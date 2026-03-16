Ola de calor histórica amenaza al sur de California con temperaturas récord

El sur de California enfrenta una ola de calor histórica con temperaturas que podrían llegar a 113 °F (45 °C) en Coachella Valley. (REUTERS/Mike Blake)

Una ola de calor sin precedentes amenazará al sur de California a partir del próximo domingo, con temperaturas estimadas de hasta 113 °F (45 °C) en el área de Coachella Valley y la posibilidad de batir varios récords de marzo, según Colin McCarthy, analista especializado en condiciones meteorológicas extremas, citado por New York Post.

Las previsiones apuntan a cifras que superan los valores habituales: Palm Springs podría alcanzar 111 °F (43,8 °C) el viernes, lo que superaría en tres grados el récord más alto registrado en marzo a nivel nacional, de acuerdo con advertencias de McCarthy en X.

En el municipio de Thermal, la temperatura prevista de 113 °F (45 °C) igualaría el máximo registrado en abril para todo Estados Unidos, pero ocurriría el 20 de marzo, diez grados por encima de la marca histórica de la localidad para ese mes.

Palm Springs podría romper el récord nacional de marzo con 111 °F (43,8 °C), según las previsiones meteorológicas actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de McCarthy recabados por New York Post, hasta Los ángeles podría experimentar cuatro jornadas por encima de los 95 °F (35 °C) la próxima semana y llegar hasta 100 °F (37,7 °C), con cielos mayormente despejados y escasas probabilidades de precipitación.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene la alerta e insta a los habitantes a evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 20:00, hidratarse constantemente y vigilar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, por el riesgo elevado de golpes de calor.

Se recomienda evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 20:00, hidratarse constantemente y proteger a niños, mayores y mascotas del calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colin McCarthy resaltó la excepcionalidad de la situación y calificó la ola de calor como “sin precedentes” en la historia reciente del país. Las autoridades insisten en la responsabilidad individual y colectiva para reducir los riesgos, recordando que la prevención es clave frente a eventos meteorológicos de esta magnitud.

Récords de temperatura y alcances excepcionales

La excepcionalidad del fenómeno radica en que, apenas la semana pasada, las temperaturas en la región se ubicaron entre 20 y 30 °F (11–17 °C) por encima del promedio estacional. Otras ciudades normalmente inmunes a estos extremos, como San Francisco, podrían acercarse a los 90 °F (32,2 °C) y batir su propio récord de marzo, que data de 89 °F (31,6 °C).

Para McCarthy, se trata de una situación “sin precedentes” en la historia reciente de Estados Unidos.