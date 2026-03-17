Este aeropuerto de Florida colapsó con más de 80 vuelos cancelados y filas de hasta dos horas

Las tormentas eléctricas y la escasez de personal de la TSA provocaron retrasos y largas filas en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood durante el receso escolar de primavera. (REUTERS/Aaron Schwartz)

La mañana del martes 17 de marzo, el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) se convirtió en escenario de largas filas, retrasos y cancelaciones de vuelos que afectaron a miles de pasajeros, en pleno receso escolar de primavera en Estados Unidos. La situación, extendida desde la noche del lunes hasta el día siguiente, se debió a una combinación de condiciones meteorológicas adversas y a la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), según informaron fuentes oficiales federales y medios de comunicación estadounidenses como NBC Miami y CBS News Miami.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), las tormentas eléctricas en el sur de Florida provocaron la reprogramación de itinerarios y la suspensión de operaciones en el aeropuerto, lo que derivó en la acumulación de pasajeros dentro y fuera de las terminales. La escasez de agentes de la TSA en los controles de seguridad agravó la situación, según confirmaron portavoces de la autoridad aeroportuaria y de la TSA, así como reportes recogidos por la prensa local.

En años recientes, Fort Lauderdale ha enfrentado saturaciones durante los periodos vacacionales, pero en esta ocasión la coincidencia de fenómenos meteorológicos y limitaciones de personal produjo una afectación que dejó en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras aeroportuarias ante eventos combinados de clima extremo y desafíos logísticos. Así lo reflejan los datos publicados por la FAA y testimonios de pasajeros.

Causas de las largas filas y cancelaciones en Fort Lauderdale

De acuerdo con la FAA, el sur de Florida fue impactado por tormentas eléctricas que obligaron a restringir el tráfico aéreo en la zona. El reporte oficial del día confirmó que las condiciones meteorológicas adversas hicieron necesario modificar rutas y horarios, lo que generó la suspensión o retraso de decenas de vuelos programados para el lunes en la noche y el martes por la mañana (FAA Daily Air Traffic Report).

La presencia de largas filas en los controles de seguridad obedeció, además, a la falta de personal de la TSA. Un portavoz de la agencia federal, citado por NBC Miami, admitió: “El volumen de pasajeros en temporada alta, sumado a las condiciones climáticas y a la reducción temporal de personal, generó retrasos superiores a los habituales en los controles de seguridad”.

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood reportó 82 vuelos cancelados y 154 retrasados el martes, según datos de FlightAware, afectando a miles de pasajeros. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Número de vuelos cancelados y pasajeros afectados

Según datos de la plataforma FlightAware y reportes del portal Travel and Tour World, durante la jornada del martes se contabilizaron 82 vuelos cancelados y 154 vuelos retrasados en Fort Lauderdale-Hollywood. Esto provocó que miles de pasajeros permanecieran varados durante horas, tanto en el interior de las terminales como en las zonas externas.

El número de cancelaciones duplicó el promedio registrado en años anteriores para la misma época. En 2025, los días de mayor tráfico durante el receso escolar no superaron las 40 cancelaciones diarias, conforme a cifras históricas de la FAA.

Respuestas y declaraciones oficiales

La FAA emitió una advertencia para los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale e instó a los viajeros a verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal. Por su parte, la administración del aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) señaló que estaba trabajando en conjunto con las aerolíneas y las autoridades federales para restablecer la normalidad lo antes posible, según declaraciones recogidas por Travel and Tour World.

La TSA redistribuyó personal a los controles más congestionados y habilitó canales adicionales de atención en las áreas de mayor demanda. La agencia informó a través de un comunicado citado por CBS News Miami: “El proceso de revisión puede superar las 2 horas, recomendamos presentarse con suficiente anticipación”.

Escenas y testimonios en las terminales

Los reportes de NBC Miami y CBS News Miami documentaron escenas de saturación en las terminales 3 y 4, donde los pasajeros debieron esperar durante horas para ingresar a los controles o reprogramar sus itinerarios. Muchas personas pasaron la noche en el suelo tras la cancelación de vuelos vespertinos.

Luce Lepine, pasajera afectada, relató a NBC Miami: “Había cientos de personas durmiendo en el piso”. Otra viajera, Tiffany Davis, expresó: “Hicimos una fila afuera del aeropuerto para conseguir vuelo y tampoco funcionó. Ahora buscamos un auto de alquiler”.

David Tsava, quien intentaba regresar a su hogar, explicó a NBC Miami: “Sigo esperando, llevo casi siete horas aquí. Solo quiero volver a casa”. Estos testimonios exponen el impacto sobre los usuarios, que buscaron alternativas como el alquiler de vehículos o el cambio de itinerario para poder continuar sus trayectos.

La FAA y la TSA atribuyeron la congestión a la coincidencia de condiciones meteorológicas adversas y la notable reducción de agentes de seguridad en los controles. (REUTERS/Jim Vondruska)

Factores detrás de la escasez de personal en la TSA

La TSA reportó una disminución temporal en la dotación de agentes destinados a Fort Lauderdale. Según la agencia, parte del personal se ausentó por licencias y renuncias recientes, mientras que la temporada alta, impulsada por el receso escolar, elevó el flujo de viajeros y expuso el límite operativo de los controles de seguridad.

En declaraciones recogidas por CBS News Miami, la agencia federal detalló las medidas de contingencia para agilizar los procesos, como la reasignación de agentes y la apertura de carriles adicionales en los puntos de control.

Comparativa con situaciones similares en Estados Unidos

La coincidencia de condiciones meteorológicas adversas y escasez de personal en los controles de la TSA ha ocasionado interrupciones en otros aeropuertos del país en temporadas de alta demanda. En Fort Lauderdale-Hollywood, la afectación fue más notoria al coincidir con el pico del receso escolar y el aumento del turismo en el sur de Florida.

En 2023 y 2024, aeropuertos como Miami International y Orlando International enfrentaron eventos similares, con retrasos y cancelaciones masivas por tormentas y problemas logísticos, de acuerdo con los registros de la FAA y los reportes de la plataforma FlightAware.

Recomendaciones para los pasajeros y nuevas medidas

La FAA y la TSA reiteraron la sugerencia de consultar el estado de los vuelos antes de salir hacia el aeropuerto y de mantenerse informados a través de los canales oficiales de las aerolíneas y la terminal. Las autoridades recomendaron llegar con al menos 3 horas de anticipación, especialmente durante los días de mayor afluencia.

Las aerolíneas aconsejaron revisar frecuentemente las notificaciones sobre cambios de horario y estar atentos a las actualizaciones que puedan surgir por motivos climáticos o de personal, según portavoces citados por el portal Travel and Tour World.

La administración del aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, en coordinación con la TSA, adoptó diversas medidas para descongestionar los puntos de control y agilizar el flujo de pasajeros. Entre las acciones inmediatas se incluyeron la redistribución de personal disponible, la apertura de líneas adicionales y la coordinación con las aerolíneas para priorizar los vuelos más afectados.

La FAA mantuvo el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y notificó a las terminales sobre posibles restricciones de tráfico aéreo. Las autoridades locales no descartaron que se repitan episodios similares en caso de persistencia de lluvias y falta de personal.

De acuerdo con la FAA y la TSA, la normalización total de los servicios podría demorar varias horas o días, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de agentes en los controles de seguridad. Los pasajeros deben prever demoras adicionales y considerar alternativas en caso de cancelaciones.