Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos aprueban la reforma de capital para los grandes bancos

La nueva normativa reduce los colchones exigidos a las entidades financieras y busca fortalecer la resiliencia del sistema a partir de 2026

Guardar
Las nuevas reglas reducirán levemente
Las nuevas reglas reducirán levemente los requisitos de capital para grandes bancos desde 2026. (Reuters)

Las autoridades regulatorias de Estados Unidos aprobaron una reforma que ajusta los requisitos de capital para los bancos de mayor tamaño. Según lo publicado por la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), las nuevas reglas comenzarán a regir en 2026 y permitirán una reducción marginal en los colchones de capital exigidos a los grandes bancos, manteniendo la resiliencia financiera del sistema bancario.

Este marco busca facilitar la participación de estas entidades en actividades de bajo riesgo, como la intermediación en los mercados de bonos del Tesoro, sin que los estándares regulatorios constituyan un obstáculo innecesario.

El marco normativo, anunciado en noviembre de 2025 por la Reserva Federal, la FDIC y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), establece que los bancos holding y sus filiales deberán responder a estándares diferenciados según su perfil sistémico.

El presidente de la Reserva
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en la Reserva Federal en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Los análisis técnicos de las agencias señalan que la reducción neta del requerimiento de capital de nivel 1 será inferior al 2% para las casas matrices, mientras que en algunas filiales depositarias el alivio regulatorio será más visible. Las entidades podrán adoptar la reforma de manera anticipada desde enero de 2026.

Cambios clave en los requisitos de capital

La reforma impacta especialmente a los GSIBs (bancos globales de importancia sistémica), cuyas operaciones pueden influir en el conjunto de la economía. Estas instituciones verán ajustado el suplemento de apalancamiento adicional (eSLR), así como otros elementos del cálculo de capital.

Vista de la fachada del
Vista de la fachada del edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington. REUTERS/Ken Cedeno/Foto de archivo

Los documentos oficiales de la FDIC indican que la meta es evitar que los estándares de apalancamiento limiten la capacidad operativa de los bancos en mercados de bajo riesgo, algo observado en períodos de elevada volatilidad financiera.

En las filiales depositarias de estos grupos, el suplemento de apalancamiento se limitará al 1%, sumando una exigencia reglamentaria total del 4%. Esta diferenciación responde a los distintos riesgos y obligaciones entre las casas matrices y las filiales depositarias.

Los reguladores sostienen que estos ajustes mantienen la protección ante posibles crisis sin sacrificar la eficiencia en la asignación de capital.

Argumentos de la reforma, según los reguladores

La Reserva Federal explica que la reforma busca que los bancos se mantengan resilientes ante shocks, pero sin restringir su capacidad de ofrecer crédito y liquidez, sobre todo en actividades con riesgos acotados. La gobernadora Michelle Bowman afirmó que la revisión “reduce los desincentivos que enfrentan las organizaciones bancarias para participar en actividades de bajo riesgo”, facilitando que los estándares de capital sirvan realmente como respaldo.

La reforma ajusta el suplemento
La reforma ajusta el suplemento de apalancamiento para los bancos globales de importancia sistémica. (Reuters)

El marco también incluye revisiones a normas complementarias sobre absorción de pérdidas y requisitos de deuda a largo plazo, con el objetivo de mantener el equilibrio entre seguridad y estabilidad financiera.

Repercusiones y puntos de vista encontrados

El análisis de impacto realizado por la FDIC y la OCC concluye que el efecto global de la reforma sobre la solidez del sistema será mínimo, pues los bancos de mayor tamaño ya mantienen niveles de capital superiores a los mínimos regulatorios. En cuanto a las filiales depositarias, la reforma les dará la posibilidad de ajustar su capital y asignación de recursos, pero estarán sujetas a controles que eviten transferencias excesivas hacia los accionistas externos.

Vista exterior del edificio de
Vista exterior del edificio de la Junta de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington, D.C., EE. UU.. REUTERS/Sarah Silbiger/Foto de archivo

Durante la consulta pública, los reguladores recibieron opiniones divididas. Representantes del sector bancario y especialistas celebraron la reforma, pues consideran que alinea la regulación con el riesgo real y fortalece el papel de los bancos en la economía.

