La selección de Estados Unidos ajusta su preparación ante rivales definidos y expectativa por el repechaje

Estados Unidos ajusta su lista de convocados para el Mundial 2026 durante la clave Fecha FIFA de marzo y monitorea el estado físico de sus jugadores

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 se acelera y la ventana de la Fecha FIFA de marzo se convierte en un punto clave para las selecciones clasificadas, que buscan definir la lista definitiva de jugadores que viajarán al torneo.

Las selecciones nacionales no solo ajustan sus plantillas, sino que también observan con atención los movimientos de sus futuros rivales.

En este contexto, la Selección de Estados Unidos, país anfitrión, monitorea de cerca la preparación de los equipos que enfrentará en la fase de grupos, mientras el entorno futbolístico internacional sigue de cerca cada decisión táctica y cada convocatoria.

La organización del Mundial 2026 entra en su etapa final, con menos de cien días para el partido inaugural y una agenda de amistosos internacionales que marca la última oportunidad para que los cuerpos técnicos ajusten sus convocatorias y estrategias.

Las selecciones de Estados Unidos, Paraguay y Australia ya tienen definidos sus primeros compromisos de preparación, mientras el cuarto integrante del Grupo D se conocerá tras el repechaje pendiente entre Kosovo, Rumania, Eslovaquia y Turquía.

Estados Unidos sigue de cerca la preparación de sus rivales de grupo, incluido Paraguay, para el Mundial 2026 (La Vanguardia)

La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha confirmado que el cuerpo técnico liderado por Mauricio Pochettino mantiene un monitoreo permanente sobre el estado físico y el rendimiento de los jugadores clave, especialmente aquellos que actúan en ligas europeas y latinoamericanas.

La concentración en Atlanta permite al equipo trabajar con el plantel completo y planificar sesiones específicas orientadas a la adaptación táctica y la preparación física.

Grupo D: rivales definidos y un repechaje en juego

Estados Unidos ha quedado ubicado en el Grupo D junto a Paraguay y Australia. El cuarto integrante del grupo será el seleccionado que gane el repechaje entre Kosovo, Rumania, Eslovaquia y Turquía, aún por definirse, lo que añade un componente de incertidumbre para los entrenadores que deben preparar estrategias para enfrentarse a rivales con perfiles y estilos de juego diversos.

Australia enfrenta a Camerún en Sídney y a Curazao en Melbourne, ambos partidos programados para el 27 de marzo durante la Fecha FIFA (FOX Deportes)

El calendario de amistosos de marzo ofrece un panorama de cómo llegan los rivales directos del equipo anfitrión. Paraguay iniciará la Fecha FIFA enfrentando a Grecia el 27 de marzo en el Estadio Karaiskakis de Piraeus, con horario fijado a las 14:00 (ET).

Cuatro días después, el conjunto sudamericano se medirá ante Marruecos en Marrakech, el 31 de marzo a las 15:00 (ET). Para el seleccionador Gustavo Alfaro, estos partidos representan la ocasión de probar variantes tácticas y consolidar la base del equipo.

Australia, por su parte, disputará dos encuentros en territorio propio. El primero, frente a Camerún, está programado para el 27 de marzo en Sídney a las 5:00 (ET), y el segundo ante Curazao, el mismo día en Melbourne, a las 5:10 (ET), reflejando la intensa actividad de preparación de los Socceroos.

En cuanto al repechaje europeo, la definición del último integrante del grupo está prevista para mediados de abril, lo que obliga a los seleccionadores a contemplar diferentes escenarios en la elaboración de sus análisis y estrategias preliminares.

Turquía, uno de los posibles rivales de Estados Unidos en el Mundial, tendrá que disputar el repechaje para llegar a la fase de grupos (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Ensayos de Estados Unidos ante selecciones europeas

El equipo estadounidense, que concentra sus entrenamientos en Atlanta, tiene planeados partidos amistosos frente a Bélgica y Portugal durante esta ventana internacional.

Estos encuentros son una oportunidad para medir el nivel del plantel ante rivales europeos de primer orden, de cara a la gran cita mundialista.

El cuerpo técnico ha priorizado la rotación de jugadores para observar el desempeño de las alternativas disponibles, especialmente en posiciones sensibles como la defensa central y el mediocampo.

La Federación ha confirmado la presencia de observadores de la FIFA y de otras federaciones en los amistosos, interesados en analizar el funcionamiento táctico de uno de los anfitriones del torneo.

Estados Unidos eligió Atlanta como centro de concentración y disputará amistosos ante Bélgica y Portugal para medirse ante selecciones europeas de primer nivel (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

La expectativa en torno a la lista final de 26 jugadores es alta, y la competencia interna se ha intensificado en las últimas semanas.

La Fecha FIFA de marzo será determinante tanto para definir las convocatorias de los equipos como para que los cuerpos técnicos ajusten estrategias y evalúen el rendimiento frente a adversarios de distintas características.

Además, servirá para que los jugadores consoliden su lugar en la nómina definitiva y demuestren su capacidad de adaptación a los planteos tácticos propuestos.

Balance y expectativas a menos de cien días del Mundial

A menos de cien días del inicio del torneo, las selecciones afinan detalles y analizan a sus adversarios, conscientes de que cada partido de preparación puede resultar decisivo para el desempeño final en el Mundial.

El cronograma de amistosos y la definición de los planteles constituyen el último gran desafío antes del inicio de la competencia.

El Mundial 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos de mayor proyección global, con 48 equipos participantes y un formato renovado que pondrá a prueba la capacidad de adaptación de jugadores y entrenadores.

Gio Reyna, de la selección de Estados Unidos, festeja su gol en un partido amistoso ante Paraguay, el sábado 15 de noviembre de 2025 en Chester, Pensilvania (AP Foto/Derik Hamilton)

La presión sobre los anfitriones y sobre los equipos de la región es máxima, y el rendimiento en estas semanas previas será clave para las aspiraciones de cada selección.

El entorno técnico y logístico también es objeto de seguimiento por parte de los organizadores y de la prensa internacional, que destaca la magnitud del desafío en términos de infraestructura, desplazamientos y coordinación de sedes.

La mirada está puesta en Estados Unidos, que buscará aprovechar la ventaja de localía y el apoyo de su afición para avanzar a instancias decisivas del certamen.

Con la cuenta regresiva en marcha y los planteles en plena evaluación, la Fecha FIFA de marzo se consolida como el último gran banco de pruebas para las selecciones clasificadas.

El resultado de estos encuentros puede marcar la diferencia en el rendimiento colectivo y en la confianza de los equipos de cara al máximo desafío del fútbol mundial.