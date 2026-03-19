Nueva Jersey exige controles y advertencias en redes sociales ante el riesgo para jóvenes

La gobernadora Mikie Sherrill compara la amenaza de Big Tech con la industria del tabaco y exige acciones urgentes contra el impacto en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, presentó un plan para regular las redes sociales y reforzar la seguridad digital de los menores, equiparando el peligro de las grandes tecnológicas con el de la industria del tabaco y señalando que la situación exige una respuesta inmediata.

Esta estrategia, que busca limitar el impacto del denominado “Big Tech” sobre la salud mental de niños y adolescentes, responde a una presión pública y política creciente sobre las plataformas digitales, a las que se responsabiliza del deterioro emocional de los jóvenes.

La gobernadora anunció un paquete de leyes y acciones ejecutivas destinadas a proteger a niños y adolescentes en Nueva Jersey frente a los riesgos de las redes sociales, responsabilizando a las grandes tecnológicas —incluyendo Meta y TikTok— por su impacto potencial en la salud mental juvenil.

Se proponen controles, advertencias y un modelo de supervisión estatal inédito en la región, de acuerdo con información oficial del gobierno estatal.

De esta forma, el estado se sitúa en la vanguardia de una tendencia nacional que apunta a una regulación más firme, alejándose del tradicional modelo de autorregulación del sector tecnológico.

En el marco de la presentación de la agenda Kids Online Safety, realizada en Cherokee High School, Sherrill dirigió críticas directas a empresas como Meta y TikTok, y propuso un cambio estructural en la relación entre gobierno e industria digital.

La gobernadora afirmó: “Nuestro país está fallando a nuestros hijos cuando se trata de su salud mental y de protegerlos en línea”, según el comunicado oficial del gobierno estatal. El plan contempla nuevas restricciones a la publicidad dirigida a menores, controles parentales reforzados y mayor transparencia sobre los riesgos inherentes al uso de plataformas digitales, precisó Sherrill en el documento.

Legislación en Nueva Jersey: advertencias y controles obligatorios en plataformas digitales

El paquete legislativo liderado por Andrea Katz propone controles parentales reforzados y advertencias obligatorias en plataformas digitales como Meta y TikTok (REUTERS/Manuel Ausloos)

Un eje central de esta política es el paquete legislativo impulsado por la asambleísta Andrea Katz, que introduce propuestas para imponer a las plataformas digitales estándares de seguridad más estrictos.

Katz explicó que las aplicaciones deberán mostrar etiquetas de advertencia visibles, establecer configuraciones de máxima protección por defecto y adoptar mecanismos robustos para prevenir el acoso en línea. Subrayó: “Esto no es abstracto, es la vida real”.

El plan legislativo replica la lógica de intervención estatal que marcó un antes y después en el tratamiento de productos como el tabaco, estableciendo una supervisión activa en un ámbito donde antes predominaba la confianza en la autorregulación.

Katz remarcó que el impacto de la tecnología ocurre en los hogares, escuelas y comunidades de Nueva Jersey todos los días.

El paquete incluye el desarrollo de mecanismos para impedir que los anuncios publicitarios se dirijan a menores, una preocupación reiterada por especialistas en salud mental del Hospital Infantil de Filadelfia, así como por asociaciones de padres y educadores de la Coalición Estatal para la Infancia Segura.

Estrategias integrales para la salud mental juvenil

El estado establece estándares de seguridad más estrictos para aplicaciones, incluyendo etiquetas de advertencia visibles y mecanismos para prevenir el acoso en línea (EFE/ J.M. García)

En respuesta al aumento de cuadros de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas entre adolescentes —fenómenos asociados por investigaciones a la exposición constante a redes sociales—, Sherrill firmó una orden ejecutiva para crear la Oficina de Salud Mental, Seguridad y Conciencia Juvenil dentro del Departamento de Salud estatal.

Este organismo coordinará las agencias gubernamentales para priorizar el bienestar emocional de los menores en todas las políticas relacionadas con tecnología y comunicación, según el texto oficial difundido por el gobierno de Nueva Jersey.

La gobernadora exigió, además, que todos los organismos estatales vinculados a la infancia incorporen la salud mental como eje transversal de sus resoluciones, rompiendo la práctica previa de tratar este tema de manera fragmentaria o residual.

La Nueva Oficina de Salud Mental, Seguridad y Conciencia Juvenil tendrá la misión de diseñar estrategias integrales, promover la prevención y coordinar la respuesta ante situaciones de riesgo ligadas al entorno digital.

Testimonios y el impacto real del acoso digital

El impulso para la reforma también proviene de testimonios directos. Durante la presentación, Erin Popolo narró la historia de su hija Emily, quien falleció por suicidio en 2021 tras ser víctima de acoso en línea.

Su intervención aportó un matiz humano al debate y advirtió sobre la vulnerabilidad de los menores: “Cuando le das un teléfono a tu hijo, le estás dando acceso al mundo. Pero al mismo tiempo, le estás dando al mundo acceso a tu hijo”.

Popolo, que colaboró con el equipo de la gobernadora en la elaboración de las propuestas, expresó: “Si podemos ayudar a uno o a dos niños más, definitivamente valdrá la pena hablar de esto”.

Este testimonio ejemplifica el aumento de situaciones de acoso y violencia digital que afectan a los menores en el estado, y refuerza la justificación para una intervención estatal más decidida, según la visión de Sherrill y su gabinete.

Nueva Jersey, pionero en la regulación estatal de las tecnológicas

El plan de Sherrill se enmarca en un contexto de escrutinio nacional sobre las grandes plataformas digitales, donde legisladores federales y estatales han presentado proyectos para restringir funciones digitales a menores y exigir mayor transparencia operativa a las empresas tecnológicas.

Nueva Jersey, bajo la dirección de la gobernadora, busca posicionarse como referente en la protección de menores en entornos digitales.

La postura oficial subraya que, para Sherrill, “la seguridad digital ya no puede esperar” y que solo una acción decidida que combine leyes, controles ejecutivos y colaboración institucional permitirá mantener la innovación económica sin descuidar la protección de los usuarios más vulnerables.

Según datos citados en la agenda oficial, el aumento de la ansiedad y la depresión relacionadas con el uso intensivo de plataformas sociales ha generado una presión sin precedentes sobre la infancia y la adolescencia, forzando a una revisión urgente de las competencias estatales para regular el entorno digital.

La eficacia del plan dependerá tanto del respaldo legislativo como de la cooperación de las propias empresas tecnológicas, cuyo grado de compromiso será clave para la implementación efectiva de las políticas propuestas por Nueva Jersey.