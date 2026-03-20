La lista de los 13 multimillonarios que hallan en Miami un refugio para sus fortunas

ista panorámica de Miami, ciudad que en 2026 experimenta un nuevo auge por la llegada de multimillonarios del sector tecnológico y financiero.

El auge de la riqueza en Miami tomó nuevo impulso con la llegada de algunos de los nombres más influyentes de la tecnología y las finanzas a la ciudad. Así, Florida se consolida como un refugio para las grandes fortunas que buscan escapar de legislaciones fiscales más estrictas en otros estados de Estados Unidos.

La migración de estos magnates redefine el perfil económico local y transforma la competencia por las propiedades más exclusivas. Durante 2026 se observa una aceleración sin precedentes en el arribo de multimillonarios, fenómeno que Miami New Times califica como “la nueva fiebre del oro de Miami”.

La publicación informa que la consecuencia de ese flujo de capitales es la exclusión de millonarios históricos de la región ante la presión inmobiliaria ejercida por los recién llegados. Esta tendencia reconfigura barrios de lujo como Indian Creek, reconocido mundialmente como enclave residencial de altísimo nivel y referente de exclusividad, donde la competencia por residencias de lujo se recrudeció durante el último año.

En este escenario, la venta de la propiedad Banyan Ridge por USD 101,5 millones a Larry Page se ubicó como la cuarta transacción residencial más cara de todo Estados Unidos en el año anterior, según el diario financiero Wall Street Journal. La compra de un inmueble vecino por USD 71,9 millones, también por Page, refuerza la magnitud de la inversión.

La lista de los 13 multimillonarios más acaudalados de Miami

Larry Page

Page, cofundador de Google junto a Sergey Brin —ambos desvinculados desde 2019 de los cargos directivos en Alphabet—, concretó en Coconut Grove la compra de dos relevantes bienes raíces y suma USD 173,4 millones en operaciones.

Larry Page, cofundador de Google, concretó en Coconut Grove la compra de dos propiedades por un total de USD 173,4 millones y se posiciona como el residente más acaudalado de Miami.

Ya consumada oficialmente su mudanza, el empresario se convertirá en el habitante más acaudalado de Miami, solo superado en riqueza a nivel global por Elon Musk, de acuerdo con Miami New Times.

Jeff Bezos

Jeff Bezos, tras retornar a sus orígenes en Florida en 2024, adquirió tres mansiones en Indian Creek por un total de USD 273 millones y reside temporalmente en una propiedad valorada en USD 90 millones mientras construye una megamansión.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, adquirió tres mansiones en Indian Creek por USD 273 millones tras mudarse nuevamente a Florida, donde vivió su adolescencia.

El fundador de Amazon fue además el mejor estudiante graduado del Miami Palmetto Senior High School en 1982, según señala Miami New Times.

Sergey Brin

Sergey Brin compró una mansión frente al mar en Allison Island por USD 51 millones, sumándose al grupo de magnates del sector tecnológico en Miami.

Brin, quien ocupa la tercera posición en la lista global, compró por USD 51 millones una mansión frente al mar en Allison Island, previamente propiedad de Michael Burke, director ejecutivo de la división de moda de LVMH.

Mark Zuckerberg

La llegada de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y director ejecutivo de Meta, agrega otra dimensión al fenómeno.

Mark Zuckerberg, líder de Meta, adquirió junto a Priscilla Chan una residencia en construcción en Indian Creek por USD 170 millones, la transacción más alta registrada en Miami-Dade.

Junto a su esposa, la doctora Priscilla Chan, se establecieron recientemente en Indian Creek con “la compra más cara registrada para una residencia en el condado de Miami-Dade”: USD 170 millones por una propiedad en construcción, adquirida al cirujano estético Aaron Rollins.

Según Miami New Times, Zuckerberg dejó atrás California motivado por la inminencia de una ley impositiva estatal para grandes fortunas.

Ken Griffin

En la nómina de grandes fortunas, figura Ken Griffin, originario de Florida, fundador de Citadel LLC (fondo de cobertura) y Citadel Securities (firma de intermediación financiera).

Ken Griffin, fundador de Citadel, trasladó la sede de su fondo a Miami y pagó USD 109 millones por la antigua mansión de Adrienne Arsht en Coconut Grove.

