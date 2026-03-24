Por qué el camión de bomberos cruzaba la pista: las preguntas clave del accidente en LaGuardia que los investigadores intentan responder

Un avión regional de Air Canada colisionó con un vehículo de rescate en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a las 23:47 del domingo, provocando la muerte del piloto y el copiloto y lesiones a 41 personas

Los investigadores que analizan la colisión entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York están revisando la grabadora de voz de la cabina y lo que sucedía dentro de la torre de control momentos antes del accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte planea compartir más detalles sobre su investigación inicial en una conferencia de prensa el martes.

El avión, que transportaba a más de 70 personas, chocó contra el camión de bomberos mientras aterrizaba la noche del domingo, lo que causó la muerte de los dos pilotos y dejó heridos a varios pasajeros. Sin embargo, la mayoría logró escapar del avión destrozado, y una azafata que aún estaba atada a su asiento sobrevivió tras ser lanzada a la pista.

El avión de Air Canada y el camión de bomberos de la Autoridad Portuaria permanecen en la pista del Aeropuerto LaGuardia el lunes 23 de marzo, un día después de la colisión ocurrida durante el aterrizaje. (AP Photo/Seth Wenig)

Quedan muchas preguntas sin respuesta sobre por qué el camión de bomberos del aeropuerto cruzaba la pista mientras el avión aterrizaba y por qué no se detuvo a pesar de las frenéticas advertencias de última hora de la torre de control.

Los investigadores también quieren saber más sobre el papel de los controladores aéreos y si estaban distraídos mientras gestionaban una emergencia nocturna con otro avión.

El accidente se produjo en un momento de creciente frustración con los viajes aéreos en EEUU, causada por las largas filas de seguridad debido al cierre del gobierno, las tormentas invernales y el aumento de los costos.

Un avión de Spirit Airlines pasa junto al jet de Air Canada Express inmovilizado en la pista donde colisionó con un camión de bomberos el domingo por la noche en el Aeropuerto LaGuardia, el martes 24 de marzo. (AP Photo/Yuki Iwamura)

Aunque los vuelos se reanudaron el lunes en LaGuardia —el tercer aeropuerto más transitado de la región de Nueva York—, la pista donde ocurrió la colisión seguía cerrada y muchos vuelos enfrentaban retrasos de varias horas el martes.

Los restos del accidente permanecían en la pista cerrada, que probablemente permanecerá cerrada durante días mientras se lleva a cabo la investigación, según Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB.

Los investigadores necesitan examinar una gran cantidad de escombros, dijo.

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), durante una conferencia de prensa en Nueva York el lunes 23 de marzo. (AP Photo/Seth Wenig)

Las autoridades recuperaron la cabina del avión y las cajas negras tras abrir un agujero en el techo de la aeronave y luego las trasladaron al laboratorio de la NTSB en Washington para su análisis, dijo Homendy.

Había 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo del vuelo de Jazz Aviation que partió de Montreal y operaba en nombre de Air Canada, según la aerolínea.

(Con información de AP)