El aeropuerto de San Diego sufre 171 retrasos por falta de personal de la TSA

Miles de pasajeros padecen extensas filas y cancelaciones en la terminal californiana, mientras las autoridades anuncian medidas de emergencia para limitar el impacto sobre la seguridad y el flujo aéreo. (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo)

Una ola de retrasos con 171 vuelos demorados al cierre de la tarde del jueves y extensas filas de pasajeros marcó al Aeropuerto Internacional de San Diego como epicentro operativo de un colapso en la infraestructura aeroportuaria de Estados Unidos. La falta de pago a los agentes de la TSA junto con la escasez de controladores aéreos provocaron congestión severa justo cuando la temporada alta de viajes exige su máximo rendimiento.

Según el sitio especializado en seguimiento de vuelos FlightAware, las demoras continuaron hasta la 1 de la madrugada del viernes, lo que generó un efecto en cadena sobre la operatividad y la experiencia de los viajeros. La causa: la parálisis presupuestaria federal, ya en su quinta semana, dejó a 50.000 empleados de la TSA sin sueldo en todo Estados Unidos.

Mientras tanto, crece la presión sobre la Administración Federal de Aviación (FAA) para evitar incidentes graves, tras el accidente fatal en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, que resaltó los peligros de operar con plantillas recortadas, según el diario local San Diego Union-Tribune.

La falta de pago a 50.000 empleados de la TSA en EE.UU. genera ausentismo récord y largas filas en los controles de seguridad. REUTERS/Brendan McDermid

El aeropuerto de San Diego redujo el ritmo de operaciones cada vez que el número de controladores aéreos cayó por debajo de los niveles exigidos por la FAA. El jueves 26 de marzo, la portavoz del aeropuerto Nicole Hall informó a San Diego Union-Tribune que, a las 17 horas, el sitio FlightAware registraba 171 vuelos demorados y dos cancelaciones.

La FAA precisó que los retrasos actuales responden únicamente a la insuficiencia de controladores y no al conflicto político que involucra a la TSA. Para reducir la carga sobre la torre local, el portavoz de la FAA Ian Gregor explicó que se espacian los aterrizajes y se retardan las salidas desde los aeropuertos de origen con destino a San Diego.

La recomendación inmediata para quienes viajan fue consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Trabajadores de la TSA: cinco semanas sin sueldo, renuncias y estrategias de supervivencia

La mayoría de los agentes de seguridad en los puntos de control acumulan 41 días sin recibir salario. Robert Mack, agente de la TSA en San Diego desde hace 23 años, contó a San Diego Union-Tribune que muchos colegas agotaron sus ahorros y buscan alternativas para sobrevivir.

Mack calculó que un 13% de los trabajadores locales faltan cada día, cifra que triplica el ausentismo habitual. “Estamos en el punto donde la mayoría ya no tiene dinero. Nos estamos quedando sin combustible. Pocas personas pueden soportar seis semanas sin ingreso”, afirmó.

La escasez de controladores aéreos en San Diego obliga a espaciar aterrizajes y retrasar vuelos, empeorando la experiencia de los viajeros. REUTERS/Caroline Brehman

En todo el país, la falta de pago obligó a 500 trabajadores de la TSA a renunciar, según las últimas cifras de San Diego Union-Tribune.

En San Diego, las renuncias al momento no superaban la decena, detalló Mack. La situación provoca filas más largas y descontento entre los pasajeros: “Algunos han pedido préstamos a familiares y amigos, otros organizaron ventas de garaje o reposterías para juntar algunos dólares”, relató el agente, quien ahora considera rentabilizar su conocimiento gastronómico mediante la venta de platillos o la puesta en marcha de un camión de comida.

Debates en el Congreso y riesgo de parálisis prolongada: la incertidumbre política impacta a viajeros y empleados

El conflicto se origina en la falta de acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security). Legisladores demócratas y parte de los republicanos se oponen a aprobar fondos que consideran destinados a medidas más restrictivas de control migratorio. Esta disputa, aún sin resolver, desencadenó la paralización parcial del gobierno federal y dejó a los agentes de la TSA trabajando sin sueldo por más de cinco semanas.

El paro presupuestario federal de cinco semanas deja a los trabajadores de la TSA sin sueldo y provoca ventas de garaje y colectas alimentarias. REUTERS/Caroline Brehman

En conferencia de prensa el martes, Hydrick Thomas, presidente nacional del consejo gremial American Federation of Government Employees, subrayó la difícil situación de los empleados: “Pregúntenme si alguna persona va a comer hoy”. Organizaciones impulsaron colectas y jornadas de donación de alimentos para ayudar a los agentes en San Diego. A la par, el sindicato entregó cartas tipo para explicar la situación a los acreedores.

Mientras el Congreso prosigue negociaciones para desbloquear los recursos, informó San Diego Union-Tribune, el presidente Donald Trump declaró el jueves, según la agencia internacional The Associated Press y citado por el mismo medio, que si no se encuentra una solución inmediata evaluará enviar la Guardia Nacional a los aeropuertos y reforzar la presencia de agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en más de una decena de terminales.

Las largas filas en el aeropuerto de San Diego reflejan la magnitud de la crisis que atraviesa la infraestructura aeroportuaria estadounidense. REUTERS/Brendan McDermid

Hasta el jueves por la noche, ningún agente de ICE se había presentado en San Diego. Mack opinó: “Honestamente, no sé qué harían aquí; no tienen la capacitación para cumplir nuestra labor”.

Controladores aéreos y seguridad bajo presión: eco del accidente fatal en LaGuardia

Aunque la escasez de controladores aéreos existe desde hace tiempo y no es exclusiva de San Diego, el reciente fatal accidente del domingo en LaGuardia de Nueva York, donde murieron dos pilotos de Air Canada tras un choque con un camión de bomberos, reavivó las alertas sobre la seguridad operacional.

La emisora pública estadounidense NPR, citada por San Diego Union-Tribune, indicó que las investigaciones consideran los problemas de personal como posible factor de riesgo, aunque la causa oficial del accidente aún no se confirma. Mientras tanto, autoridades federales ordenan incrementar la distancia entre aeronaves como medida preventiva.

Recomendaciones y soluciones de emergencia: pago pendiente y llamados a la calma

Frente al panorama actual, funcionarios del aeropuerto recomiendan presentarse dos horas y media antes de su vuelo para minimizar demoras y filas, reiteró Nicole Hall. El presidente Trump anunció el jueves la inminente firma de una orden de emergencia para desbloquear el pago pendiente de los agentes de la TSA, aunque el calendario de depósitos permanece indefinido, advirtió San Diego Union-Tribune.

A las 17 horas del jueves, 171 vuelos figuraban como demorados y dos cancelados en San Diego. La presión política y sindical continúa para destrabar la situación, mientras la incertidumbre afecta tanto a los empleados como a los miles de pasajeros que cada día dependen del funcionamiento eficiente del aeropuerto y del sistema nacional de control de tráfico aéreo.