Por su parte, otros expertos y grupos ciudadanos subrayaron la importancia de preservar colchones de capital elevados, sobre todo luego de la crisis bancaria de 2023, para proteger la confianza de los depositantes y la estabilidad del sistema. Así lo señaló el estudio jurídico Jones Day, cuya opinión fue recogida en el documento final.

Calendario y seguimiento

La entrada en vigencia de la nueva normativa se fijó para el 1 de abril de 2026. Las entidades que lo deseen podrán anticipar su aplicación desde enero de ese año, conforme lo establecen los reguladores federales, que además revisarán periódicamente el marco para adaptarlo a los riesgos emergentes y la evolución del sistema financiero global.

Los documentos completos, análisis de impacto y respuestas a comentarios públicos están disponibles para consulta en los portales oficiales de la FDIC, la Reserva Federal y la OCC.

Temas Relacionados

Estados UnidosReforma Bancaria Estados UnidosReserva FederalRegulación FinancieraCrisis Bancaria 2023Estados-Unidos-NoticiasBancosFDIC

Últimas Noticias

Seattle se posiciona entre las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026

La encuesta de WalletHub sitúa a la ciudad en el lugar 15 del ranking nacional por su fortaleza profesional y calidad en atención médica, aunque enfrenta retos relacionados con la integración social y el entorno ambiental

Seattle se posiciona entre las

Crece la presión para pagar a la TSA: pasajeros y trabajadores lo ven como la salida a la crisis

La falta de remuneración a los agentes de seguridad desencadena esperas prolongadas y malestar generalizado en los aeropuertos, mientras usuarios y empleados reclaman una solución que devuelva la normalidad al sistema aéreo nacional

Crece la presión para pagar

Mega Millions vuelve con un pozo de USD 50 millones tras un premio histórico en Ohio

La reciente edición entregó cifras récord a participantes de Estados Unidos, lo que eleva el interés nacional y renueva expectativas sobre la posibilidad de alcanzar sumas extraordinarias en el próximo sorteo semanal del reconocido juego de azar

Mega Millions vuelve con un

Se extiende la alerta por inundaciones repentinas en Hawái por la amenaza de la presa Wahiawa

Las autoridades ordenaron desalojos preventivos en comunidades cercanas, mientras continúan los rescates y el monitoreo del nivel del agua

Se extiende la alerta por

Washington, D.C. es la ciudad más innovadora de Estados Unidos, según un estudio

El informe de WalletHub destaca que la capital encabeza el país en cantidad de especialistas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en inversión para investigación, formación académica y creación de empresas tecnológicas frente a otras regiones estadounidenses

Washington, D.C. es la ciudad

TECNO

Se acabaron los reinicios forzados:

Se acabaron los reinicios forzados: Microsoft permitirá pausar la actualizaciones en Windows indefinidamente

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

Qué electrodomésticos consumen más energía según la temporada

OpenAI planea unificar sus sistemas de inteligencia artificial para crear una “superaplicación” de escritorio

Así puedes desinstalar la clave de Windows para usarla en otra computadora

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que John Lithgow casi renuncia a ser Dumbledore en la serie de “Harry Potter”

El streaming dispara ingresos y rompe récord histórico en 2025

La última película de Chuck Norris será la más extraña: zombis a bordo de un avión

Así vive hoy Blake Fielder-Civil, el controvertido ex de Amy Winehouse

“Nunca vuelvas a hacer esto”: la frase de Steve Carell que cambió la forma de actuar de Ryan Gosling

MUNDO

Netanyahu afirmó que Israel seguirá

Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a sus enemigos tras “una noche díficil” por los ataques iraníes

La energía renovable divide a Dinamarca fuera de las ciudades

Las marcas apuestan por dibujos amigables para destacar frente al minimalismo y sumar calidez

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra dos ciudades del sur de Israel: hay más de 140 heridos

El uso excesivo de redes sociales visuales se asocia con una peor salud mental juvenil