Entradas de reventa superan los USD 2.000 para ver el partido de Argentina contra Austria en Dallas

Las entradas para Argentina-Austria en el Mundial 2026 superaron los 2.000 dólares en la reventa en Dallas (Scott Wachter-Imagn Images)

La fiebre por seguir a Argentina en el Mundial 2026 desbordó cualquier expectativa en Dallas. A pocos días del enfrentamiento entre la selección sudamericana y Austria, el precio de las entradas en el mercado secundario alcanzó cifras que superan ampliamente los valores originales, impulsados por el magnetismo de Lionel Messi y el contexto histórico que rodea el partido.

Conseguir un boleto para ver a la campeona del mundo se convirtió en un lujo reservado para quienes estén dispuestos a invertir sumas extraordinarias, mientras miles de aficionados en todo el mundo buscan no perderse una cita que promete quedar registrada en la memoria colectiva del fútbol.

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El partido entre Argentina y Austria se jugará el 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Incremento en precios de reventa para el partido Argentina-Austria

El enfrentamiento entre Argentina y Austria, programado para este lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, generó una explosión de precios en las plataformas de reventa.

En sitios como StubHub, los boletos más económicos, ubicados en las últimas filas del sector superior, superan los 2.000 dólares. Esta cifra representa un aumento significativo respecto a los valores ofrecidos días antes, mostrando cómo la cercanía del evento y la expectativa en torno a Messi elevaron el costo de acceso a niveles inéditos.

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El impacto en el mercado secundario es notorio: mientras la demanda crece, los precios ascienden de forma acelerada. Según lo reportado, solo para acceder a una de las localidades más alejadas del campo, antes era necesario desembolsar más de USD 1.700, reflejando incrementos de casi 400 dólares en solo 24 horas.

Para quienes desean una vista privilegiada cerca del césped, los valores se disparan aún más, reflejando el carácter codiciado del evento.

La reventa se nutre de la escasez y de la expectativa de presenciar un posible momento histórico, lo que convirtió cada entrada en un objeto de deseo tanto para fanáticos locales como internacionales.

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La demanda de entradas para ver a Lionel Messi impulsó subas de casi 400 dólares en 24 horas en el mercado secundario (FIFA WORLD CUP 2026)

Razones detrás de la alta demanda y el valor histórico del partido

La razón principal detrás de esta escalada de precios es la posibilidad de ser testigos de un hecho único: Lionel Messi está a un solo gol de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Tras su hat-trick ante Argelia en el debut, el astro argentino llega a Dallas con la oportunidad de sumar un nuevo récord a su carrera, lo que multiplicó el interés por el partido.

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La presencia de Messi, en lo que seguramente sea su última Copa del Mundo, añade un valor emocional y simbólico difícil de cuantificar. Para muchos, ver jugar al argentino equivale a asistir a un espectáculo reservado solo para figuras legendarias del deporte, como Michael Jordan en sus últimos años con los Chicago Bulls.

La posibilidad de presenciar un nuevo récord de Messi, sumada al atractivo de un partido entre dos selecciones que llegan de vencer en su debut mundialista, explica por qué la expectativa alcanzó niveles tan elevados y por qué los boletos se cotizan como piezas únicas.

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Lionel Messi llega a Dallas a un gol de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo masculina (REUTERS/Claudia Greco)

Adquisición de entradas y diferencias entre venta oficial y reventa

Los hinchas que accedieron a las entradas a través del sistema oficial de la FIFA lo hicieron meses antes, mediante un sorteo que les permitió comprar boletos a precios preestablecidos según categorías determinadas en mapas de colores. A pesar de la incertidumbre sobre la ubicación exacta, estos compradores pagaron valores fijos y considerablemente menores a los actuales del mercado secundario.

A diferencia de la venta oficial, quienes buscan entradas de último momento deben recurrir a plataformas de reventa, donde los precios fluctúan según la demanda y la cercanía del partido. El salto de una cotización regulada a una dinámica se traduce en incrementos notables, especialmente ante la posibilidad de que el evento sea escenario de una marca histórica.

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Este contraste entre el acceso anticipado y la compra de último minuto creó dos realidades: quienes aseguraron su lugar con anticipación y quienes, impulsados por la urgencia o el fervor, enfrentan precios mucho más altos.

La reventa de último momento elevó el precio de los boletos para Argentina-Austria por la cercanía del partido y la expectativa de un récord de Messi (REUTERS/Hannah Mckay)

Impacto de Lionel Messi y récords de público en estadios de Estados Unidos

La llegada de Lionel Messi a cada encuentro en Estados Unidos transformó la relación del público con el fútbol y con los eventos deportivos en general. Este fenómeno se refleja no solo en el Mundial, sino también en la Major League Soccer (MLS), donde cada partido con Messi y su equipo, el Inter Miami, batió récords de asistencia.

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En la presente temporada de la MLS, tres partidos con presencia del argentino superaron los 72.000 espectadores, ubicándose entre los diez encuentros con mayor concurrencia en la historia de la liga. Clubes como Colorado Rapids, LAFC y Baltimore Ravens rompieron sus marcas individuales, con cifras que oscilaron entre los 72.000 y 75.673 asistentes, una muestra de la capacidad de atracción que ejerce el futbolista.

El entusiasmo generado por Messi llevó a que los equipos busquen estadios más grandes para satisfacer la demanda, fenómeno que ahora se traslada al escenario del Mundial.

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El Comité Organizador del Norte de Texas prevé que hasta 80.000 personas viajen desde Argentina para los partidos de la selección en Dallas (REUTERS/Claudia Greco)

Organización local para los partidos de Argentina

El impacto de la presencia argentina en Dallas trasciende el ámbito deportivo y se proyecta en la organización y logística local. Según Noelle LeVeaux, directora de marketing del Comité Organizador del Norte de Texas, se espera que hasta 80.000 personas viajen desde Argentina a la región para presenciar los encuentros de la selección.

Esta cifra subraya la magnitud del fenómeno y el desafío para quienes gestionan el evento, que deben preparar la infraestructura necesaria para recibir a miles de visitantes extranjeros.

La combinación de la expectativa internacional, el atractivo de Messi y la posibilidad de un hito deportivo convirtió cada partido de Argentina en una cita que sobrepasa fronteras y multiplica el valor de cada entrada.