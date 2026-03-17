Estados Unidos

Vuelos en Estados Unidos más caros: cómo obtener ofertas pese al alza del combustible

Las tarifas aéreas se incrementaron tras el encarecimiento de la nafta, lo que llevó a expertos a recomendar nuevas estrategias para encontrar mejores precios y evitar el impacto directo sobre los gastos de viaje

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An American Airlines jet is
An American Airlines jet is towed at the Jose Marti International Airport as Cuba warned international airlines that jet fuel will no longer be available on the island, Havana, Cuba February 9, 2026. REUTERS/Norlys Perez

Tras el aumento del precio del petróleo en Estados Unidos, los pasajes de avión se han encarecido. Ante este escenario, especialistas compartieron recomendaciones para adquirir boletos a menor costo y optimizar el gasto, según el diario estadounidense de noticias La Opinión.

El precio del combustible para aviones registró un alza significativa: el valor por galón subió de USD 2.50 a USD 3.88 entre finales de febrero y la primera semana de marzo, lo que representa un incremento de entre 50% y 58%, conforme a datos publicados por La Opinión.

Tras el aumento del precio
Tras el aumento del precio del petróleo en Estados Unidos, los pasajes de avión se han encarecido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación llevó a algunas aerolíneas de bajo costo, como Spirit Airlines, a trasladar parte del aumento al consumidor, encareciendo los pasajes entre USD 86 y USD 193, según un análisis del banco de inversión alemán Deutsche Bank citado por el mismo medio.

Los analistas consultados advierten que el impacto sobre los pasajeros constituye una “amenaza existencial” para el sector, ya que podría provocar reducción de rutas y una probable caída en la demanda de vuelos.

En una entrevista con la cadena CBS, Scott Keyes, fundador del sitio de ofertas de vuelos Going.com, explicó que las tarifas permanecen en constante cambio y que la relación con el mercado del petróleo genera aún más volatilidad: “Las aerolíneas permiten aprovechar las bajadas de precio, pero no devuelven el dinero, sino que otorgan un crédito”.

Una persona sostiene dos boletos
Una persona sostiene dos boletos de avión mientras observa la pista de un aeropuerto, anticipando su próximo viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para comprar pasajes de avión

Entre las estrategias sugeridas para quienes planean viajar destacan monitorear sitios de ofertas, optar por boletos reembolsables o modificables —que permiten volver a reservar si los precios disminuyen— y evitar las compras de último momento.

Kheel subraya que anticipar la compra puede resultar determinante, dado que se espera que el contexto de precios elevados del petróleo se mantenga en los próximos meses.

Impacto del incremento en los costos para las aerolíneas

Otra información relevante para los usuarios es que las aerolíneas aún no han trasladado la totalidad del incremento de los costos a los pasajeros. Khalid Usman, experto en aviación de la consultora global Oliver Wyman, declaró a La Opinión: “El aumento de los precios puede provocar una caída de la demanda” y la disminución del número de viajeros no es favorable para la aerolínea.

Las compañías buscan no trasladar el impacto completo al cliente, aunque cada vez cuentan con menos margen para sostener esta política.

Gas prices are seen at
Gas prices are seen at a Shell station as the price of oil and gas has surged amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Washington, D.C., U.S., March 5, 2026. REUTERS/Ken Cedeno

Efectos del aumento del petróleo y alternativas para los viajeros

El reciente encarecimiento del combustible (50% a 58% en apenas una semana) representa uno de los mayores retos para la aviación en Estados Unidos, obligando a ajustes operativos y financieros que afectan de inmediato a los consumidores, según el informe de La Opinión.

Además del alza en las rutas tradicionales, se observa una tendencia de las compañías a reducir distancias y frecuencias para mitigar el impacto de los mayores costos.

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