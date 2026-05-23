Una explosión de gas en una mina de carbón de China dejó al menos 82 muertos y 9 desaparecidos

Al menos 82 personas murieron en una explosión de gas registrada el viernes en la mina Liushenyu, ubicada en la provincia china de Shanxi. El accidente ocurrió a las 19:29 hora local en el distrito de Qinyuan, cuando 247 trabajadores se encontraban en la explotación.

Según la agencia oficial Xinhua, las labores de rescate continúan este sábado y el líder chino, Xi Jinping, ordenó intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas y exigir responsabilidades.

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En un primer balance, las autoridades reportaron 8 fallecidos, 201 evacuados con vida y 38 atrapados bajo tierra. El número de víctimas mortales se elevó posteriormente a “más de 50” y finalmente a 82. La televisión estatal CCTV informó que otras 9 personas permanecen desaparecidas.

Hasta el momento, no se conocieron detalles de las circunstancias exactas de la explosión ni el estado de quienes continúan sin localizar, aunque las autoridades confirmaron que los trabajos de rescate siguen en marcha. El yacimiento carbonífero donde ocurrió el accidente está ubicado a 500 kilómetros al suroeste de Beijing.

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Xinhua informó que un responsable de la empresa propietaria de la mina quedó “bajo control de las autoridades” y señaló el inicio de investigaciones sobre posibles responsabilidades. El viceprimer ministro Zhang Guoqing se trasladó al lugar para supervisar el operativo y la gestión posterior al accidente.

Las imágenes difundidas por CCTV mostraron a rescatistas con casco trasladando camillas en el lugar del accidente, mientras más de 10 ambulancias permanecían visibles en el fondo. Además, se vio a los mineros heridos en un hospital acostados con máscaras de oxígeno y enfermeras auxiliándolos.

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Un trabajador mira a cámara en la mina de carbón de Xiaobaodang, cerca de la ciudad de Shenmu, en la provincia de Shanxi (AP Foto/Ng Han Guan/Archivo)

Las minas de carbón, que aportan cerca del 60% de la energía en China, mantienen altos índices de siniestralidad pese a la reducción significativa de accidentes mortales en los últimos años. Entre 2018 y 2023, el sector registró más de 3.000 muertes, un 53,6% menos que en el lustro anterior, según datos oficiales.

Shanxi, una de las provincias más pobres de China, es considerada la capital minera del carbón del país. Aunque la seguridad en las minas ha mejorado en las últimas décadas, los accidentes persisten en una industria caracterizada por protocolos de seguridad laxos y regulaciones poco estrictas.

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Xi Jinping también subrayó que todas las regiones y departamentos deben tomar nota de este accidente, mantener una vigilancia constante en materia de seguridad laboral y prevenir con firmeza la ocurrencia de accidentes graves y catastróficos.

Medios estatales informaron que se detectó altos niveles de monóxido de carbono, un gas inodoro y altamente tóxico, el cual “superado los límites permitidos”.

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En 2023, un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en Mongolia Interior provocó la muerte de 53 personas. En 2009, una explosión en una mina de la provincia de Heilongjiang dejó más de 100 fallecidos.

China se mantiene como el principal consumidor mundial de carbón y el mayor emisor de gases de efecto invernadero, aunque avanza en la instalación de capacidad de energía renovable a un ritmo récord.

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(Con información de EFE y AFP)