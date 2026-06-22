Estados Unidos

Dos muertos y decenas de viviendas destruidas por tornados en el sur de Illinois

Tormentas violentas arrasaron comunidades rurales en Jefferson, dejando casas reducidas a escombros y familias desplazadas mientras las autoridades mantienen el operativo de emergencia por nuevos riesgos climáticos en la región

Guardar
Un tornado desciende de nubes de tormenta oscuras sobre un estacionamiento con vehículos y edificios, incluyendo uno de lavado de camiones y un contenedor de envío
Residentes del sur de Illinois enfrentan el saldo trágico de nuevas tormentas severas en un año marcado por el aumento de eventos extremos (Kaylee Michelle Golden)

Al menos dos personas murieron tras una serie de tornados que azotaron el sur de Illinois, fenómeno que agravó un año considerado récord en cantidad de episodios de este tipo en el estado.

La emergencia, que forzó a cientos de residentes a buscar refugio la noche del domingo, volvió a colocar a la región bajo la lupa de meteorólogos y expertos en clima, por el aumento inusual de la actividad tornádica en los últimos años.

PUBLICIDAD

Vista aérea de edificios destruidos, escombros, coches dañados, un estacionamiento y pasto verde. Varias personas transitan entre los restos
Carreteras cortadas, postes caídos y viviendas colapsadas evidencian la magnitud de los daños en varias localidades del estado (N+ UNIVISION)

Impacto inmediato y escenas de destrucción

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió múltiples alertas durante la tarde y la noche del domingo, mientras el sistema tormentoso avanzaba desde el sur de Illinois hacia Indiana.

Según The New York Times, al menos un tornado tocó tierra en el condado de Jefferson, donde la oficina del sheriff identificó “múltiples áreas de destrucción” y la pérdida total de varias viviendas.

PUBLICIDAD

Jeff Bullard, sheriff de Jefferson, confirmó a ABC News que dos personas fallecieron tras el paso de la tormenta. Las víctimas residían en casas rodantes ubicadas en sectores rurales del noreste del condado, una de las zonas más castigadas por el fenómeno. Bullard indicó, además, que cinco personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad. Los nombres de los fallecidos no fueron difundidos.

Los testimonios recogidos por The New York Times reflejan el temor que vivieron los habitantes de Mount Vernon, una de las localidades más afectadas.

Tiara Gabrielle Etheridge, residente de la zona, relató que “mi novio estaba afuera mirando las nubes con nuestro vecino y, cuando comenzaron a girar, tuvimos que agarrar a nuestros hijos y correr”. Añadió que, ya a salvo unas cuadras más lejos, pudo observar “toda la nube embudo formándose directamente sobre nuestra casa”.

Calle residencial con escombros, ramas y árboles caídos en el césped y la acera. Se observan varias casas, vehículos estacionados y cables eléctricos dañados
Vecinos buscan entre los restos de sus hogares pertenencias recuperables tras el violento paso de los tornados (Cameron Craig / EIU Geography)

Récord histórico de tornados y causas en debate

El episodio del domingo no fue un hecho aislado. Según datos recopilados por Chicago Tribune, Illinois ya suma al menos 147 tornados en lo que va de 2026, lo que marca un nuevo récord anual.

El promedio histórico entre 1990 y 2020 era de 54 tornados por año, y la anterior marca máxima, alcanzada en 2024, había sido de 142.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Illinois lidera este año el registro nacional, por delante de estados tradicionalmente asociados al Tornado Alley, como Iowa, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Louisiana y Texas.

Un tornado gris funge como una columna que desciende de una nube oscura sobre un campo verde, junto a una carretera mojada con un coche blanco
El estado supera marcas previas y especialistas analizan factores detrás del incremento abrupto de tormentas severas (ABC News)

El climatólogo estatal de Illinois, Trent Ford, definió este ritmo como un “cambio abrupto” más que una tendencia. “No existe una explicación única y completamente satisfactoria para el aumento de episodios en los últimos años”, expresó Ford en diálogo con el Chicago Tribune.

Entre los factores analizados por los especialistas, el cambio climático aparece como uno de los elementos clave. Ford explicó que una atmósfera más saturada de humedad en el Medio Oeste genera condiciones favorables para tormentas intensas capaces de producir tornados, aunque advirtió que este factor por sí solo no alcanza para explicar el salto reciente en los registros.

“Si decimos que solo es variabilidad climática, eso puede explicar un año excepcional, pero no cuatro seguidos”, señaló Ford, quien además citó la influencia de patrones como La Niña y El Niño en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos.

Cielo oscuro con nubes de tormenta sobre un barrio. Se observa una columna de tornado, casas, árboles, un campanario, cables y una camioneta
Ciclos climáticos globales inciden en la frecuencia e intensidad de fenómenos severos en el Medio Oeste estadounidense (N+ UNIVISION)

Secuencia de alertas y respuesta de la comunidad

La tarde del domingo, la oficina meteorológica de Lincoln emitió una vigilancia por tornado para sectores del este central y sureste de Illinois hasta las 21. A esa hora, superceldas activas generaron riesgos de granizo grande, vientos dañinos y la posibilidad de nuevos tornados en los condados de Shelby y Effingham.

En Marion County, la Agencia de Manejo de Emergencias local confirmó un tornado desplazándose hacia el este a 56 km/h (35 mph), aunque allí no se reportaron heridos.

