La industria del huevo enfrenta riesgos pese a caída de precios tras brote de influenza aviar

El precio de los huevos en Estados Unidos cayó un 42,1% anual gracias a la normalización pos brote de influenza aviar. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El precio de los huevos en Estados Unidos cayó un 42,1% en el último año, según datos del Bureau of Labor Statistics citados por FOX Business, tras la normalización del mercado posterior al grave brote de influenza aviar iniciado en 2022.

La producción recuperó su ritmo gracias a medidas ampliadas de detección y prevención del virus implementadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), aunque la amenaza de nuevas detecciones mantuvo latente la posibilidad de una nueva subida de precios.

El economista Bernt Nelson, de la American Farm Bureau Federation, indicó que los precios de los huevos atravesaron una volatilidad sin precedentes.

Los precios de los huevos en Estados Unidos cayeron un 42,1% en el último año, según datos del Bureau of Labor Statistics (AP foto/Robert F. Bukaty)

A fines de 2025, las cifras de la USDA y el Bureau of Labor Statistics mostraron que un cartón de una docena de huevos llegó en marzo de 2025 al valor máximo de USD 6,22 y en los meses siguientes bajó hasta casi USD 2,50 por docena.

Este descenso colocó los precios cerca de 12% por debajo del promedio de los últimos cinco años para diciembre de 2025, a medida que el mercado dejó atrás las disrupciones de oferta ocasionadas por la crisis sanitaria, según afirmó Nelson a FOX Business.

Los brotes recientes en grandes granjas demostraron que una sola detección puede generar la retirada masiva de animales y alterar el abastecimiento. (Graham Dickie/The New York Times)

Estrategias del USDA ante el brote de influenza aviar

El USDA implementó estrategias en respuesta al brote que fortalecieron la prevención y ampliaron la vigilancia epidemiológica. El organismo federal ofreció evaluaciones especializadas tanto de la vida silvestre como del entorno agrícola doméstico.

En la práctica, estas medidas incluyeron la recomendación de instalar pediluvios en las granjas para mejorar la higiene y minimizar el ingreso del virus por aves migratorias. Nelson sostuvo ante FOX Business que el programa, brindado gratuitamente a los productores, “ha mejorado drásticamente la capacidad de mantener el suministro en el mercado”.

A fines de 2025, las cifras de la USDA y el Bureau of Labor Statistics mostraron que un cartón de una docena de huevos llegó en marzo de 2025 al valor máximo de USD 6,22. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los seis meses previos al informe de FOX Business, la contención del virus permitió que la producción repuntara y los precios descendieran a niveles inferiores a los registrados antes del inicio de la crisis sanitaria.

No obstante, las evaluaciones migratorias recientes del USDA detectaron una “carga viral muy alta” en aves salvajes que cruzaron las cuatro rutas migratorias principales de Estados Unidos. Estos hallazgos aumentaron el riesgo de nuevos brotes, tanto en la industria del huevo como en los sectores del pavo y el pollo de engorde.

Impactos recientes y riesgos para la industria

En los últimos 30 días, la influenza aviar afectó aproximadamente a 14 millones de aves, cifra superior a la registrada durante los meses con menores casos en plena recuperación de la cadena de suministro, según confirmó Nelson a FOX Business.

Solo en marzo, cerca de cuatro millones de aves resultaron afectadas, un dato que respondió principalmente a dos brotes recientes en instalaciones productoras de huevos a gran escala.

Nelson manifestó a FOX Business que con apenas “una detección importante en una granja, se pueden sacar muchos animales del circuito productivo en muy poco tiempo”, haciendo hincapié en la inestabilidad persistente en el mercado.

Si los brotes continúan impactando establecimientos con grandes concentraciones de aves, los precios podrían revertir su tendencia a la baja y aumentar otra vez.

La afectación de los planteles avícolas por influenza aviar implicó un impacto financiero directo sobre los productores, que enfrentaron hasta seis meses de paralización en su actividad, además de un costo emocional.

Los programas de indemnización del USDA cubrieron los gastos de limpieza, pero no compensaron la interrupción productiva ocasionada por la enfermedad, de acuerdo con la información obtenida por FOX Business.