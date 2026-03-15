Estos son los alimentos que más aumentaron en Estados Unidos en lo que va de 2026

El Economic Research Service proyecta que los precios de los alimentos en Estados Unidos subirán un promedio de 3,1 % en 2026, superando el promedio histórico. (REUTERS/Phil Noble)

En lo que va de 2026, los alimentos que más aumentaron de precio en Estados Unidos reflejan un panorama de inflación moderada a nivel nacional, aunque determinadas categorías registran subas que superan el promedio histórico y las previsiones de los consumidores.

De acuerdo con datos publicados por el Economic Research Service (ERS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los incrementos más marcados afectan a azúcar y golosinas, bebidas no alcohólicas, carne de res y ternera y productos de cereales y panadería.

El ERS proyecta que los precios de todos los alimentos experimentarán un alza promedio de 3,1 % durante 2026, aunque ciertos rubros superarán ampliamente ese promedio general.

Cuáles son los alimentos que tendrán aumentos en 2026

Dentro de estos incrementos, los precios de azúcar y golosinas encabezaron la lista con un aumento previsto de 6,7 % en 2026, seguidos por las bebidas no alcohólicas con una suba estimada en 5,2 %.

Las carnes de res y ternera, por su parte, mostraron un incremento de 5,5 %, impulsado por la reducción del hato ganadero desde 2019 y una demanda que se mantiene alta, según advierte el ERS.

El informe del Economic Research Service identificó que los principales alimentos que registraron los mayores aumentos de precio en 2026 son azúcar y dulces, bebidas sin alcohol, productos cárnicos (especialmente res y ternera), pescados y mariscos, frutas y verduras procesadas, cereales y panificados.

El análisis afirmó que estos siete rubros superarán su promedio de suba de los últimos veinte años, revirtiendo la desaceleración inflacionaria observada desde 2023.

De acuerdo con datos publicados por el Economic Research Service (ERS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los incrementos más marcados afectan a azúcar y golosinas, bebidas no alcohólicas, carne de res y ternera y productos de cereales y panadería. Foto: (iStock ilustrativa)

Siete categorías concentraron subas en 2026

Los aumentos identificados por el Economic Research Service presentaron diferencias notables dentro de los alimentos consumidos en el hogar. Para la carne de res y ternera, en enero de 2026 el precio retrocedió 0,9 % frente a diciembre de 2025, pero el incremento interanual acumulado llegó a 15,0 %, dato que reflejó el impacto de la menor disponibilidad de ganado.

El documento detalló: “Los precios de la carne de res y ternera aumentarán un 5,5 % en el año, con un intervalo de predicción de -2,7 % a 14,4 %”.

Las bebidas no alcohólicas sumaron un encarecimiento relevante, en parte por la suba de los precios internacionales del café y los cuellos de botella en su cadena de suministros. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, avanzaron 1,6 %; la estimación anual del ERS proyecta 5,2 % para todo 2026, con un rango de 1,6 % a 9,2 %.

El informe del Economic Research Service identificó que los principales alimentos que registraron los mayores aumentos de precio en 2026 son azúcar y dulces, bebidas sin alcohol, productos cárnicos (especialmente res y ternera), pescados y mariscos, frutas y verduras procesadas, cereales y panificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cereales y productos de panadería, como también en azúcar y golosinas, el aumento se vinculó sobre todo al encarecimiento de productos de confitería y chocolate.

Según el Economic Research Service: “Los azúcares y dulces ya habían subido 5,7 % entre enero de 2025 y enero de 2026, y la tendencia continuará”. Este segmento registró un ritmo de suba superior a 2 % anual.

Para 2026, se prevén aumentos del 5,5 % para carnes de res y ternera, 6,7 % para azúcar y golosinas, 5,2 % para bebidas no alcohólicas, 2,4 % en productos de cereales y panadería, 4 % en pescados y mariscos y 2,8 % en frutas y verduras procesadas, según el informe de febrero de 2026 de la institución gubernamental.

Huevos y frescos, excepción en los precios

En un contexto de incrementos generalizados, los huevos se distinguen como el único producto masivo que baja de precio significativamente: se estima un descenso del 27,4 % en 2026, tras los fuertes aumentos experimentados en 2024 y 2025 debido a la influenza aviar.

Esta baja responde al repunte de la producción nacional luego del control de la epidemia de gripe aviar de alta patogenicidad detectada hasta abril de 2025. El informe del ERS destacó: “En enero de 2026, los huevos costaban un 34,2 % menos que en enero del año anterior”.

Los huevos se distinguen como el único producto masivo que baja de precio significativamente: se estima un descenso del 27,4 % en 2026, tras los fuertes aumentos experimentados en 2024 y 2025 debido a la influenza aviar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los frescos que mantienen tasas de aumento bajas, resaltaron las frutas frescas, con una proyección de 0,2 %, y las verduras frescas, con un estimado de 1,4 % para 2026, según el reporte del Economic Research Service.

Cuáles son las proyecciones de inflación alimentaria en 2026

La inflación de alimentos que se observó en 2026 permanece por debajo del pico de 2022, cuando los precios subieron 9,9 %, impulsados por la guerra en Ucrania, el alto costo de la energía y problemas sanitarios en la producción avícola, según el informe presentado.

Desde entonces, el proceso inflacionario se desaceleró: el alza fue de 2,3 % en 2024 y 2,9 % en 2025, ambos valores por debajo del promedio histórico de 2,6 %.

La inflación alimentaria de 2026 se mantiene por debajo del pico de 2022, pero siete categorías superan la media de las últimas dos décadas. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

El Economic Research Service puntualizó: “En 2026, los precios de los alimentos fuera del hogar —en restaurantes y cafeterías— subirán 3,7 %, por encima del promedio de las últimas dos décadas, mientras que los precios de alimentos consumidos en el hogar aumentarán 2,5 %, una tasa por debajo de su promedio histórico”.

El organismo oficial precisó que las previsiones se elaboraron con modelos estadísticos que reflejan los principales movimientos de los índices de precios al consumidor y al productor, contemplando márgenes de error asociados a factores como el clima, la producción mundial de materias primas y la situación sanitaria en el sector agropecuario.

El Economic Research Service puntualizó: “En 2026, los precios de los alimentos fuera del hogar —en restaurantes y cafeterías— subirán 3,7 %, por encima del promedio de las últimas dos décadas(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los alimentos que más aumentaron de precio en 2026

Durante 2026, los alimentos que concentran los mayores incrementos de precio en Estados Unidos son azúcar y golosinas, bebidas no alcohólicas, carne de res y ternera, pescados y mariscos, frutas y verduras procesadas, cereales y productos de panadería. Los aumentos superan los promedios históricos en sus respectivos rubros.

Según las previsiones del Economic Research Service, el alza proyectada es de 6,7 % para azúcar y golosinas, 5,2 % para bebidas no alcohólicas y 5,5 % para carne de res y ternera. Los huevos son el único alimento básico que baja de precio de forma pronunciada, con una variación negativa estimada en -27,4 % para todo el año.