El avance de la tormenta dejó a su paso escenas de devastación. Videos difundidos en redes sociales mostraron árboles derribados sobre vehículos y escombros desperdigados en Mount Vernon. En otras zonas, las autoridades reportaron la destrucción de infraestructuras menores y la interrupción del suministro eléctrico.

Las autoridades y servicios de emergencia desplegaron cuadrillas para asistir a los afectados, evaluar daños y restablecer servicios básicos. Según el NWS, “la amenaza de tornado continúa” para el sur de Illinois y áreas vecinas de Indiana, donde se mantuvieron activas las advertencias y vigilancias meteorológicas mientras el sistema avanzaba hacia el este.

Vista de edificios con techos colapsados y paredes dañadas, escombros esparcidos, un elevador telescópico naranja y suelo de tierra con baldosas a cuadros
Equipos de emergencia y voluntarios trabajan contrarreloj para asistir a los damnificados y restaurar servicios básicos (N+ UNIVISION)

Un fenómeno que desafía las estadísticas

El aumento sostenido y acelerado del número de tornados en Illinois durante los últimos años generó inquietud entre meteorólogos y climatólogos. Según registros de la NOAA, antes del ciclo actual solo había cuatro años en los que el estado superó los cien tornados, cifra que se duplicó en los últimos cinco años.

Estudios recientes indican que los tornados comenzaron a registrarse fuera de los meses tradicionales y en estaciones más cálidas, una señal de que el comportamiento climático regional experimenta transformaciones profundas.

A pesar de los avances en monitoreo y alerta temprana, el fenómeno plantea desafíos para la protección de poblaciones vulnerables y la adaptación de infraestructuras. Mientras tanto, las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución y atender de inmediato las advertencias meteorológicas.

Temas Relacionados

TornadosIllinoisServicio Meteorológico NacionalCambio ClimáticoEstados UnidosImpacto AmbientalTormentaInundacionesMuertesLa NiñaClimaEl NiñoMeteorologíaDesastres NaturalesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

California estrena nuevas leyes que transforman escuelas, trabajo y vida urbana desde el 1 de julio

El inicio del mes marca el punto de partida para una serie de disposiciones que afectan desde el salario de los trabajadores de la salud hasta la movilidad sin conductor, en un giro normativo que impactará a millones de habitantes del estado

California estrena nuevas leyes que transforman escuelas, trabajo y vida urbana desde el 1 de julio

Murió Alan Greenspan: el ex presidente de la Reserva Federal de EEUU tenía 100 años

Su conducción del banco central coincidió con uno de los ciclos de crecimiento más largos de la historia reciente, en un periodo que atravesó el final de la Guerra Fría y el auge de la era digital

Murió Alan Greenspan: el ex presidente de la Reserva Federal de EEUU tenía 100 años

El centro de Los Ángeles se ubica entre los menos vibrantes en un ranking global

La medición de 35.000 residentes lo coloca entre las urbes mundiales con menor vitalidad, mientras la reducción del trabajo presencial debilita restaurantes, tiendas y el movimiento diario en varios barrios

El centro de Los Ángeles se ubica entre los menos vibrantes en un ranking global

El radiotelescopio más avanzado del mundo revolucionará la exploración del universo desde Nevada

Una red de más de 1.600 antenas, impulsada por tecnología de última generación y científicos de renombre, permitirá detectar señales cósmicas nunca antes registradas y ofrecerá nuevas pistas sobre los misterios del espacio profundo

El radiotelescopio más avanzado del mundo revolucionará la exploración del universo desde Nevada

Caso Charlie Kirk: la Justicia de Utah analiza un posible desacato de fiscales en vísperas de una audiencia clave

Los abogados del acusado, Tyler Robinson, solicitaron además que se impida a la fiscalía pedir la pena de muerte en caso de condena. Según argumentaron, los comentarios realizados ante medios de comunicación sobre un fragmento de bala recuperado del cuerpo pudieron influir en la percepción pública sobre la culpabilidad de su cliente

Caso Charlie Kirk: la Justicia de Utah analiza un posible desacato de fiscales en vísperas de una audiencia clave

TECNO

Plomeros y carpinteros, los oficios que serán más necesarios que nunca en la era de la IA: CEO de Nvidia

Plomeros y carpinteros, los oficios que serán más necesarios que nunca en la era de la IA: CEO de Nvidia

iPhone plegable, gafas con IA y AirPods con cámara: la revolución que prepara Apple

Dónde ver Argentina vs. Austria, qué otros partidos del Mundial 2026 juegan hoy y más tendencias en Google

iPhone 17e, iPhone 17 y iPhone 16e: comparativa de cámaras, batería y funciones para usuarios exigentes

La razón por qué Alex Karp, CEO de Palantir, nunca aprendió a conducir

ENTRETENIMIENTO

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

El equipo de Oliver Tree revela cómo cumplirá el último deseo del cantante

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Cinco razones por las que no podés perderte “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

A 25 años de “Rápido y furioso”: cómo una película sobre carreras callejeras se convirtió en un fenómeno global

MUNDO

Rafael Grossi aseguró que los Estados no financiarán indefinidamente la expansión de la ONU

Rafael Grossi aseguró que los Estados no financiarán indefinidamente la expansión de la ONU

El mayor espectáculo de drones de Europa estableció un récord Guinness en Portugal

JD Vance dijo que Irán aceptó el regreso de los inspectores de la agencia atómica de la ONU

Las FDI abatieron a dos terroristas de Hamas que violaban el cese del fuego en Gaza

Alarma por el ébola en Congo: ya superó los 1.000 casos y dejó 254 muertos