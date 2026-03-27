El Bronx estrena la mayor obra ferroviaria que cambiará la vida de medio millón de personas

La construcción del proyecto Penn Station Access transformará el acceso ferroviario al Bronx, con una inversión de USD 3.100 millones y finalización estimada en 2030 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El distrito del Bronx está en pleno proceso de renovación con la construcción del proyecto ferroviario Penn Station Access, liderado por la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (la autoridad pública de transporte de Nueva York).

Esta iniciativa representa la mayor expansión del servicio Metro-North desde 1983 y contempla la creación de cuatro estaciones completamente nuevas en el este del Bronx.

Se trata de una inversión de USD 3.100 millones, con fecha de finalización prevista para 2030, que promete transformar el acceso de aproximadamente 500.000 residentes a Midtown West y la estación Moynihan, resolviendo una carencia de transporte público mantenida durante décadas.

Así lo detalla la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, citada por CBS News, la cadena de televisión estadounidense.

El Penn Station Access ampliará la oferta de transporte en el este del Bronx, permitiendo que los habitantes de zonas como Hunts Point, Parkchester/Van Nest, Morris Park y Co-op City tengan, por primera vez, una estación de Metro-North a menos de 1,6 kilómetros.

Hasta ahora, estas comunidades han dependido de autobuses lentos o conexiones de metro complejas para llegar a Manhattan. La obra abarca la construcción y renovación de más de 30 kilómetros de vías en la línea Hell Gate, junto con mejoras en drenaje y sistemas eléctricos, para posicionar al Bronx como un polo ferroviario estratégico y optimizar el acceso y los tiempos de viaje.

Según la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, la obra facilitará la movilidad diaria de sectores tradicionalmente marginados de los principales centros de empleo y servicios de Nueva York mediante la reducción de los tiempos de viaje y la mejora de la conectividad con la estación Moynihan.

Actualmente, el trayecto desde el este del Bronx hasta Penn Station puede demorar hasta 75 minutos en horario pico. Con la implementación del Penn Station Access, este tiempo quedará reducido a 25 minutos, lo que representa un ahorro de 50 minutos por viaje según los datos confirmados por la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York.

Esto permitirá a los pasajeros acceder de manera más rápida y directa a Midtown y otras áreas del noreste metropolitano, sin la necesidad de realizar varios transbordos.

Colaboración entre MTA y Amtrak en la ejecución

La colaboración entre la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York y Amtrak es clave para avanzar en la modernización del corredor ferroviario Hell Gate (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del proyecto ha requerido una colaboración constante entre la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York y Amtrak, la empresa nacional ferroviaria de Estados Unidos. Originalmente, la apertura estaba prevista para 2027, pero para coordinar el acceso a las vías y sincronizar los trabajos entre ambas entidades se pospuso la fecha de finalización a 2030.

Durante una reunión con la junta comunitaria en enero de 2026, funcionarios de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York informaron que la habilitación parcial de tres estaciones podría ocurrir antes si Amtrak incrementa su personal y cede espacio operativo, aunque el escenario más probable continúa siendo la inauguración total en la próxima década.

El cumplimiento de los plazos depende de la resolución de desafíos logísticos, como la adaptación de la infraestructura existente y la integración de los sistemas técnicos entre ambas agencias.

Este proceso, detallado por la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York en presentaciones realizadas entre finales de 2025 y principios de 2026, es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia del nuevo servicio ferroviario.

La modernización del corredor Hell Gate contempla la ampliación de dos a cuatro vías, la mejora de puentes y la instalación de tecnología de señalización avanzada.

Estas tareas buscan optimizar la capacidad del sistema y la seguridad de los pasajeros, con la finalidad de responder al crecimiento previsto de la demanda en los siguientes años.

Efectos en empleo, desarrollo urbano y medioambiente del Bronx

Las nuevas estaciones de Metro-North acercarán a unos 200.000 empleos a menos de 15 minutos a pie, impulsando oportunidades laborales en el Bronx (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Metro-North al este del Bronx implica una mejora en la movilidad y un impacto directo en el empleo. La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York estima que aproximadamente 200.000 empleos estarán a menos de 15 minutos a pie de cada nueva estación, aumentando el acceso a oportunidades laborales y educativas para los residentes.

Además, la conectividad directa con redes como New Jersey Transit, Long Island Rail Road y Amtrak desde Penn Station/Moynihan multiplicará las opciones de desplazamiento regional, facilitando la integración social y profesional en todo el noreste metropolitano.

El proyecto incorpora un componente ambiental relevante. La autoridad de transporte prevé que la puesta en funcionamiento de un servicio ferroviario eficiente reducirá el uso de automóviles, lo que contribuirá a disminuir la congestión en las principales arterias viales y mejorará la calidad del aire en el Bronx.

Este ajuste estructural responde a los objetivos de sostenibilidad urbana de la ciudad y refuerza el compromiso de Nueva York con la reducción de emisiones contaminantes.

La inversión de USD 3.100 millones en infraestructura ferroviaria es considerada una apuesta estratégica para la revitalización urbana y el crecimiento económico local.

Autoridades municipales y federales, incluidos representantes de la Alcaldía de Nueva York y funcionarios del Departamento de Transporte federal, consideran que el desarrollo de nuevas estaciones estimulará inversiones inmobiliarias, atraerá comercios y aportará cohesión comunitaria en barrios históricamente relegados.

Progreso de obras y próximos pasos previstos para 2026

El avance de las obras para 2026 permitirá que sectores históricamente marginados cuenten con infraestructura de transporte accesible y moderna en el área metropolitana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue técnico del Penn Station Access es visible a lo largo de la línea Hell Gate, con equipos especializados trabajando en la colocación de rieles, el refuerzo de puentes y la construcción de subestaciones eléctricas. Todas las instalaciones han sido diseñadas bajo criterios de accesibilidad, y personas con movilidad reducida podrán utilizar el servicio sin obstáculos.

La modernización también abarca la instalación de enclavamientos y sistemas de seguridad que permitirán una operación fluida y segura. La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York prevé que, para 2026, una parte significativa de las obras esté terminada. Esto permitirá avanzar a las siguientes fases del proyecto y mantener el ritmo necesario para cumplir el cronograma revisado.

El Penn Station Access responde a una demanda de los habitantes del Bronx, quienes durante décadas se han desplazado en trayectos extensos y con servicios insuficientes para llegar a los principales polos de empleo de Nueva York. Más allá de la movilidad, el proyecto supone una respuesta estructural a las desigualdades urbanas y establece un modelo replicable para otras zonas metropolitanas con déficit de conectividad.

La magnitud de la inversión y el alcance de las obras en curso sientan un precedente para futuras iniciativas de transporte en el área metropolitana. El impulso previsto para los próximos años consolidará al Bronx como un nodo esencial en la red ferroviaria regional.