Estados Unidos

Mega Millions: números ganadores del 8 de mayo de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Guardar
Para ganar el Mega Millions solo hay que acertar a uno de los seis números (Infobae/Jovani Pérez)
Para ganar el Mega Millions solo hay que acertar a uno de los seis números (Infobae/Jovani Pérez)

Mira enseguida los resultados del más reciente sorteo celebrado por Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: viernes, 8 de mayo de 2026

PUBLICIDAD

Números ganadores: 37 47 49 51 58

Megaball: 16

PUBLICIDAD

Mega Millions lleva a cabo dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la posibilidad de ganar varios millones de dólares.

Ten presente que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varía según lo indicado por la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo se juega Mega Millions?

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Mega Millions (REUTERS)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Mega Millions (REUTERS)

Mega Millions: ¿Cómo se juega?

Para jugar Mega Millions tienes que elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número seleccionar puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions empezó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afortunado de Maine.

El último gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EEUUMega Millions sorteo EEUUmega-millions

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto necesita una familia hispana en Estados Unidos por año para cubrir los gastos esenciales en 2026

El contexto inflacionario agrava la desigualdad económica para hogares latinos. Presupuestos ajustados y soluciones alternativas definen el escenario actual

Cuánto necesita una familia hispana en Estados Unidos por año para cubrir los gastos esenciales en 2026

Gasolina récord en Miami y el sur de Florida: por qué sube y cómo encontrar la estación más barata este fin de semana

El aumento constante en los valores del combustible impacta de lleno en el presupuesto de familias y trabajadores, que buscan estrategias para reducir gastos y aprovechar promociones en estaciones seleccionadas durante estos días de mayor demanda

Gasolina récord en Miami y el sur de Florida: por qué sube y cómo encontrar la estación más barata este fin de semana

Evacuación y cuarentena: ciudadanos estadounidenses serán aislados en Nebraska tras el brote de hantavirus

Una operación conjunta con organismos de salud internacionales trasladará a estadounidenses afectados desde el MV Hondius hasta una unidad especializada, donde se mantendrán en aislamiento bajo medidas estrictas para evitar nuevos contagios

Evacuación y cuarentena: ciudadanos estadounidenses serán aislados en Nebraska tras el brote de hantavirus

Kathy Hochul anunció acuerdo de presupuesto en Nueva York con impuesto a viviendas de lujo y más fondos sociales

Incluye una nueva carga fiscal para inmuebles exclusivos y más apoyo a sectores vulnerables, y busca sostener servicios clave frente al déficit estatal

Kathy Hochul anunció acuerdo de presupuesto en Nueva York con impuesto a viviendas de lujo y más fondos sociales

Publix cambia su normativa y prohíbe el porte visible de armas a clientes en todas sus sucursales de Florida

La empresa implementó la medida en respuesta al debate sobre la seguridad y a la reciente flexibilización de las leyes estatales, diferenciándose de otras cadenas minoristas en Florida

Publix cambia su normativa y prohíbe el porte visible de armas a clientes en todas sus sucursales de Florida

TECNO

Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Investigadores crean un chip cerebral híbrido: fusionaron 70.000 neuronas vivas con componentes electrónicos

Esta nueva tecnología procesa 250 kilos de baterías usadas de autos eléctricos por hora para recuperar metales valiosos

Cómo crear actualizaciones de estado en WhatsApp sin abrir la app

Detectan un fallo en sistemas operativos de Linux que otorga permisos de administrador a los atacantes

ENTRETENIMIENTO

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

Foo Fighters regresan con su nuevo álbum y una promesa: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”

De Avatar a Black Sabbath: la inteligencia artificial redefine los límites creativos del cine moderno

MUNDO

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

Un asesor del líder supremo iraní comparó el poder de controlar el estrecho de Ormuz con una bomba atómica

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

De leones a lava volcánica: los maratones más extraordinarios del mundo de 2026 y 2027

Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz y advirtió que analiza “un camino diferente”