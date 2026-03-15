Estados Unidos

Florida avanza hacia la eliminación de los centavos en las transacciones en efectivo

La nueva legislación permitirá a los comercios ajustar el importe final de las compras en efectivo al níquel más cercano, en respuesta a la suspensión federal de la producción de peniques y a los elevados costos asociados

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Florida aprueba ley que permite
Florida aprueba ley que permite redondear las compras en efectivo al eliminar el centavo en las transacciones (Wikimedia)

La eliminación del centavo en Estados Unidos impulsa un cambio histórico en las transacciones en efectivo de Florida, donde la Legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que permite a los comercios redondear los montos al níquel más cercano.

Esta medida responde a la decisión del gobierno federal de abandonar la producción de peniques, debido al costo creciente de su fabricación, y busca facilitar el intercambio monetario ante la inminente desaparición de esta moneda.

Según el proyecto SB 1074, respaldado por una votación de 111 a 1 en la Cámara de Representantes de Florida el 10 de marzo y promovido por el senador Don Gaetz, los minoristas podrán, de manera opcional, redondear los importes finales de las compras en efectivo.

El sistema establece que si el total termina en 1 o 2 centavos, se redondea hacia abajo a 0; en 3 o 4 centavos, hacia arriba a 5 centavos; en 6 o 7 centavos, hacia abajo a 5 centavos; y en 8 o 9 centavos, hacia arriba a 10 centavos. Las sumas terminadas en 0 o 5 centavos no serán ajustadas, según informó USA Today.

El nuevo sistema de redondeo
El nuevo sistema de redondeo simétrico en Florida ajusta los pagos al níquel más cercano, afectando solo a pagos en efectivo (REUTERS/Carlos Barria)

El fin de la fabricación del penique se anunció en febrero de 2025, cuando el entonces presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro suspender la producción al constatar que el costo de cada moneda —3,7 centavos según el informe anual de la Casa de la Moneda de 2024— excedía su valor facial.

El Tesoro estima que esta medida ahorrará USD 56 millones anuales. No obstante, la desaparición del centavo podría incrementar la demanda de níqueles, cuya fabricación resulta aún más costosa: cerca de 14 centavos por unidad en 2024, según datos de la Mint.

Expansión y contexto nacional del redondeo

La aprobación de este proyecto cobra relevancia en un contexto nacional más amplio. Según datos analizados por la agencia Associated Press y citados por CBS News, desde finales del año anterior se han presentado iniciativas similares en aproximadamente 2 docenas de estados.

Entre ellas, Indiana promulgó una ley que exige el redondeo obligatorio en efectivo, aunque una legislación posterior plantea dejarlo como opción para los negocios. Tennessee aprobó un proyecto que exime estas prácticas de demandas bajo leyes estatales de protección al consumidor, pero sin imponer su obligatoriedad.

El sistema de redondeo aplicado en Florida es conocido como “redondeo simétrico”, una práctica adoptada por varios estados para asegurar que los montos pagados en efectivo sean igual de susceptibles a redondearse a la baja como al alza.

El Departamento del Tesoro, citado por CBS News, aseguró que “los precios se redondearán hacia abajo tan a menudo como hacia arriba, por lo que no debería haber un efecto neto sobre los precios para los consumidores”.

Especialistas advierten que el redondeo
Especialistas advierten que el redondeo favorece a los comercios, ya que la mayoría de los precios terminan en 8 o 9 centavos (REUTERS/Shelby Tauber)

Impacto en comercios y consumidores

Pese a la explicación oficial, análisis del Banco de la Reserva Federal de Richmond, compartidos por CBS News, indican que los precios que no terminan en 0 o 5 suelen finalizar en 8 o 9 centavos. Esto favorecería redondeos al alza y generaría un saldo acumulado a favor de los comercios por millones de dólares cada año, a costa de pequeñas pérdidas para los consumidores en cada transacción.

Las regulaciones estatales establecen que el redondeo solo afecta las operaciones en efectivo y no altera el monto del impuesto sobre las ventas ni otras tasas asociadas a la compra. El propio proyecto de ley en Florida aclara que “el redondeo al níquel no modifica el precio de venta, el impuesto recaudado ni los recargos o tarifas ligados a la operación”, citó el USA Today.

En la práctica, los consumidores seguirán pagando la cantidad exacta únicamente si emplean métodos electrónicos, giros postales o compras en línea. La mayoría de los estados deja en manos de los comerciantes la decisión de aplicar o no el redondeo en efectivo.

Agencias estatales publicaron guías para asegurar que este ajuste se realice tras calcular los impuestos, garantizando que el importe recaudado para el Estado permanezca intacto, según CBS News.

La ley mantiene intactos el
La ley mantiene intactos el impuesto sobre las ventas y las tarifas adicionales, solo ajusta el importe final en efectivo (REUTERS/Shelby Tauber)

Transición con perspectivas futuras

Esta transición llega en un contexto en el que el uso del efectivo, aunque ha disminuido frente a los pagos electrónicos, sigue ocupando un lugar relevante: cerca de 8 de cada 10 adultos estadounidenses declararon haber utilizado efectivo recientemente en una encuesta del sistema de la Reserva Federal de 2024. El uso es más frecuente entre adultos mayores y personas de menores ingresos.

La propuesta federal para una adopción estandarizada del redondeo al níquel todavía avanza en el Congreso, impulsada por la representante Lisa McClain, quien subrayó la importancia de evitar un “confuso mosaico de políticas estatales”. Mientras tanto, la medida de Florida aguarda la firma del gobernador Ron DeSantis para entrar en vigor.

Entre las voces críticas, la representante demócrata y comerciante Angie Nixon expresó su rechazo en la Cámara de Florida, al advertir: “Veo gente molestarse cuando los dueños de tiendas redondean hacia arriba. Habría sido mejor si siempre se redondeara hacia abajo”.

La iniciativa, sin embargo, mantiene la decisión en manos de cada comerciante, quien puede optar por redondear en favor propio o del consumidor.

El uso de efectivo persiste
El uso de efectivo persiste en Estados Unidos, donde el 80% de los adultos aún realiza pagos con billetes o monedas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, el Tesoro de Estados Unidos continuará permitiendo el uso de los 114 mil millones de peniques que permanecen en circulación “el mayor tiempo posible”, aunque la escasez evidente de la moneda fuerza una adaptación práctica en los micro-pagos diarios en todo el país.

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