Estados Unidos

Los meteorólogos alertan sobre una “megatormenta triple amenaza” que impactará a gran parte de Estados Unidos

Las ráfagas inusuales que azotaron la región de los Grandes Lagos provocaron interrupciones masivas en el suministro eléctrico y al menos una víctima mortal, mientras varias ciudades continúan enfrentando condiciones climáticas adversas

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El fenómeno meteorológico previsto amenaza
El fenómeno meteorológico previsto amenaza con causar alteraciones generalizadas en el suministro eléctrico y la movilidad en varias regiones de Estados Unidos (AP/NOAA/Archivo)

Miles de personas en el norte de Estados Unidos permanecen sin electricidad tras los vientos excepcionales que, desde el viernes, provocaron cortes de energía, daños materiales y al menos una muerte.

Las ráfagas más violentas golpearon la región de los Grandes Lagos, donde la tarde del viernes una velocidad máxima de 137 kilómetros por hora fue registrada en el aeropuerto Cleveland Burke Lakefront, mientras que el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh reportó una marca de 106 kilómetros por hora, la cuarta marca más alta registrada para vientos no asociados a tormentas eléctricas.

El sitio de monitoreo energético PowerOutage.us, citado por The Associated Press, indicó que a última hora del sábado continuaban 346.000 clientes sin servicio eléctrico en Ohio, Pensilvania y Michigan.

Una serie de incendios forestales en Nebraska —alimentados por el viento— causó la única víctima fatal reconocida hasta el momento, según autoridades citadas por The Associated Press. El incendio denominado Morrill County arrasó al menos 1.880 kilómetros cuadrados en cuatro condados y destruyó una docena de estructuras, conforme informó la Agencia de Manejo de Emergencias de Nebraska.

Otras llamas, empujadas por ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora, consumieron adicionalmente 580 kilómetros cuadrados, elevando el total de superficie afectada a cerca de 2.430 kilómetros cuadrados antes del mediodía del sábado. Ninguno de estos incendios pudo ser controlado debido a las condiciones adversas, agregó la entidad. El gobernador Jim Pillen recorrió personalmente algunas de las áreas devastadas.

Las ráfagas intensas impulsaron el
Las ráfagas intensas impulsaron el avance de múltiples focos ígneos en Nebraska, con amplias áreas rurales en estado de emergencia (AP)

Impacto de los incendios forestales en Nebraska

Entre los habitantes afectados, la situación generó preocupación por la calidad del aire y la pérdida de recursos. Chelle Ladely, residente de Sidney, contó a The Associated Press: “El humo invade el aire y de noche puedo ver el resplandor de los incendios en el horizonte”. Ladely detalló que agricultores locales, junto con la empresa agrícola de su padre, movilizaron camiones cisterna y suministros para asistir a los bomberos voluntarios en su tarea de combatir las llamas.

Las condiciones meteorológicas variables afectan lugares más allá de Nebraska. En Illinois, los vientos dañaron la techumbre de una escuela en Niles, suburbio de Chicago, y derribaron estructuras menores en Ohio y Pensilvania. Árboles y ramas cayeron sobre viviendas y automóviles desde Cleveland hasta Pittsburgh.

Mientras tanto, miles de ciudadanos asistieron a la celebración anual del Día de San Patricio junto al río Chicago, teñido de verde, pese a las temperaturas bajo cero y la amenaza de nevada.

Las fuertes corrientes derribaron estructuras,
Las fuertes corrientes derribaron estructuras, árboles y tendidos eléctricos, provocando situaciones de riesgo en distintas ciudades del noreste y medio oeste del país (AP)

Daños en otras regiones y celebraciones afectadas

El clima extremo abarca desde precipitaciones intensas en Hawái —donde una embarcación encalló en la playa de Kihei por las lluvias— hasta una proyección de calor de más de 37 °C en el área de Phoenix para la próxima semana.

La ciudad de Chicago enfrentará temperaturas cercanas a los menos 18 °C el martes, y Minneapolis podría registrar mínimas bajo cero.

Varias localidades de Minnesota ya declararon emergencias por nieve para el domingo, cuando se espera el mayor temporal de la temporada; el aviso también se extiende a Wisconsin y la península superior de Michigan.

En el archipiélago, las lluvias
En el archipiélago, las lluvias torrenciales provocaron desbordes y daños materiales, complicando la situación en zonas costeras como Kihei (AP)

Pronóstico y advertencias meteorológicas

El meteorólogo senior de la firma meteorológica AccuWeather, John Feerick, explicó a The Associated Press: “Es un fin de semana de clima muy activo. Es un patrón altamente amplificado, lo que significa que se generan numerosos extremos. No solo en los Estados Unidos continentales, sino que Hawái también está siendo azotada por fuertes lluvias en este momento”.

Feerick indicó que zonas fronterizas entre Wisconsin e Iowa podrían experimentar formación de hielo, lo que complicaría aún más la circulación vial en amplias zonas del norte del país.

La firma meteorológica AccuWeather advirtió sobre un “triple megatormenta de marzo” entre el domingo y el lunes, reforzando la alerta generalizada en una extensa franja del territorio estadounidense.

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