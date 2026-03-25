Registrado un incendio en el aeropuerto de Kuwait tras un ataque con drones

El Ejército de Kuwait señaló que se encuentran respondiendo a amenazas relacionadas con misiles y artefactos aéreos no tripulados hostiles, e instó a la población a seguir las directrices de seguridad difundidas por las autoridades. Esta declaración surge tras un ataque perpetrado con drones contra un tanque de combustible en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait, situación confirmada oficialmente por la Autoridad General de Aviación Civil.

Según informó el medio, las autoridades kuwaitíes comunicaron este miércoles que un número no determinado de drones impactó en un depósito de combustible dentro de la terminal aeroportuaria, lo que causó un incendio en el sector afectado. El portavoz de la Autoridad General de Aviación Civil, Abdulá al Raji, detalló a través de redes sociales oficiales que el incidente produjo únicamente daños materiales, sin que se reportaran víctimas mortales ni personas heridas.

De acuerdo con la información publicada, la emergencia motivó la intervención inmediata de equipos especializados de bomberos y otros servicios operativos, cuya labor se centró en controlar y extinguir el fuego generado a raíz del impacto de los drones. La Autoridad General explicó que, como parte del protocolo de respuesta, se activaron todos los procedimientos de emergencia previamente aprobados para estos casos, con el objetivo de evitar una mayor propagación del incendio o consecuencias adversas mayores.

El medio consignó que este nuevo incidente ocurre en una coyuntura de tensiones regionales elevadas, donde Kuwait y otros miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo se han visto expuestos a diferentes ofensivas en medio de la escalada de represalias en Oriente Próximo. Estas acciones están vinculadas a las respuestas emprendidas por Irán tras la operación militar llevada a cabo el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes.

La postura oficial del ejército kuwaití en redes sociales subraya la complejidad de la situación de seguridad en la región, al puntualizar la existencia de amenazas constantes por parte de misiles y artefactos aéreos no tripulados. Además, las autoridades insistieron en la importancia de que los ciudadanos respeten las instrucciones de seguridad proporcionadas por las instancias competentes para proteger su integridad y colaborar con el manejo de la emergencia.

En el comunicado emitido, las autoridades recalcaron que, pese a la magnitud del incidente, la rápida intervención de los equipos de emergencia permitió contener los daños dentro del área afectada. La Autoridad General de Aviación Civil subrayó de igual forma que el incidente no comprometió la vida de los trabajadores ni de los usuarios de la terminal aérea.

El medio detalló que, en contexto, Kuwait ha reforzado sus protocolos de defensa y seguridad ante un aumento en la frecuencia de amenazas de carácter aéreo en la región, adoptando medidas preventivas adicionales y coordinando acciones con sus aliados regionales. La situación en el aeropuerto internacional representa uno de los más recientes episodios en una serie de incidentes que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del emirato frente a riesgos emergentes.

La información oficial se ha presentado a través de los canales institucionales, tanto del Ejército como de la Autoridad General de Aviación Civil, que continúan monitoreando la evolución de la situación e informando a la ciudadanía sobre el estado de la emergencia y las medidas a adoptar.