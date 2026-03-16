Cómo ahorrar en gasolina en Estados Unidos, según los expertos

El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 3,72 por galón tras el conflicto en Medio Oriente, según la AAA. (REUTERS/Ken Cedeno)

El aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 3,72 por galón este lunes 14 de marzo, una subida de 74 centavos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, según datos de la asociación automovilística estadounidense AAA citados por la cadena informativa estadounidense CBS News.

Cómo reducir el consumo de combustible en los vehículos

Frente a este escenario, especialistas propusieron tres acciones concretas para reducir el consumo de combustible en los vehículos.

Lograr una mejora en el rendimiento requiere, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, mantener la presión adecuada en los neumáticos, lo que puede incrementar la eficiencia hasta en un 3%. Algunos cálculos elevan este incremento a un 10%.

David Bennett, gerente sénior de automóviles en la asociación automovilística estadounidense AAA, explicó a la cadena informativa estadounidense CBS News que unos neumáticos bien inflados disminuyen la resistencia al rodar: “Así, el vehículo circula más suavemente y la aceleración es óptima”.

Especialistas proponen tres acciones concretas para reducir el consumo de combustible en vehículos y enfrentar el aumento de la gasolina. (REUTERS/Ken Cedeno)

Entre las recomendaciones, reducir la velocidad en autopistas es una de las principales medidas sugeridas. Sean Tucker, editor en jefe para vehículos compactos y de tamaño completo de la publicación de valoración automotriz Kelley Blue Book, señaló a CBS News que circular a 104,6 km/h (65 mph) permite aprovechar la mayor eficiencia de los motores modernos, la cual decae significativamente a velocidades superiores.

La AAA agregó que bajar entre 8 y 16 km/h (5–10 mph) en carretera puede aumentar el kilometraje hasta en un 14%, mientras que el pico de eficiencia en muchos modelos se registra a 80,5 km/h (50 mph).

También influye la regularidad en la conducción. Los expertos consultados por CBS News insistieron en evitar aceleraciones y frenadas bruscas, que pueden disminuir el rendimiento entre un 15% y un 30% a velocidades de autopista, y hasta un 40% en tráfico denso, según el Departamento de Energía.

Mackenzie Raetz, editora sénior del sitio especializado en finanzas personales Penny Hoarder, recomendó “soltar el acelerador y acercarse a los semáforos”.

Otra estrategia recomendada es limitar el uso del aire acondicionado, especialmente a bajas velocidades. El sistema de climatización puede aumentar el consumo de combustible entre un 5% y un 20%, dependiendo del modelo del vehículo y la temperatura exterior.

Para trayectos en ciudad, ventilar el automóvil antes de encender el aire acondicionado ayuda a reducir la carga térmica y el gasto energético.

El mantenimiento del motor y los componentes clave también marca diferencias. Cambiar el filtro de aire cuando está obstruido y asegurarse de que las bujías y los inyectores funcionen correctamente contribuye a que la mezcla de aire y combustible sea óptima. Según el DOE, un motor desregulado puede consumir hasta un 4% más de gasolina.