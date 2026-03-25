La crisis de personal de la TSA anticipa problemas para viajeros durante el Mundial en Estados Unidos

La falta de agentes de seguridad amenaza la operatividad de los aeropuertos de Estados Unidos antes del Mundial de Fútbol 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

La Administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, advirtió que los nuevos agentes de seguridad aeroportuaria no estarán listos para el inicio del Mundial de Fútbol que comienza en junio en Estados Unidos.

Incluso si el caos actual en los aeropuertos se resolviera de inmediato, el proceso de incorporación, capacitación y certificación del personal requiere entre cuatro y seis meses, plazo que excede la fecha inaugural del torneo y deja en evidencia la falta de margen para una solución inmediata.

McNeill expuso ante el Congreso que la situación adquirió gravedad tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Desde el inicio de esta medida, más de 480 agentes han abandonado la TSA y la ausencia de personal supera el 40 % en algunos aeropuertos, lo que llevó, en palabras de McNeill, a “los tiempos de espera más altos de la historia” en los controles de seguridad.

Para el periodo del Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, las autoridades anticipan un flujo récord de viajeros.

El 40 % de ausencia de personal en algunos aeropuertos estadounidenses genera los tiempos de espera más elevados en la historia de la TSA (REUTERS/Megan Varner)

Se proyecta que entre 6 y 6,5 millones de asistentes acudirán a los estadios, según la FIFA. De ese total, más de 1,24 millones serán aficionados internacionales que viajarán a Estados Unidos, sin contar a los residentes que también se desplazarán dentro del país para presenciar los partidos.

El volumen de pasajeros previsto plantea un reto logístico inédito para la infraestructura aeroportuaria nacional.

El déficit de personal en los controles de seguridad despierta inquietud entre las autoridades aeroportuarias y el sector turístico, que señalan el riesgo de congestión, demoras y posibles alteraciones en la experiencia de los viajeros durante el evento.

La falta de agentes calificados, combinada con el aumento en la demanda, genera un escenario de presión óptima para la gestión operativa de los principales aeropuertos del país.

Consecuencias del cierre gubernamental y conflicto político

El funcionamiento de los aeropuertos estadounidenses se vio afectado después de más de cinco semanas de cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, una consecuencia directa de un desacuerdo presupuestario entre el Congreso y la administración de Donald Trump.

Entre 6 y 6,5 millones de asistentes se estiman para el Mundial, con más de 1,24 millones de visitantes internacionales según la FIFA (REUTERS/Megan Varner)

Legisladores demócratas supeditan la aprobación de fondos adicionales a la reforma de los procedimientos en las redadas migratorias, en reacción a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos federales realizados en Minesota en enero pasado.

El conflicto político ha reducido la capacidad operativa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) e imposibilitado la incorporación a tiempo de nuevos agentes antes del Mundial.

Esta carencia de personal se manifiesta en largas filas y demoras, al mismo tiempo que Estados Unidos se prepara para recibir cerca del 75 % de los partidos del torneo, lo que representa un reto considerable para el sector turístico y la administración de la seguridad en los principales puntos de ingreso al país.

La Federación Estadounidense de Viajes y la Asociación de Aeropuertos de Norteamérica solicitaron al Congreso y al Ejecutivo alcanzar un acuerdo urgente, advirtiendo sobre el posible perjuicio a la imagen internacional de Estados Unidos si la crisis persiste al inicio de la competencia.

Operadores turísticos comienzan a advertir a sus clientes sobre la probabilidad de retrasos significativos y recomiendan programar los viajes con más antelación.

El conflicto político entre el Congreso y la administración de Donald Trump obstaculizó la incorporación de personal esencial para el Mundial (REUTERS/Antranik Tavitian)

Riesgos para los viajeros y el turismo durante el Mundial

La combinación de demanda extraordinaria y fuerza laboral reducida puede dificultar los desplazamientos de millones de aficionados y visitantes durante junio y julio, cuando se celebre el Mundial de Fútbol en Estados Unidos.

El sector turístico alerta sobre el posible deterioro en la experiencia de los asistentes y en la reputación internacional del país si el conflicto presupuestario y operativo no se soluciona antes del inicio de la competencia.

En este contexto, la “tormenta perfecta” que menciona Ha Nguyen McNeill amenaza con extender los problemas en los controles de seguridad y el funcionamiento aeroportuario durante el evento deportivo más esperado del año.

La administración de la TSA y las autoridades federales intentan encontrar soluciones de forma urgente para impedir que la crisis altere el desarrollo del Mundial y el movimiento de turistas internacionales.

La incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del sistema aeroportuario alimenta la preocupación en las delegaciones deportivas y entre los organizadores del torneo.

La resiliencia del sistema aeroportuario y turístico de Estados Unidos será puesta a prueba por el desafío de albergar la mayoría de los partidos del Mundial (REUTERS/Megan Varner)

Mientras no se logre un acuerdo político que restablezca la operatividad plena de la TSA y permita completar la capacitación de los nuevos agentes, millones de viajeros podrían enfrentar demoras y dificultades en sus traslados en un entorno que pondrá a prueba la resiliencia del sector turístico estadounidense ante el desafío mundialista.