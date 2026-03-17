Estados Unidos

Las tormentas y la escasez de personal de TSA generaron que los pasajeros duerman en el suelo de los aeropuertos de Estados Unidos

Un número elevado de usuarios ha debido pasar la noche en los aeropuertos tras la cancelación de cientos de vuelos, en el contexto de una jornada marcada por interrupciones y congestión en los controles de seguridad

Guardar
La escasez de personal y
La escasez de personal y el mal clima obligaron a pasajeros en Orlando a dormir en el suelo de las terminales mientras buscaban nuevos vuelos. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Numerosos pasajeros permanecen varados en aeropuertos de Estados Unidos y duermen en el suelo de las terminales debido a demoras provocadas por el paro del personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), motivado por la falta de pago de salarios. La situación se agrava por las tormentas que afectan la mitad oriental del país, según informó la revista People.

Según relató una pasajera llamada Kelly Price, citada por la revista estadounidense, se encontraba de vacaciones con su familia en Orlando, Florida, cuando el vuelo del domingo, que ya tenía un extenso retraso, finalmente fue cancelado en la madrugada del lunes.

“Para entonces, el único lugar donde podíamos dormir era en el suelo del aeropuerto. Así que estábamos todos cansados ​​y frustrados”, dijo Price, oriunda de Colorado, a la agencia Associated Press (AP). Explicó, además, que el primer vuelo disponible para reprogramar no salía hasta el martes por la tarde.

Cientos de pasajeros, muchos sentados
Cientos de pasajeros, muchos sentados en el suelo, esperan en largas filas debido a significativas demoras en un aeropuerto de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos vuelos fueron cancelados hasta el momento

De acuerdo con el monitor de vuelos FlightAware, más de 12.800 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos estuvieron demorados el lunes y más de 4.800 fueron cancelados. Las interrupciones continuaron el martes, con más de 2.700 vuelos retrasados y 953 cancelados.

Por fuera del paro de la TSA, la tormenta invernal que cubrió gran parte del Medio Oeste se desplazó rápidamente hacia la Costa Este, con fuertes vientos y tornados, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional el lunes. El temporal propició retrasos importantes en los aeropuertos, incluidos los de Nueva York, Chicago y Atlanta.

Las demoras y cancelaciones de
Las demoras y cancelaciones de vuelos afectan a miles de pasajeros en Estados Unidos por el paro de la TSA y una tormenta invernal. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Número de empleados que dejaron la TSA

La revista People y un reporte de CBS News indicaron que, durante el fin de semana, los empleados federales afectados por el cierre parcial del gobierno no recibieron su primer salario completo.

El cierre afecta actualmente al Departamento de Seguridad Nacional, donde trabajan los empleados de la TSA responsables de los controles de seguridad aeroportuaria.

Según un informe publicado por CBS News el martes 11 de marzo, 300 empleados de la TSA dejaron la agencia desde el inicio del cierre. Las estadísticas del medio indican que las tasas de ausencia de los agentes alcanzaron porcentajes de dos cifras en algunas instalaciones.

Al menos 300 empleados de
Al menos 300 empleados de la TSA abandonaron la agencia desde el inicio del cierre, afectando los controles de seguridad aeroportuaria. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Efectos en la experiencia de los pasajeros

La escasez masiva de personal causó filas prolongadas en los controles de seguridad, alterando los itinerarios de viaje. En el aeropuerto Austin-Bergstrom de Texas, el sábado se registraron colas desde las 4:30, según la cuenta oficial de la terminal en X.

Ese día se esperaba un flujo récord de 38.000 pasajeros, por lo que las autoridades recomendaron presentarse al menos dos horas y media antes para vuelos domésticos.

El domingo, la espera en Austin llegó a 80 minutos, cifra inferior al día previo, pero aún por encima del promedio usual. En Nueva York, el tiempo de espera en LaGuardia alcanzó casi tres horas, según datos de la TSA difundidos por Fox News.

