Las autoridades de Estados Unidos aprueban la reforma de capital para los grandes bancos

Las nuevas reglas reducirán levemente los requisitos de capital para grandes bancos desde 2026. (Reuters)

Las autoridades regulatorias de Estados Unidos aprobaron una reforma que ajusta los requisitos de capital para los bancos de mayor tamaño. Según lo publicado por la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), las nuevas reglas comenzarán a regir en 2026 y permitirán una reducción marginal en los colchones de capital exigidos a los grandes bancos, manteniendo la resiliencia financiera del sistema bancario.

Este marco busca facilitar la participación de estas entidades en actividades de bajo riesgo, como la intermediación en los mercados de bonos del Tesoro, sin que los estándares regulatorios constituyan un obstáculo innecesario.

El marco normativo, anunciado en noviembre de 2025 por la Reserva Federal, la FDIC y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), establece que los bancos holding y sus filiales deberán responder a estándares diferenciados según su perfil sistémico.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa tras una reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en la Reserva Federal en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Los análisis técnicos de las agencias señalan que la reducción neta del requerimiento de capital de nivel 1 será inferior al 2% para las casas matrices, mientras que en algunas filiales depositarias el alivio regulatorio será más visible. Las entidades podrán adoptar la reforma de manera anticipada desde enero de 2026.

Cambios clave en los requisitos de capital

La reforma impacta especialmente a los GSIBs (bancos globales de importancia sistémica), cuyas operaciones pueden influir en el conjunto de la economía. Estas instituciones verán ajustado el suplemento de apalancamiento adicional (eSLR), así como otros elementos del cálculo de capital.

Vista de la fachada del edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington. REUTERS/Ken Cedeno/Foto de archivo

Los documentos oficiales de la FDIC indican que la meta es evitar que los estándares de apalancamiento limiten la capacidad operativa de los bancos en mercados de bajo riesgo, algo observado en períodos de elevada volatilidad financiera.

En las filiales depositarias de estos grupos, el suplemento de apalancamiento se limitará al 1%, sumando una exigencia reglamentaria total del 4%. Esta diferenciación responde a los distintos riesgos y obligaciones entre las casas matrices y las filiales depositarias.

Los reguladores sostienen que estos ajustes mantienen la protección ante posibles crisis sin sacrificar la eficiencia en la asignación de capital.

Argumentos de la reforma, según los reguladores

La Reserva Federal explica que la reforma busca que los bancos se mantengan resilientes ante shocks, pero sin restringir su capacidad de ofrecer crédito y liquidez, sobre todo en actividades con riesgos acotados. La gobernadora Michelle Bowman afirmó que la revisión “reduce los desincentivos que enfrentan las organizaciones bancarias para participar en actividades de bajo riesgo”, facilitando que los estándares de capital sirvan realmente como respaldo.

La reforma ajusta el suplemento de apalancamiento para los bancos globales de importancia sistémica. (Reuters)

El marco también incluye revisiones a normas complementarias sobre absorción de pérdidas y requisitos de deuda a largo plazo, con el objetivo de mantener el equilibrio entre seguridad y estabilidad financiera.

Repercusiones y puntos de vista encontrados

El análisis de impacto realizado por la FDIC y la OCC concluye que el efecto global de la reforma sobre la solidez del sistema será mínimo, pues los bancos de mayor tamaño ya mantienen niveles de capital superiores a los mínimos regulatorios. En cuanto a las filiales depositarias, la reforma les dará la posibilidad de ajustar su capital y asignación de recursos, pero estarán sujetas a controles que eviten transferencias excesivas hacia los accionistas externos.

Vista exterior del edificio de la Junta de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington, D.C., EE. UU.. REUTERS/Sarah Silbiger/Foto de archivo

Durante la consulta pública, los reguladores recibieron opiniones divididas. Representantes del sector bancario y especialistas celebraron la reforma, pues consideran que alinea la regulación con el riesgo real y fortalece el papel de los bancos en la economía.

Por su parte, otros expertos y grupos ciudadanos subrayaron la importancia de preservar colchones de capital elevados, sobre todo luego de la crisis bancaria de 2023, para proteger la confianza de los depositantes y la estabilidad del sistema. Así lo señaló el estudio jurídico Jones Day, cuya opinión fue recogida en el documento final.

Calendario y seguimiento

La entrada en vigencia de la nueva normativa se fijó para el 1 de abril de 2026. Las entidades que lo deseen podrán anticipar su aplicación desde enero de ese año, conforme lo establecen los reguladores federales, que además revisarán periódicamente el marco para adaptarlo a los riesgos emergentes y la evolución del sistema financiero global.

Los documentos completos, análisis de impacto y respuestas a comentarios públicos están disponibles para consulta en los portales oficiales de la FDIC, la Reserva Federal y la OCC.