Estados Unidos

Cuánto gana un conductor de autobús en Nueva York según el segmento y la región

Factores como la antigüedad, los convenios sindicales y la demanda en distintas localidades influyen de manera directa en los ingresos y beneficios que reciben quienes se dedican a esta profesión en el estado

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Un conductor de autobús sonriente con uniforme azul claro, corbata negra y gorra negra se sienta al volante dentro de un autobús con asientos vacíos.
El salario medio anual de un conductor de autobús escolar en Nueva York alcanza USD 56.510, superando la media nacional del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario anual medio de un conductor de autobús en Nueva York asciende a USD 56.510 para el segmento escolar y a USD 82.420 para transporte urbano y de tránsito, según estadísticas oficiales de 2026.

Este valor supera la media nacional, situada en USD 47.040 para el sector escolar y USD 57.440 en transporte público general.

Según el municipio y la función, las cifras oscilan: en Nueva York-Newark-Jersey City, la mediana anual alcanza USD 70.700, mientras que en zonas no metropolitanas desciende a USD 39.900.da local, la experiencia, los convenios sindicales y el costo de vida.

En términos horarios, un conductor de autobús escolar en Nueva York recibe en promedio USD 27,17 por hora, mientras que quienes trabajan en líneas interurbanas pueden llegar a USD 39,63 por hora en las áreas metropolitanas de mayor demanda.

Informes de plataformas de empleo como Indeed y Glassdoor coinciden en un rango de USD 21,24 a USD 34,90 por hora para choferes escolares, lo que representa aproximadamente un 23 % por encima del promedio nacional.

En las regiones metropolitanas, el ingreso puede superar los USD 70.000, mientras que en zonas menos urbanizadas desciende a cifras cercanas a los USD 40.000. La crisis de personal y las exigencias de formación inciden en la estructura salarial y en la oferta de beneficios adicionales.

La demanda de conductores de autobús en Nueva York sigue siendo alta, especialmente después de la pandemia de Covid-19, que intensificó la escasez de personal en el sector.

Reportes del Departamento de Educación y la asociación School Bus Contractors of New York han señalado que la falta de choferes afecta el funcionamiento de los servicios escolares y urbanos, generando interrupciones y sobrecarga de trabajo para quienes permanecen en el puesto.

Esta situación se explica tanto por condiciones laborales —turnos partidos, horarios variables y elevada responsabilidad— como por la tendencia a buscar empleos con menor exposición pública y mayor estabilidad.

Contrastes regionales y factores que determinan el salario

Un conductor de autobús sonriente, con uniforme azul oscuro y gorra, sostiene una perforadora de boletos azul dentro de un autobús vacío de Nueva York.
Las zonas rurales y regiones no metropolitanas de Nueva York ofrecen sueldos sensiblemente menores, descendiendo hasta USD 31.990 anuales en algunos casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dispersión salarial dentro de Nueva York es considerable. En el área metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City, el salario medio anual para conductores de autobús alcanza USD 70.700, con un rango de USD 53.020 a USD 82.640.

Por el contrario, en regiones como Buffalo-Cheektowaga, el promedio desciende a USD 46.820, y en la región Capital y áreas rurales los salarios mínimos pueden ser de USD 31.990 al año.

El salario base está influido por la fuerza sindical, la demanda de servicios, la antigüedad y la especialización. Municipios como Glen Head y Cold Spring Harbor lideran la escala salarial por encima de la media estatal, con sueldos superiores a los USD 56.000 anuales y diferencias de hasta un 28,5 % respecto al promedio general.

Condiciones laborales, beneficios y desafíos de la profesión

Un hombre sonriente, conductor de autobús, dentro de un autobús en Nueva York. Viste un uniforme azul oscuro, gorra y sostiene un perforador, con la mano derecha extendida.
La obtención de una licencia comercial CDL, la revisión de antecedentes y la afiliación sindical son requisitos clave para quienes buscan una carrera en el transporte en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los salarios comparados con otras regiones pueden ser superiores, las condiciones laborales —turnos divididos, horarios irregulares y requisitos de certificación— han reducido el atractivo de la profesión.

La escasez de personal ha obligado a muchos empleadores a ofrecer incentivos adicionales, como bonos de ingreso, cobertura médica ampliada y planes de retiro, especialmente en el sector público y en empresas sindicalizadas.

El segmento superior de la escala salarial está compuesto por el 10 % mejor remunerado de los conductores de autobús en Nueva York, que supera los USD 73.250 anuales en el segmento escolar y los USD 82.640 en el transporte urbano, mientras que el 10 % inferior se sitúa en torno a los USD 44.900.

El acceso a los puestos mejor pagados depende de la antigüedad, la experiencia, las licencias adicionales y un historial comprobado de seguridad.

Impacto social y perspectivas de futuro

La crisis de conductores, acentuada tras la pandemia, ha llevado a distritos escolares y empresas de transporte a revisar políticas de contratación y negociar incrementos salariales.

La escasez de personal ha provocado cancelaciones de rutas y reestructuración de horarios en distintas ciudades. Según el último informe del New York State School Bus Contractors Association, la recuperación del sector está vinculada tanto a mejoras salariales como a la capacidad de ofrecer condiciones laborales más predecibles y menos fragmentadas.

Nueva York, a pesar de las particularidades del costo de vida y de la presión sobre el sistema de transporte, mantiene posiciones altas en la escala salarial para conductores de autobús en términos de salario bruto.

El desafío de atraer y retener talento continuará impulsando la revisión de convenios colectivos y la ampliación de beneficios en los próximos años.

Proceso de selección y requisitos

El acceso a la profesión de conductor de autobús en Nueva York requiere la obtención de una licencia comercial (CDL) con endosos específicos para transporte de pasajeros y, en el caso escolar, para transporte de menores.

El proceso incluye exámenes médicos, revisión de antecedentes penales y formación en seguridad. Los sindicatos, como la Amalgamated Transit Union, desempeñan un rol clave en la negociación de salarios y beneficios, y en la defensa de los derechos laborales.

Nueva York se consolida como un estado de grandes contrastes salariales para conductores de autobús, con oportunidades de progreso condicionadas por la movilidad geográfica, la experiencia y la fortaleza sindical.

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