Además, el aeropuerto JFK tuvo un promedio de ausencias del 21,40 % durante la semana, mientras que LaGuardia registró el 12,68 %.

El paro de la TSA y las tormentas dejan en evidencia la fragilidad de las operaciones aéreas ante eventos simultáneos de carácter laboral y climático, en tanto los pasajeros buscan alternativas para continuar sus viajes o simplemente esperan una solución en condiciones precarias dentro de los aeropuertos. La incertidumbre persiste mientras no se resuelva el conflicto de fondo entre los empleados federales y el gobierno.

Temas Relacionados

Administración de Seguridad del TransporteOrlandoCancelaciones de VuelosCierre de GobiernoEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La ciudad de Nueva York no logra sancionar a quienes no recogen deshechos caninos

El Ayuntamiento enfrenta obstáculos para hacer efectiva la normativa sobre higiene urbana, ya que la falta de recursos y la imposibilidad de sorprender a los infractores han dejado sin castigo la mayoría de las infracciones detectadas este año

La ciudad de Nueva York

Suspensión del impuesto a la gasolina y menos regulaciones: propuestas clave en la campaña por la gobernación de California

Las recientes subidas del combustible han generado un clima de incertidumbre entre los automovilistas y han llevado a la clase política local a revisar las normativas actuales ante la presión de distintos sectores

Suspensión del impuesto a la

Un hombre permanece hospitalizado tras recibir un disparo en la cabeza en El Bronx

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital NY Presbyterian Allen, mientras la investigación se centra en esclarecer la posible implicación de un agente fuera de servicio

Un hombre permanece hospitalizado tras

La población latina enfrenta el mayor impacto absoluto por sobredosis en el condado de Los Ángeles

Mientras los datos indican una mejora, las historias detrás de las cifras muestran desafíos específicos para la población latina y afroamericana

La población latina enfrenta el

Los robotaxis de Zoox debutarán este verano en el Strip de Las Vegas

La introducción de vehículos autónomos marca un paso clave para la movilidad urbana, con una fase piloto que permitirá a turistas y residentes experimentar viajes sin conductor en una de las zonas más concurridas del país

Los robotaxis de Zoox debutarán

TECNO

“Es ridículo”: CEO de Take-Two

“Es ridículo”: CEO de Take-Two explica por qué la IA jamás podrá crear un juego como GTA

¿La tienes instalada? Cómo revisar los permisos de tus apps hoy mismo para evitar que te espíen o roben datos

Cómo funciona Google AI Studio, la herramienta para crear aplicaciones con Gemini

Starfield llegará a PS5: Bethesda lo confirma y anuncia fecha oficial del lanzamiento

Fortnite volverá a estar disponible en Play Store en todo el mundo: esta es la fecha oficial

ENTRETENIMIENTO

‘Yumi’s Cells’: el drama coreano

‘Yumi’s Cells’: el drama coreano presenta el primer adelanto de su tercera temporada confirma fecha de estreno

El detrás de escena de Ted 2: improvisación, humor espontáneo y anécdotas insólitas

Los secretos detrás de Virgin River: paisajes reales, casas históricas y un restaurante junto al río que dan vida a la serie

Elton John respalda a Brooklyn Beckham con una invitación VIP a su fiesta de los Oscar

Adrian Grenier, estrella de ‘El diablo viste a la moda’, puso esta condición para regresar a Hollywood

MUNDO

Irán confirmó la muerte de

Irán confirmó la muerte de Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Kim Jong-un inaugurará un museo para honrar a los soldados norcoreanos caídos en Ucrania

Crece la sospecha de Rusia transfiere inteligencia a Irán para atacar bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico

Green River: así será el río artificial de Egipto que promete transformar aguas residuales en un oasis urbano

La restauración del Cirque d’Hiver revela secretos artísticos ocultos desde el siglo XIX