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Marco Rubio comenzó su gira por India en Calcuta y buscará estabilizar las relaciones con Narendra Modi

En su primera visita oficial al país, el jefe de la diplomacia estadounidense, acompañado por su esposa Jeanette, intentará afianzar los lazos entre Washington y Nueva Delhi tras la cumbre entre Estados Unidos y China

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desembarca de su avión junto a su esposa Jeanette en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta, India, el sábado 23 de mayo de 2026 (Julia Demaree Nikhinso/REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desembarca de su avión junto a su esposa Jeanette en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta, India, el sábado 23 de mayo de 2026 (Julia Demaree Nikhinso/REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este sábado su primera visita oficial a la India con el objetivo de restablecer los lazos de Washington con el primer ministro indio, Narendra Modi, y ofrecer “tanta energía como estén dispuestos a comprar” ante la crisis global del crudo generada por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz.

El embajador de EEUU en la India, Sergio Gor, lo recibió en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose en Calcuta. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó en la ciudad la sede de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa.

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Rubio sonrió ante una asamblea de monjas, todas vestidas con los característicos saris blancos y azules del difunto humanitario. “Madre Teresa dejó un tremendo legado de compasión y servicio. Tuve el honor de visitar hoy a las Misioneras de la Caridad para rendir homenaje a su legado y ver el ejemplo vivo de la fe católica en acción”, escribió el canciller en su cuenta de X.

“Habló sobre la ayuda a las personas sin hogar, a los enfermos terminales y a los afectados por la lepra”, declaró a periodistas la hermana Marie Juan tras la visita de hora y media. “Él estaba feliz de rezar y nosotros también estábamos felices de tenerlo con nosotros”, sostuvo.

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Ahora, el funcionario estadounidense está en camino a Nueva Delhi para reunirse con Modi. “Queremos venderles tanta energía como estén dispuestos a comprar. Estamos en niveles históricos de producción y exportaciones estadounidenses. Queremos ser una parte más importante de su cartera de productos”, declaró antes de emprender viaje desde EEUU.

Marco Rubio: "Madre Teresa dejó un tremendo legado de compasión y servicio" (@SecRubio)
Marco Rubio: "Madre Teresa dejó un tremendo legado de compasión y servicio" (@SecRubio)

Durante su estancia, Rubio participará el martes en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Quad, el grupo conformado por Australia, India, Japón y Estados Unidos, considerado un contrapeso a la influencia china en el Océano Índico. El régimen chino manifestó su desconfianza hacia el Quad y cuestionó la participación del gobierno indio en la alianza

El secretario de Estado, que como senador defendió el fortalecimiento de los lazos con India, declaró a periodistas en su avión que es la primera vez que visita el país. Lo acompaña su esposa Jeanette, con quien planea visitar el Taj Mahal en Agra.

En declaraciones realizadas al inicio de su gira, el funcionario de la administración de Donald Trump calificó a la India como un “gran aliado, gran socio” y aseguró que Estados Unidos buscará fórmulas para incrementar la venta de petróleo al país asiático. La economía india, en rápido crecimiento, depende de las importaciones de energía y se vio afectada por el ataque estadounidense-israelí contra Irán, que respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios mundiales del petróleo.

India mantiene lazos históricos con Irán y, al mismo tiempo, una relación cada vez más estrecha con Israel, país que el primer ministro Narendra Modi visitó pocos días antes del estallido de la guerra en Medio Oriente. El conflicto también impulsó el papel de Pakistán como socio clave de Estados Unidos en la región. Islamabad se posicionó como mediador con el jefe del ejército paquistaní viajando a Teherán el viernes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es recibido en Calcuta (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es recibido en Calcuta (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)

Washington fue socio de Pakistán durante la Guerra Fría, pero en los últimos años dio prioridad a fortalecer sus relaciones con la India, a la que considera un socio natural en un contexto global marcado por el ascenso chino.

El viaje de Rubio coincide con un cambio de enfoque en la política exterior de Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Donald Trump visitó China y elogió la recepción del líder Xi Jinping, aunque sin anuncios concretos. En Beijing, Trump sugirió una posible configuración “G2” entre EEUU y China, una idea que había perdido fuerza en los últimos años y que genera inquietud entre los aliados estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, ha sido el principal impulsor del viaje de Marco Rubio al país asiático. Gor, quien ocupó un cargo clave en la segunda administración de Donald Trump encargado de seleccionar personal leal, ejerce actualmente una influencia inusualmente alta en la diplomacia bilateral.

Desde su llegada a Nueva Delhi en enero, Gor negoció con rapidez un acuerdo comercial que suavizó los aranceles impuestos por Trump. El diplomático, de 39 años, acompañó a Rubio en diversos viajes, incluso en trayectos sin relación directa con la India, como la reciente visita a Roma para reunirse con el papa León XIV.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa Jeanette son recibidos por el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta, India, el sábado 23 de mayo de 2026 (Julia Demaree Nikhinson/REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa Jeanette son recibidos por el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose de Calcuta, India, el sábado 23 de mayo de 2026 (Julia Demaree Nikhinson/REUTERS)

En los primeros años de la administración Trump, el presidente forjó un estrecho vínculo con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien lo invitó a hablar ante una multitud en un estadio de críquet durante su primer mandato.

Tanvi Madan, investigadora principal de la Brookings Institution, señaló: “La relación entre India y Estados Unidos se benefició de la competencia con China, que prácticamente fue un principio organizador de la política exterior estadounidense durante el primer mandato de Trump y bajo el de Joe Biden”.

En el marco de la visita de Rubio, Madan agregó: “Creo que India querrá comprender mejor hasta qué punto esa convergencia estratégica que ha persistido durante varios años seguirá impulsando esta relación”.

(Con información de AFP)

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