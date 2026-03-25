Caso de presunto abuso sexual en Miss Hall’s impulsa debate sobre vacíos legales en Massachusetts

La acusación formal contra Matthew Rutledge expone los vacíos legales sobre el consentimiento sexual entre profesores y estudiantes en Massachusetts

La acusación formal contra Matthew Rutledge, un exprofesor de la escuela privada Miss Hall’s en Massachusetts, marca un giro en una investigación que había enfrentado obstáculos por vacíos en la legislación estatal sobre el consentimiento sexual entre estudiantes y profesores.

Rutledge, quien trabajó en la institución durante dos décadas, enfrenta tres cargos de violación tras la denuncia de dos exalumnas que aseguran haber sido abusadas cuando tenían 16 años.

El caso, revelado el año pasado, provocó debate sobre la protección de los estudiantes y la responsabilidad de los centros educativos.

La acusación formal contra Matthew Rutledge por presunta violación de dos alumnas menores de edad reabre un caso que permanecía sin resolución por vacíos legales en Massachusetts.

La investigación, impulsada por testimonios y un informe independiente, llevó a la fiscalía a presentar cargos aunque la ley estatal permite el consentimiento sexual a partir de los 16 años, lo que antes había frenado acciones penales.

El exprofesor de Miss Hall’s enfrenta tres cargos de violación por abusos denunciados por dos exalumnas de 16 años (WAMC)

Cómo se reabrió el caso tras la investigación interna

La escuela Miss Hall’s contrató una firma legal independiente para revisar las acusaciones, después de que la policía iniciara una investigación y Rutledge presentara su renuncia en 2024.

El informe, basado en casi 150 entrevistas, confirmó numerosos señalamientos contra el profesor.

El informe describió episodios en los que, según los testimonios, las alumnas estaban dormidas durante los hechos, generando dudas sobre la validez del consentimiento.

Además, se detalló que, a lo largo de 20 años, al menos cinco estudiantes habrían sido víctimas de Rutledge, mientras la escuela no investigó de manera adecuada los reportes internos, lo que permitió que la situación continuara.

El informe impulsó a la fiscalía a reexaminar el caso con apoyo de fiscales especiales. Tras este análisis, se presentaron cargos formales por violación y Rutledge fue citado para comparecer ante un tribunal.

Una investigación interna e independiente, con más de 150 entrevistas, confirmó señalamientos contra Rutledge y reveló al menos cinco víctimas en veinte años (Admission.org)

Por qué la ley de Massachusetts dificulta la persecución penal

El marco legal de Massachusetts establece la edad de consentimiento sexual en 16 años y no tipifica como delito las relaciones sexuales entre profesores y estudiantes si ambos tienen al menos esa edad.

Esta limitación influyó para que inicialmente la fiscalía del condado de Berkshire decidiera no presentar cargos, ya que las denunciantes tenían la edad mínima exigida.

Posteriormente, los fiscales especiales concluyeron que Rutledge violó la ley estatal al mantener relaciones sexuales sin consentimiento válido. Según el comunicado de la fiscalía, el exprofesor será citado próximamente para comparecer ante la justicia.

La legislación actual permite que adultos aleguen haber mantenido relaciones consensuadas con jóvenes de 16 años, un vacío legal que motivó la elaboración de un proyecto para prohibir de manera explícita la conducta sexual de educadores con estudiantes, sin importar la edad.

El impacto en las víctimas y la respuesta legislativa

Melissa Fares y Hilary Simon, exalumnas que propiciaron la investigación y testificaron ante el gran jurado, expresaron que la imputación representa “un avance significativo después de años de compartir historias dolorosas en busca de justicia”.

Ambas participaron, además, en audiencias legislativas para promover la reforma legal. Fares manifestó: “Esto debió ocurrir hace dos años, pero sucede ahora y es prueba de nuestra lucha”.

Aunque mostró satisfacción por el avance judicial, insistió en que aún queda “mucho trabajo por hacer y lamentablemente recae sobre las sobrevivientes”.

La escuela de Massachusetts reconoce errores institucionales tras confirmarse que el profesor renunció en 2024 y fue señalado por al menos cinco antiguas alumnas como responsable de abuso sexual (New York Times)

Simon señaló que, conforme a la legislación vigente, “los fiscales son reacios a aceptar estos casos, porque los abusadores tienen una vía de escape”.

Para ambas, cambiar la ley es fundamental para que futuras víctimas puedan ser escuchadas y protegidas.

Estado actual de la causa y próximos pasos

El informe solicitado por Miss Hall’s obligó a la escuela a reconocer errores institucionales y alcanzar acuerdos legales con algunas de las víctimas.

La fiscalía mantiene abierta la investigación sobre Rutledge y evalúa posibles delitos cometidos por otros integrantes del plantel.

La propuesta de reforma legal, promovida por la legisladora Leigh Davis luego de escuchar a las sobrevivientes, permanece pendiente en una comisión de la Cámara de Representantes estatal.

Intentos previos de cambiar la norma no prosperaron debido a la resistencia social para reconocer la magnitud del abuso en contextos escolares.

La fiscalía pidió a quienes posean información relevante que contacten a la Unidad de Detectives de la Policía Estatal de Berkshire, mientras la comunidad educativa y legislativa permanece a la espera de reformas que aseguren mayor protección para los menores bajo tutela de adultos en posiciones de autoridad.