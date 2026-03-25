Estados Unidos

La Casa Blanca advirtió que Trump está preparado para “desatar el infierno” si Irán comete un “error de cálculo”

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el diálogo con Teherán sigue abierto, pero dejó en claro que Washington considera que el tiempo para alcanzar un acuerdo es limitado

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca (Europa Press/Kyle Mazza/TheNews2)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca (Europa Press/Kyle Mazza/TheNews2)

La Casa Blanca advirtió que el presidente Donald Trump está dispuesto a “desatar el infierno” contra Irán si no hay avances en las negociaciones o si Teherán incurre en un error de cálculo en medio del conflicto en curso.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que el diálogo sigue abierto, pero dejó en claro que Washington considera que el tiempo para alcanzar un acuerdo es limitado.

Durante una rueda de prensa, Leavitt sostuvo que las negociaciones con Irán no se han interrumpido, pese a versiones que indicaban lo contrario.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, señaló. Al mismo tiempo, reconoció que existen elementos verídicos en los reportes sobre una propuesta estadounidense con múltiples condiciones, aunque evitó confirmar detalles específicos y aseguró que parte de esa información “no es completamente precisa”.

Según trascendió, el plan impulsado por Washington incluiría exigencias vinculadas al desmantelamiento del programa nuclear iraní y la eliminación de su capacidad de misiles balísticos. Sin embargo, la Casa Blanca evitó a esos puntos, manteniendo reserva sobre el contenido de las negociaciones en curso.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dice que Trump desatará el infierno" si Irán comete un error de cálculo (REUTERS/Evan Vucci)
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dice que Trump desatará el infierno" si Irán comete un error de cálculo (REUTERS/Evan Vucci)

En paralelo, la vocera no confirmó con quién está dialogando actualmente Estados Unidos dentro de la estructura de poder iraní, en un escenario marcado por la ausencia de figuras clave del régimen. Tampoco validó versiones sobre posibles reuniones entre altos funcionarios estadounidenses y representantes iraníes en terceros países, aunque reconoció que existen canales indirectos de contacto.

Leavitt afirmó que el gobierno estadounidense considera que Irán enfrenta una situación adversa en el plano militar y que debe reconocer ese escenario.

Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que lo seguirá siendo, el presidente Trump se asegurará de que sean golpeados más fuerte que nunca antes”, declaró.

“El presidente Trump no bluffea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, agregó Leavitt.

En el terreno, Estados Unidos ha incrementado su despliegue en la región. En las últimas semanas se han movilizado tropas aerotransportadas y unidades de marines hacia el Golfo, en medio de especulaciones sobre una posible ampliación del conflicto, que podría incluir operaciones terrestres o el control de puntos estratégicos vinculados a la infraestructura energética.

La Administración Trump considera que Irán enfrenta una situación adversa en el plano militar y que debe reconocer ese escenario (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
La Administración Trump considera que Irán enfrenta una situación adversa en el plano militar y que debe reconocer ese escenario (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Las autoridades estadounidenses también sostienen que la ofensiva militar tiene objetivos definidos y un plazo estimado. Según explicó Leavitt, la duración prevista de las operaciones se ubica entre cuatro y seis semanas, en línea con evaluaciones previas del gobierno.

La visita de Trump a China

En este contexto, el propio Trump decidió reprogramar su agenda internacional para priorizar el desarrollo de la guerra. El mandatario confirmó que viajará a China los días 14 y 15 de mayo para reunirse con el presidente Xi Jinping, tras haber postergado la visita originalmente prevista para fines de marzo.

El encuentro en Beijing será el sexto entre ambos líderes y abarcará temas económicos, comerciales y de seguridad. La visita también incluirá una agenda vinculada a la competencia tecnológica entre las dos potencias y a cuestiones estratégicas en Asia-Pacífico, como la situación de Taiwán.

Desde Washington señalaron que la postergación del viaje respondió a la necesidad de que Trump permaneciera en el país durante la fase más intensa de las operaciones militares.

Trump viajará a China los días 14 y 15 de mayo para reunirse con Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
Trump viajará a China los días 14 y 15 de mayo para reunirse con Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El presidente Xi entendió que es muy importante que el presidente esté aquí durante estas operaciones de combate”, indicó Leavitt.

Para la Casa Blanca, la prioridad absoluta es evitar que la República Islámica cometa un error de cálculo que pueda desencadenar una respuesta militar sin precedentes, dejando claro que la ventana para la negociación no permanecerá abierta indefinidamente.

(Con información de AFP)

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