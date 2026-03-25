El zoológico de Atlanta obtiene la reacreditación de la AZA, reforzando el estándar global para el cuidado de los animales

La reacreditación de la AZA destaca al zoológico de Atlanta como referente internacional en bienestar y cuidado animal (Wikipedia)

Generaciones de familias en Atlanta han forjado recuerdos en un lugar que hoy reafirma su posición de liderazgo global. El zoológico de Atlanta ha obtenido recientemente la reacreditación por parte de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), una distinción reconocida internacionalmente como el “estándar de oro” en el cuidado de animales y la gestión de esfuerzos de conservación. Esta noticia no solo es motivo de orgullo local, sino que también subraya el compromiso de la institución con la excelencia, situando al zoológico entre los recintos más prestigiosos del mundo.

La reacreditación por la AZA representa mucho más que un certificado colgado en la pared. Implica que el zoológico ha superado una evaluación exhaustiva que valida su capacidad para ofrecer atención, bienestar y protección a sus animales, así como programas educativos y de conservación que trascienden las fronteras estatales. El propio Dan Ashe, presidente y director ejecutivo de la AZA, remarcó el valor de este logro: “Obtener la acreditación de la AZA demuestra el compromiso con el estándar de oro mundial en el cuidado y bienestar animal”. Esta reacreditación es considerada por muchos como el máximo reconocimiento que una institución de este tipo puede recibir.

Proceso y exigencias de la acreditación de la AZA

El zoológico de Atlanta ha superado un riguroso proceso de evaluación para recibir el reconocimiento de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (Zoológico de Atlanta)

La acreditación de la AZA no se concede con facilidad. Cada cinco años, los zoológicos y acuarios aspirantes deben someterse a un riguroso proceso de inspección que abarca múltiples aspectos de su funcionamiento. El proceso incluye una revisión minuciosa de aspectos como el bienestar animal, la atención veterinaria, los programas educativos y la experiencia de los visitantes. Durante varios días, equipos de expertos independientes recorren las instalaciones, examinan protocolos y evalúan el cumplimiento de estándares internacionales.

Solo aquellas instituciones que superan los requisitos más estrictos logran este reconocimiento, lo que subraya la exclusividad y el valor de pertenecer al selecto grupo de zoológicos y acuarios acreditados por la AZA. Este proceso garantiza que el compromiso por la excelencia no es un acto puntual, sino una obligación permanente: la acreditación debe renovarse cada cinco años, lo que obliga a los recintos a mantener y mejorar continuamente sus prácticas y resultados.

El zoológico de Atlanta, por ejemplo, no solo ha demostrado capacidad para cuidar especies emblemáticas como los pandas y los gorilas, sino también para albergar especies menos conocidas pero cruciales para el equilibrio ecológico, como los buitres. Estos esfuerzos, supervisados y evaluados bajo los criterios de la AZA, refuerzan la idea de que la institución cumple con los parámetros internacionales más avanzados en protección y manejo animal.

Importancia de la reacreditación para Atlanta y su comunidad

Cada cinco años, la AZA revisa minuciosamente el cumplimiento de los estándares de bienestar animal, atención veterinaria y educación (Zoológico de Atlanta)

Para la comunidad de Atlanta, la reacreditación del zoológico trasciende el ámbito institucional y se transforma en un motivo de orgullo colectivo. Muchos habitantes de la ciudad han crecido visitando el zoológico durante excursiones escolares o paseos familiares, integrando sus experiencias en la memoria colectiva local. Esta distinción internacional funciona como un recordatorio de que uno de los espacios más queridos de Atlanta opera al nivel de las mejores instituciones del mundo.

El presidente y director ejecutivo del zoológico de Atlanta, Raymond B. King, subrayó el significado de este logro al destacar que el reconocimiento refleja el trabajo constante y silencioso que realiza el equipo del zoológico: “El zoológico de Atlanta trabaja incansablemente y a diario para garantizar un cuidado y bienestar animal profesional de primer nivel”. La misión del recinto, además, se extiende a la educación y la conservación, áreas en las que el zoológico busca impactar mucho más allá de los límites de Georgia.

Para las familias que continúan visitando el zoológico, la reacreditación es una garantía adicional de que el lugar donde se encuentran con jirafas, gorilas y pandas también encarna un compromiso profundo con la protección de la vida silvestre y con la transmisión de valores de respeto y cuidado animal a nuevas generaciones.

Participación del zoológico de Atlanta en la Reunión de Medio Año de la AZA

La reacreditación refuerza el compromiso del zoológico de Atlanta con la excelencia en programas de conservación y protección de especies (Zoológico de Atlanta)

El anuncio de la reacreditación coincidió con la celebración en Atlanta de la Reunión de Medio Año de la AZA, un evento que convocó a más de 1.200 profesionales de zoológicos y acuarios de todo el mundo. Durante esta cita, especialistas, directivos y conservacionistas tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en el zoológico de Atlanta, especialmente durante el evento conocido como “Día del Zoológico”.

Este encuentro internacional no solo sirvió para mostrar los avances y logros de la institución local, sino que también posicionó a Atlanta como epicentro de las conversaciones globales sobre bienestar animal, conservación y educación ambiental. La atención de la comunidad profesional internacional se centró así en la ciudad y en su zoológico, reforzando la reputación de ambos en el ámbito mundial.

Reconocimiento del zoológico de Atlanta como referente global en bienestar animal y conservación

Entre los cientos de zoológicos y acuarios existentes en el mundo, solo un pequeño grupo logra cumplir con los estándares de la AZA. El zoológico de Atlanta no solo integra esa élite, sino que reafirma su compromiso al renovar su acreditación por cinco años más. Esta distinción lo consolida como un referente en la promoción del bienestar animal, la conservación de especies y la educación ambiental.

El zoo, que en su historia ha albergado a ejemplares destacados como Ozzie, el gorila macho más longevo registrado, se posiciona así como un modelo a seguir para otras instituciones. La reacreditación recibida y el reconocimiento internacional obtenido durante la Reunión de Medio Año de la AZA confirman que el zoológico de Atlanta sigue marcando el paso en la protección de la vida silvestre y en la definición de los estándares globales para el cuidado animal.