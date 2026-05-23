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Fracasaron las negociaciones por un acuerdo en la ONU sobre el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares

Los expertos señalaron que la falta de consenso por tercera vez consecutiva debilita su legitimidad y la confianza en el mecanismo. La revisión de los Estados miembro lleva más de cuatro semanas en debate

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El presidente de la conferencia para el acuerdo de no proliferación nuclear (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
El presidente de la conferencia para el acuerdo de no proliferación nuclear (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Los países signatarios del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) no lograron alcanzar un acuerdo sobre el texto final que debía reafirmar los objetivos de desarme y no proliferación, tras cuatro semanas de negociaciones.

“A pesar de todos nuestros esfuerzos, entiendo que la conferencia no está en condiciones de llegar a un acuerdo sobre su labor de fondo”, declaró el presidente de la conferencia, el vietnamita Do Hung Viet, quien descartó someter el texto a consideración después de múltiples ajustes.

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La conferencia tenía como objetivo revisar el acuerdo en vigor desde 1970, considerado la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear. Expertos señalaron que, aunque el tratado sigue vigente, la falta de consenso por tercera vez consecutiva debilita su legitimidad y la confianza en el mecanismo, lo que podría llevar a algunos Estados no nucleares a cuestionar si la no proliferación es la mejor opción para su seguridad.

El texto está cada vez menos anclado en las realidades de los conflictos actuales y los riesgos de proliferación”, incluidos Corea del Norte e Irán, señaló Richard Gowan, del International Crisis Group. La última versión del texto, consultada por AFP, mencionaba que el régimen iraní nunca debe desarrollar armas nucleares, aunque ese párrafo permanecía entre corchetes por desacuerdos persistentes.

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Seth Shelden, de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), afirmó: “La mayoría de los países efectivamente están trabajando de buena fe por el desarme. Pero el pequeño puñado de Estados poseedores de armas nucleares, y algunos de sus aliados, están socavando el TNP, frustrando los esfuerzos de desarme, ampliando sus arsenales y provocando la proliferación, y encaminando al mundo hacia la catástrofe”.

Un gran buque de guerra gris, posiblemente una fragata, navega en el mar bajo un cielo azul. Se observan personas en cubierta, una manga de viento y estructuras
El Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de sus ejercicios nucleares estratégicos, con lanzadores de misiles, submarinos, la fragata Admiral Gorshkov y cazas MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinzha, el 21 de marzo de 2026 (Captura de video)

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en enero de 2025 existían 12.241 ojivas nucleares en manos de nueve Estados: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, el 90% de ellas bajo control estadounidense y ruso.

La misión de Irán ante Naciones Unidas responsabilizó el sábado a Estados Unidos por el fracaso de la última conferencia de revisión del TNP, al señalar que las posiciones defendidas por Washington llevaron a una situación de “caída libre”.

En un mensaje publicado en la red social X, la delegación iraní afirmó que “la Conferencia de Revisión del TNP fracasó por tercera vez consecutiva debido al obstruccionismo de Estados Unidos y sus aliados”. Teherán denunció que las “exigencias excesivas” de la administración estadounidense dificultaron cualquier posibilidad de consenso en las conversaciones celebradas.

Según la Asociación para el Control de Armas, uno de los principales puntos de fricción fue el intento de Washington de introducir en el debate cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Un grupo de mujeres posa junto a un misil Khaybar-buster durante una boda colectiva de parejas que participan en la campaña pro régimen Janfada (Sacrificio por Irán) en Teherán, Irán, el lunes 18 de mayo de 2026 (AP/Vahid Salemi)
Un grupo de mujeres posa junto a un misil Khaybar-buster durante una boda colectiva de parejas que participan en la campaña pro régimen Janfada (Sacrificio por Irán) en Teherán, Irán, el lunes 18 de mayo de 2026 (AP/Vahid Salemi)

La representación iraní ante la ONU advirtió que el futuro del TNP depende de que las potencias nucleares asuman compromisos reales en materia de desarme. El acuerdo “no tiene futuro” sin medidas más amplias orientadas a la eliminación del armamento atómico, sostuvo la misión diplomática. En otro mensaje, reiteró que “sin desarme nuclear, no se puede imaginar ningún futuro para el TNP”.

Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destacó el 21 de abril la importancia del TNP, al afirmar que “sirve a los intereses en materia de seguridad de los Estados miembro y ha logrado frenar la propagación del uso de este tipo de armamento”. La Alianza acusó a países como Rusia y China de actuar de forma “irresponsable”.

En un comunicado, la organización señaló que “el deterioro actual del ambiente de seguridad supone un desafío relevante para el tratado a medida que la crisis de proliferación se profundiza y aumenta”, y calificó al TNP como “esencial para la arquitectura del desarme a nivel global”.

La OTAN reivindicó la no proliferación de armas nucleares y acusó a Rusia de actuar de forma "irresponsable"
La OTAN reivindicó la no proliferación de armas nucleares y acusó a Rusia de actuar de forma "irresponsable"

La OTAN acusó a Rusia de “violar sus compromisos vitales en cuestión de control de armas” y de utilizar una “retórica nuclear amenazante”. También señaló que China “sigue expandiendo rápidamente y diversificando su arsenal nuclear sin transparencia”.

(Con información de AFP y Europa Press)

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