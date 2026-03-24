Por qué el camión de bomberos cruzaba la pista: las preguntas clave del accidente en LaGuardia que los investigadores intentan responder

Los investigadores que analizan la colisión entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York están revisando la grabadora de voz de la cabina y lo que sucedía dentro de la torre de control momentos antes del accidente.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte planea compartir más detalles sobre su investigación inicial en una conferencia de prensa el martes.
El avión, que transportaba a más de 70 personas, chocó contra el camión de bomberos mientras aterrizaba la noche del domingo, lo que causó la muerte de los dos pilotos y dejó heridos a varios pasajeros. Sin embargo, la mayoría logró escapar del avión destrozado, y una azafata que aún estaba atada a su asiento sobrevivió tras ser lanzada a la pista.
Quedan muchas preguntas sin respuesta sobre por qué el camión de bomberos del aeropuerto cruzaba la pista mientras el avión aterrizaba y por qué no se detuvo a pesar de las frenéticas advertencias de última hora de la torre de control.
Los investigadores también quieren saber más sobre el papel de los controladores aéreos y si estaban distraídos mientras gestionaban una emergencia nocturna con otro avión.
El accidente se produjo en un momento de creciente frustración con los viajes aéreos en EEUU, causada por las largas filas de seguridad debido al cierre del gobierno, las tormentas invernales y el aumento de los costos.
Aunque los vuelos se reanudaron el lunes en LaGuardia —el tercer aeropuerto más transitado de la región de Nueva York—, la pista donde ocurrió la colisión seguía cerrada y muchos vuelos enfrentaban retrasos de varias horas el martes.
Los restos del accidente permanecían en la pista cerrada, que probablemente permanecerá cerrada durante días mientras se lleva a cabo la investigación, según Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB.
Los investigadores necesitan examinar una gran cantidad de escombros, dijo.
Las autoridades recuperaron la cabina del avión y las cajas negras tras abrir un agujero en el techo de la aeronave y luego las trasladaron al laboratorio de la NTSB en Washington para su análisis, dijo Homendy.
Había 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo del vuelo de Jazz Aviation que partió de Montreal y operaba en nombre de Air Canada, según la aerolínea.
(Con información de AP)