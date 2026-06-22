Dos muertos y decenas de viviendas destruidas por tornados en el sur de Illinois

Residentes del sur de Illinois enfrentan el saldo trágico de nuevas tormentas severas en un año marcado por el aumento de eventos extremos (Kaylee Michelle Golden)

Al menos dos personas murieron tras una serie de tornados que azotaron el sur de Illinois, fenómeno que agravó un año considerado récord en cantidad de episodios de este tipo en el estado.

La emergencia, que forzó a cientos de residentes a buscar refugio la noche del domingo, volvió a colocar a la región bajo la lupa de meteorólogos y expertos en clima, por el aumento inusual de la actividad tornádica en los últimos años.

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Carreteras cortadas, postes caídos y viviendas colapsadas evidencian la magnitud de los daños en varias localidades del estado (N+ UNIVISION)

Impacto inmediato y escenas de destrucción

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió múltiples alertas durante la tarde y la noche del domingo, mientras el sistema tormentoso avanzaba desde el sur de Illinois hacia Indiana.

Según The New York Times, al menos un tornado tocó tierra en el condado de Jefferson, donde la oficina del sheriff identificó “múltiples áreas de destrucción” y la pérdida total de varias viviendas.

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Jeff Bullard, sheriff de Jefferson, confirmó a ABC News que dos personas fallecieron tras el paso de la tormenta. Las víctimas residían en casas rodantes ubicadas en sectores rurales del noreste del condado, una de las zonas más castigadas por el fenómeno. Bullard indicó, además, que cinco personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad. Los nombres de los fallecidos no fueron difundidos.

Los testimonios recogidos por The New York Times reflejan el temor que vivieron los habitantes de Mount Vernon, una de las localidades más afectadas.

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Tiara Gabrielle Etheridge, residente de la zona, relató que “mi novio estaba afuera mirando las nubes con nuestro vecino y, cuando comenzaron a girar, tuvimos que agarrar a nuestros hijos y correr”. Añadió que, ya a salvo unas cuadras más lejos, pudo observar “toda la nube embudo formándose directamente sobre nuestra casa”.

Vecinos buscan entre los restos de sus hogares pertenencias recuperables tras el violento paso de los tornados (Cameron Craig / EIU Geography)

Récord histórico de tornados y causas en debate

El episodio del domingo no fue un hecho aislado. Según datos recopilados por Chicago Tribune, Illinois ya suma al menos 147 tornados en lo que va de 2026, lo que marca un nuevo récord anual.

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El promedio histórico entre 1990 y 2020 era de 54 tornados por año, y la anterior marca máxima, alcanzada en 2024, había sido de 142.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Illinois lidera este año el registro nacional, por delante de estados tradicionalmente asociados al Tornado Alley, como Iowa, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Louisiana y Texas.

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El estado supera marcas previas y especialistas analizan factores detrás del incremento abrupto de tormentas severas (ABC News)

El climatólogo estatal de Illinois, Trent Ford, definió este ritmo como un “cambio abrupto” más que una tendencia. “No existe una explicación única y completamente satisfactoria para el aumento de episodios en los últimos años”, expresó Ford en diálogo con el Chicago Tribune.

Entre los factores analizados por los especialistas, el cambio climático aparece como uno de los elementos clave. Ford explicó que una atmósfera más saturada de humedad en el Medio Oeste genera condiciones favorables para tormentas intensas capaces de producir tornados, aunque advirtió que este factor por sí solo no alcanza para explicar el salto reciente en los registros.

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“Si decimos que solo es variabilidad climática, eso puede explicar un año excepcional, pero no cuatro seguidos”, señaló Ford, quien además citó la influencia de patrones como La Niña y El Niño en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos.

Ciclos climáticos globales inciden en la frecuencia e intensidad de fenómenos severos en el Medio Oeste estadounidense (N+ UNIVISION)

Secuencia de alertas y respuesta de la comunidad

La tarde del domingo, la oficina meteorológica de Lincoln emitió una vigilancia por tornado para sectores del este central y sureste de Illinois hasta las 21. A esa hora, superceldas activas generaron riesgos de granizo grande, vientos dañinos y la posibilidad de nuevos tornados en los condados de Shelby y Effingham.

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En Marion County, la Agencia de Manejo de Emergencias local confirmó un tornado desplazándose hacia el este a 56 km/h (35 mph), aunque allí no se reportaron heridos.

El avance de la tormenta dejó a su paso escenas de devastación. Videos difundidos en redes sociales mostraron árboles derribados sobre vehículos y escombros desperdigados en Mount Vernon. En otras zonas, las autoridades reportaron la destrucción de infraestructuras menores y la interrupción del suministro eléctrico.

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Las autoridades y servicios de emergencia desplegaron cuadrillas para asistir a los afectados, evaluar daños y restablecer servicios básicos. Según el NWS, “la amenaza de tornado continúa” para el sur de Illinois y áreas vecinas de Indiana, donde se mantuvieron activas las advertencias y vigilancias meteorológicas mientras el sistema avanzaba hacia el este.

Equipos de emergencia y voluntarios trabajan contrarreloj para asistir a los damnificados y restaurar servicios básicos (N+ UNIVISION)

Un fenómeno que desafía las estadísticas

El aumento sostenido y acelerado del número de tornados en Illinois durante los últimos años generó inquietud entre meteorólogos y climatólogos. Según registros de la NOAA, antes del ciclo actual solo había cuatro años en los que el estado superó los cien tornados, cifra que se duplicó en los últimos cinco años.

Estudios recientes indican que los tornados comenzaron a registrarse fuera de los meses tradicionales y en estaciones más cálidas, una señal de que el comportamiento climático regional experimenta transformaciones profundas.

A pesar de los avances en monitoreo y alerta temprana, el fenómeno plantea desafíos para la protección de poblaciones vulnerables y la adaptación de infraestructuras. Mientras tanto, las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución y atender de inmediato las advertencias meteorológicas.