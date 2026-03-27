El sheriff a cargo del caso sobre la desaparición de Nancy Guthrie enfrenta acusaciones por ocultar antecedentes disciplinarios

Nanos enfrenta acusaciones de perjurio tras negar bajo juramento haber recibido suspensiones como agente del orden, contradiciendo registros oficiales (REUTERS/Rebecca Noble).

El sheriff Chris Nanos, actualmente al frente de la investigación por el secuestro de Nancy Guthrie, madre de la copresentadora del programa Today, Savannah Guthrie, deberá rendir cuentas bajo juramento sobre su historial disciplinario tras una votación unánime de la Junta de Supervisores del Condado de Pima, lo que pone en entredicho su permanencia como principal autoridad policial local y plantea dudas sobre su trayectoria en la aplicación de la ley.

La decisión, según informó The Hollywood Reporter, se tomó después de que documentos internos de la policía de El Paso, Texas, revelaran que Nanos fue suspendido ocho veces entre 1979 y 1982, acumulando un total de 34 días de suspensión, incluida una sanción de 15 días por uso excesivo de la fuerza, que resultó en la hospitalización de un detenido.

La Junta de Supervisores ha invocado una antigua legislación territorial, la A.R.S. § 11-253, que obliga al funcionario a responder preguntas específicas bajo juramento sobre su desempeño y conducta en las décadas previas a su llegada a Arizona.

El historial disciplinario de Chris Nanos y la investigación de perjurio

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los registros detallan que Nanos renunció en el Departamento de Policía de El Paso en agosto de 1982 “en lugar de ser despedido” por insubordinación e ineficiencia, un antecedente que, según el supervisor Matt Heinz, le habría impedido obtener la certificación AZPOST necesaria para ejercer como policía en Arizona.

El mismo medio revela que, además de las suspensiones, Nanos recibió tres amonestaciones por escrito y cometió ausencias laborales sin goce de sueldo en tres ocasiones, principalmente por tardanzas o ausencias injustificadas. Varios episodios de “tardanza habitual” figuran también en su expediente.

La Junta invoca la legislación territorial A.R.S. § 11-253 para obligar al sheriff Nanos a responder preguntas bajo juramento sobre su conducta profesional pasada (REUTERS/Rebecca Noble).

La controversia escaló cuando Heinz alegó que Nanos cometió perjurio durante una declaración judicial el 11 de diciembre de 2025. Cuando se le preguntó si había sido suspendido como agente del orden, el sheriff negó haber recibido medidas disciplinarias de ese tipo y justificó: “Principalmente, era por ser mal conductor. Tuve varios accidentes de coche, así que recibía cartas o advertencias verbales por eso”. Al ser interrogado sobre si alguna vez fue suspendido, respondió: “No”.

El fiscal general de Arizona estudia ahora la posibilidad de formular cargos por perjurio y la Junta ha solicitado la intervención del Departamento de Justicia federal, según informó The Hollywood Reporter.

Presión política y consecuencias administrativas en Pima

Aunque la Junta de Supervisores del Condado de Pima no tiene autoridad legal para destituir al sheriff, posee la facultad de ejercer presión pública y solicitar su dimisión. Además, el Partido Demócrata del condado, al que pertenece Nanos, puede someter a votación una moción de censura o impulsar un voto de no confianza dirigido al sheriff.

En reacción a la decisión de la Junta, un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima indicó en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter: “Nanos cumplirá con el artículo 11-253 de los Estatutos Revisados ​​de Arizona (ARS) y presentará un informe a la Junta de Supervisores del Condado de Pima. Siempre ha actuado con transparencia y presentará el informe una vez que el Administrador del Condado de Pima le dé más instrucciones”.

El papel de Nanos en la búsqueda de Nancy Guthrie y el contexto del caso

La exposición nacional de Chris Nanos creció tras convertirse en el principal portavoz, junto al FBI, en la búsqueda de Nancy Guthrie. El 1 de febrero, familiares denunciaron la desaparición de la mujer de 84 años, quien no asistió a una transmisión religiosa virtual ni respondió mensajes, según detalló Fox News.

Imágenes de video captadas por cámaras de seguridad muestran que esa madrugada un individuo, con una mochila negra de 25 litros y presuntamente armado, accedió forzando el sistema de grabación del domicilio de Guthrie. Un vehículo fue detectado transitando la zona a las 2:36 horas, de acuerdo con el mismo medio.

La investigación sobre el secuestro de la madre de Savannah Guthrie enfrenta cuestionamientos por su prolongada duración y falta de resultados concretos (REUTERS/Rebecca Noble).

En el porche de la casa se hallaron rastros de sangre atribuibles a la víctima y, días más tarde, la policía encontró guantes cerca de la propiedad. Sin embargo, según reportó The Guardian, los análisis de ADN realizados por laboratorios forenses establecieron que pertenecían a un trabajador de un restaurante cercano, hecho que descartó su vinculación con el caso.

Por su parte, el sheriff Nanos y su departamento, en colaboración con el FBI, han implementado varios recursos tecnológicos, incluyendo la posibilidad de utilizar genealogía genética para seguir investigando muestras no identificadas recogidas en la residencia de Nancy Guthrie, de acuerdo con NBC News.