Griffin transfirió la sede global de su fondo de cobertura de Chicago a Brickell, Miami, y es responsable de la adquisición del lote más costoso en la historia local, donde planea construir una torre de 54 pisos.

Además, en 2022 pagó USD 109 millones por la antigua mansión de Adrienne Arsht en Coconut Grove, “imponiendo otro récord entonces para propiedades residenciales en la ciudad”. Griffin ocupa la posición 37 según Forbes.

Peter Thiel

El aporte del sector tecnológico se refuerza con la presencia de Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, quien desde 2020 posee dos propiedades a orillas del mar en las Venetian Islands y, actualmente, se halla en proceso de erigir un complejo residencial.

Peter Thiel, cofundador de PayPal, posee dos propiedades en las Venetian Islands y estableció su residencia y actividades empresariales en Miami desde 2020.

Un dato revelado por Miami New Times es que Thiel cambió su registro electoral a Florida en marzo de 2024 y que su firma de inversiones privadas abrió oficina en Wynwood a finales de 2025. La compañía de capital de riesgo Founders Fund, de la que Thiel es socio, opera en Miami desde febrero de 2021.

Orlando Bravo

Entre los grandes empresarios radicados en la ciudad está Orlando Bravo, quien, según Forbes, se convirtió en 2019 en el primer multimillonario nacido en Puerto Rico.

Orlando Bravo, primer multimillonario nacido en Puerto Rico según Forbes, adquirió la antigua casa de Phil Collins en Miami Beach por cerca de USD 40 millones.

Bravo, fundador de la firma Thoma Bravo, adquirió en 2021 la antigua residencia de Phil Collins en Miami Beach por cerca de USD 40 millones y proyecta construir una nueva estructura con dependencias anexas para oficinas y huéspedes.

Micky Arison

El sector del transporte y el turismo está representado por Micky Arison, hijo del fundador de Carnival Cruises, residente en Miami Beach y propietario del equipo de básquetbol Miami Heat desde 1995.

Micky Arison, propietario del Miami Heat y ex director de Carnival Cruises, reside en Miami Beach y mantiene inversiones en el sector turístico y deportivo.

Arison expandió la flota de la naviera de dos a más de 100 embarcaciones antes de dejar el cargo de director general en 2013.

Josh Harris

Josh Harris impulsa inversiones deportivas e inmobiliarias en Miami.

Josh Harris, cofundador de Apollo Global Management, es dueño de una mansión en Miami Beach y participa como inversor en equipos deportivos de Estados Unidos.

Cofundador de Apollo Global Management, es propietario de los Philadelphia 76ers y los Washington Commanders, y posee una mansión de más de 9.100 pies cuadrados en Miami Beach, adquirida por USD 32 millones en 2021.

Sami Mnaymneh

Entre los representantes del sector financiero y asegurador destaca Sami Mnaymneh.

Sami Mnaymneh, fundador de H.I.G. Capital, compró en 2023 una propiedad de lujo en Miami Beach por USD 25 millones, consolidando su presencia en el sector financiero local.

Fundador de H.I.G. Capital en 1993 y con base en Miami Beach, compró una propiedad de lujo por USD 25 millones en junio de 2023.

William Berkley

Por su parte, William Berkley, al frente de W.R. Berkeley Corporation desde 1967, mantiene un rol activo como presidente de la compañía, que obtuvo USD 13.700 millones en ingresos anuales en 2024.

William Berkley lidera W.R. Berkeley Corporation desde 1967 y reside con su familia en Coconut Grove, zona destacada por la concentración de grandes patrimonios.

Vive con su familia en Coconut Grove, área que Miami New Times describe como un polo creciente de atracción para estos patrimonios.

Rakesh Gangwal

El sector aeronáutico tiene como representante a Rakesh Gangwal, ex presidente y director ejecutivo de US Airways Group y cofundador de la aerolínea india IndiGo.

Rakesh Gangwal, cofundador de IndiGo y ex director ejecutivo de US Airways, se instaló en Indian Creek Drive tras adquirir una vivienda frente al mar por USD 30 millones.

En 2015, Gangwal y su esposa adquirieron una vivienda frente al mar en Indian Creek Drive por USD 30 millones, inscribiéndose como uno de los principales magnates relacionados con el transporte aéreo en establecer residencia en Miami Beach.