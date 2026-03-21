Un inmigrante guatemalteco murió de un balazo en California tras una violenta discusión y hay un herido

El homicidio en Fallbrook, California, dejó un trabajador guatemalteco fallecido y a otro herido tras una discusión con un hombre armado.

La noche del lunes 16 de marzo, una discusión en una propiedad de Fallbrook, California, terminó en tragedia cuando un hombre armado disparó contra dos trabajadores de jardinería. El resultado fue la muerte de Martin Lucas Esteban, inmigrante guatemalteco, y lesiones de consideración a otra persona, quien recibió el alta médica horas después.

Michael Anthony Burke, de 70 años, enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza. El incidente ocurrió cerca de las 20:00 en la cuadra 3800 de East Mission Road, que movilizó a agentes del Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

A su llegada, encontraron a dos hombres con lesiones de consideración. A pesar de los esfuerzos médicos, uno falleció en el lugar por una herida de bala. Según trascendió, el hecho se originó tras una acalorada discusión entre el presunto agresor y los trabajadores, según testigos y registros policiales.

Detalles del altercado y la detención

Las investigaciones señalan que Burke, residente y cuidador de una propiedad adyacente, inició una confrontación verbal que escaló. Un video muestra a Burke armado con una escopeta, amenazando a los trabajadores dentro de una camioneta. En la grabación se escuchan expresiones como: “¿Quieres morir hoy? Te mato ahora. No juegues conmigo. ¿Sabes en español o en inglés?”, dichas por el agresor.

Un video divulgado por NBC News muestra a Burke amenazando con una escopeta a los trabajadores antes del tiroteo en Fallbrook.

El enfrentamiento físico ocurrió cuando el pasajero del vehículo intentó desviar el arma. Durante el forcejeo, se disparó el arma, provocando la muerte de Esteban. La otra víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue hospitalizada y luego dada de alta, según informes del sheriff y de medios locales como 10 News San Diego y Patch California, sitio informativo regional.

Investigación y antecedentes del sospechoso

Los detectives de homicidios del condado de San Diego asumieron la investigación, entrevistando a testigos y recabando pruebas para esclarecer el motivo exacto y las circunstancias del altercado. Hasta el momento, las autoridades consideran que se trata de un incidente aislado, sin amenaza para la población. Burke fue arrestado poco después de los hechos y trasladado al Centro de Detención Vista, donde permanece a la espera del proceso judicial.

Michael Anthony Burke fue detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato por el ataque a los jardineros en East Mission Road.

Según el propietario de la vivienda donde trabajaba Esteban, Alan Hsu, el sospechoso tenía una reputación de “carácter irascible”. Hsu detalló que Burke residía en una parcela vecina y solía mostrarse hostil con quienes transitaban por la zona.

La víctima había sido invitada al lugar para colaborar en tareas de jardinería y, de acuerdo con su hija, era conocido por ayudar a amigos y familiares en trabajos similares.

Contexto comunitario y reacciones familiares

El asesinato de Esteban, quien emigró de Guatemala en busca de mejores oportunidades, generó conmoción entre sus allegados. Martina Lucas, hija del fallecido, expresó su dolor en declaraciones a la prensa: “Ese hombre no tuvo corazón al matarlo. Mi padre no merecía morir”.

La víctima mortal, Martin Lucas Esteban, emigró de Guatemala y colaboraba en trabajos de jardinería en la propiedad donde fue asesinado.

La comunidad de Fallbrook, una localidad ubicada aproximadamente a 160 km al sureste de Los ángeles, quedó afectada por los hechos. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para aportar información relevante y habilitaron líneas telefónicas para denuncias anónimas.

Avances judiciales y situación procesal

Burke fue presentado ante la justicia el jueves posterior al incidente, donde se declaró no culpable de los cargos imputados. El acta de acusación detalla que cada uno de los delitos podría conllevar una condena de 25 años a cadena perpetua. Hasta el momento, no se confirmó si cuenta con representación legal; la oficina del defensor público local no respondió a las consultas de la prensa.

El caso continúa abierto y bajo investigación, mientras la familia de la víctima exige justicia y la comunidad espera que se esclarezcan los hechos en su totalidad. El Departamento del Sheriff reiteró que cualquier testimonio será recibido de forma confidencial para contribuir a la resolución del caso.