Estados Unidos

El Departamento de Salud de Florida investiga casos de E. coli ligados a lácteos sin pasteurizar

Las pesquisas oficiales buscan identificar el origen de las infecciones y rastrear la comercialización de alimentos elaborados con leche cruda, mientras se exhorta a los residentes a tomar medidas de precaución ante posibles riesgos sanitarios

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El Departamento de Salud de
El Departamento de Salud de Florida investiga un brote de E. coli vinculado al consumo de queso elaborado con leche cruda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de queso elaborado con leche cruda vinculado a la bacteria E. coli ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de Florida durante las últimas semanas.

El Departamento de Salud de Florida, investiga varios casos recientes de infección por E. coli posiblemente relacionados con el consumo de este tipo de queso. La prioridad de la investigación, según informó el canal local de noticias WFLA.com, es determinar el alcance del riesgo y rastrear la distribución de los productos.

Los reportes preliminares indicaron la afectación de varias personas en el estado, aunque las autoridades no han precisado la cantidad exacta de casos. Fuentes citadas por WFLA.com detallaron que los síntomas incluyeron malestar estomacal, fiebre, dolor abdominal y episodios de diarrea grave, cuadros habituales en este tipo de infección bacteriana.

Qué es el queso crudo y por qué se investiga su consumo

Las autoridades identifican el consumo de queso elaborado con leche cruda como uno de los factores clave en el brote bajo análisis. Este alimento no pasa por procesos de pasteurización, lo que puede permitir la presencia de bacterias como Escherichia coli, listeria y salmonela, según advirtieron portavoces sanitarios a WFLA.com.

Los síntomas asociados al brote
Los síntomas asociados al brote de E. coli en Florida incluyen fiebre, dolor abdominal y cuadros graves de diarrea. (Composición Infobae: doctorqueso.com / Adobe Stock)

A diferencia de los lácteos convencionales, los quesos hechos a partir de leche cruda no reciben tratamientos térmicos para eliminar patógenos. Por ese motivo, consumir queso elaborado con leche cruda implica un riesgo mayor, en especial para menores, embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Recomendaciones y acciones oficiales en Florida

El Departamento de Salud de Florida confirmó que se encuentra investigando el origen del brote y la cadena comercial responsable de la distribución del queso crudo. Mientras se obtienen resultados concluyentes, la institución recomendó evitar la compra y el consumo de productos lácteos no pasteurizados.

La autoridad sanitaria indicó en un comunicado difundido por WFLA.com: “Solicitamos extrema precaución a las personas que hayan adquirido o consumido productos elaborados con leche cruda”. También recomendaron a quienes presenten síntomas gastrointestinales consultar a un médico y conservar el producto para facilitar su análisis epidemiológico.

El queso elaborado con leche
El queso elaborado con leche cruda no pasa por procesos de pasteurización, aumentando el riesgo de contaminación por bacterias peligrosas. (Pexels)

Riesgos y antecedentes del consumo de lácteos no pasteurizados

Las alertas sobre productos lácteos no pasteurizados no son recientes, ya que existen antecedentes de brotes infecciosos asociados a su consumo. La pasteurización reduce el riesgo de transmisión de bacterias como la E. coli.

Las autoridades, tanto nacionales como internacionales, recuerdan la importancia de evitar los quesos y productos elaborados con leche cruda debido al peligro de enfermedades en poblaciones vulnerables.

El Departamento de Salud de Florida insiste en no consumir productos lácteos sin pasteurizar mientras continúan las investigaciones y se refuerzan las medidas preventivas, según recogió WFLA.com.

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