restaurantes que ofrecen comidas típicas (Reuters/ABC 8)

Durante la celebración del Mundial en Dallas, la ciudad se transforma en un punto de encuentro para aficionados de distintas nacionalidades que buscan experiencias auténticas fuera del estadio.

Tanto quienes apoyan a Argentina como a Austria encuentran en la gastronomía local una manera de conectarse con sus raíces y vivir el fútbol más allá de la cancha. En Dallas-Fort Worth, una variedad de restaurantes argentinos y austríacos ofrecen desde empanadas y milanesas hasta schnitzels y strudels, generando espacios de celebración y comunidad para los hinchas que llegan desde todo el mundo.

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La gastronomía argentina y austríaca en Dallas se consolidó como una alternativa para vivir el Mundial fuera del estadio y conectar con las raíces de cada selección (Reuters/Jay Biggerstaff/Darren Yamashita)

Propuestas gastronómicas argentinas y austríacas en Dallas-Fort Worth durante el Mundial

Los restaurantes de Dallas-Fort Worth despliegan una carta variada para quienes desean celebrar el Mundial saboreando platos típicos de Argentina y Austria. Entre los sitios más reconocidos, Argentina Bakery en Irving destaca por su tradición de más de 20 años y una oferta que incluye empanadas, pastelería y café, además de la expectativa por una nueva sucursal equipada con televisores para seguir los partidos.

Para los fanáticos de las empanadas, Empa Mundo también en Irving, ofrece sabores tradicionales y opciones como el chorizo argentino o el brisket. Del Campo Empanadas, con locales en Fort Worth y Flower Mound, suma variedad artesanal a la oferta regional.

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Argentina Bakery, Empa Mundo y Del Campo Empanadas ampliaron la oferta argentina en Irving, Fort Worth y Flower Mound con empanadas, pastelería y sabores regionales (ABC 8)

La experiencia se amplía en Argentina 163, ubicado en Euless, con un menú que abarca milanesa y pizza, además de organizar reuniones gratuitas para la hinchada dos días antes de cada partido de la selección argentina.

La propuesta dulce llega con Gelato La Boca, que ofrece helado argentino y servicio de entrega a domicilio, y para quienes buscan una experiencia más sofisticada, Corrientes 348 Argentinian Steakhouse en Dallas combina ambiente y carnes al estilo tradicional.

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Argentina 163 en Euless ofrece milanesa y pizza, y además organiza reuniones gratuitas para la hinchada antes de cada partido de la selección argentina (ABC 8)

Por el lado austríaco, Jörg’s Cafe Vienna en Plano es una referencia desde 2002, con decoración típica y platos como schnitzel, salchichas, Sachertorte y strudel de manzana. El Bavarian Grill, también en Plano, suma más de tres décadas de historia y es conocido por sus schnitzels de gran tamaño y cocina centroeuropea.

Para quienes prefieren preparar sus propias comidas, Kuby’s Sausage House en Dallas ofrece productos importados, embutidos familiares y quesos gourmet en su mercado europeo, además de servir desayunos y almuerzos en su restaurante.

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La variedad de opciones permite a los aficionados sumergirse en sabores tradicionales mientras disfrutan de la emoción del Mundial. La oferta gastronómica argentina y austríaca en Dallas-Fort Worth durante el Mundial incluye panaderías, heladerías, parrillas y restaurantes familiares que ofrecen desde empanadas y milanesas hasta schnitzels y strudels.

Jörg’s Cafe Vienna, Bavarian Grill y Kuby's Sausage House sostienen la oferta austríaca y centroeuropea en Plano y Dallas con schnitzel, strudel, embutidos y productos importados (ABC 8)

Experiencia y ambiente en el restaurante Argentina 163 antes del partido

En las jornadas previas al partido entre Argentina y Austria, Argentina 163 en Euless se convirtió en un epicentro de celebración para los aficionados albicelestes. Desde días antes del encuentro, el local estaba repleto, con hinchas de diferentes países compartiendo la expectativa y el entusiasmo mundialista. Según Joaquín Franco, copropietario del restaurante, nunca había visto el lugar tan concurrido y afirmó: “Vamos a tener unos buenos 10 días aquí”.

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El ambiente en Argentina 163, decorado con motivos futbolísticos y guiños a la figura de Lionel Messi, refleja cómo la gastronomía y la música se unen para crear una experiencia única, en la que los lazos entre hinchas trascienden nacionalidades.

Importancia de Lionel Messi y el orgullo argentino en el Mundial

La presencia de Lionel Messi es una de las razones principales que moviliza a los hinchas argentinos durante el Mundial. Para muchos, esta edición representa la última oportunidad de ver al capitán en acción en la máxima cita futbolística.

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Argentinos en el lugar, expresaron para el informe de ABC 8 que, la admiración por Messi va más allá de sus logros deportivos: “Por cómo es como persona, así somos la mayoría de los argentinos. Somos de familia y humildes. Eso nos llena de orgullo”.

Messi es percibido no solo como un líder dentro de la cancha, sino como un referente que encarna valores familiares y sencillez, cualidades que sus seguidores consideran representativas de la identidad argentina. La emoción que transmite al jugar genera un vínculo especial con el público, sin importar la edad, y mantiene la expectativa de que cada partido ofrezca una nueva sorpresa.

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La conexión entre la música argentina y el estilo de juego de Messi ilustra cómo la cultura y el deporte se entrelazan, reforzando el sentido de pertenencia y el orgullo nacional entre los fanáticos.

El resraurante Argentina 163 se llenó de hinchas de varios países antes del partido Argentina-Austria (ABC 8)

Opciones para ver los partidos y reuniones de hinchas en restaurantes locales

Quienes no llegan al Dallas Stadium (AT&T Stadium) encuentran alternativas para vivir el Mundial rodeados de otros hinchas. Varios restaurantes y cafeterías organizan reuniones y eventos especiales en torno a los partidos, transformándose en verdaderos centros de reunión.

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Jörg’s Cafe Vienna en Plano organiza encuentros para seguir tanto el partido del lunes entre Argentina y Austria como el próximo entre Austria y Argelia del 27 de junio. En Argentina 163, los fanáticos pueden unirse a reuniones gratuitas previas a cada partido de la selección.

El mapa de Dallas indica la distribución de varios restaurantes con especialidades argentinas y austríacas (Google Maps)

Estos espacios no solo ofrecen la posibilidad de ver los partidos en compañía, sino que refuerzan el sentido de comunidad y pertenencia. Además, destinos como Argentina Bakery y Gelato La Boca planean nuevas aperturas y servicios adaptados para los días de partido, integrando gastronomía y fútbol en la experiencia mundialista en Dallas-Fort Worth.