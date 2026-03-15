Estados Unidos

El déficit de sueño afecta a más de un tercio de los adultos en Texas

Las advertencias de especialistas indican que la insuficiencia de descanso está relacionada con un aumento de enfermedades crónicas y accidentes, mientras factores como el uso de pantallas y el estrés agravan la situación en distintas ciudades

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Más de un tercio de
Más de un tercio de los adultos en Texas presenta déficit de sueño diario, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de un tercio de los adultos en Texas presentó un déficit de sueño diario, una tendencia que, lejos de ser trivial, trajo consecuencias directas en la salud pública y la seguridad, según advirtieron expertos en el estado en el reporte más reciente destacado por Telemundo San Antonio.

Dormir menos de siete horas por noche se convirtió en una constante en ciudades como Houston, donde largas jornadas laborales y desplazamientos extensos relegaron el descanso al último lugar de las prioridades cotidianas.

Qué consecuencias trae la falta de sueño

Esta crisis de sueño adquirió dimensiones preocupantes. La falta de descanso crónica se asoció a múltiples trastornos: enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, depresión, ansiedad y un deterioro notable de la memoria y la concentración, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por Telemundo San Antonio.

En ciudades como Houston, los
En ciudades como Houston, los extensos desplazamientos y largas jornadas laborales relegan el descanso y agravan la crisis de sueño en Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos trascendieron lo individual. La somnolencia vinculada al déficit de sueño aumentó la probabilidad de accidentes de tránsito, lo que puso en riesgo la vida no solo de quienes padecen insomnio, sino de toda la comunidad.

El informe de Telemundo San Antonio señala que en 2023, el Departamento de Transporte de Texas reportó más de 6.500 accidentes relacionados con la fatiga al volante, cifra que creció respecto a años anteriores.

La falta de sueño no solo afectó a quienes trabajan en horarios nocturnos. Según el doctor Javier Martínez, neurólogo del Texas Medical Center, “muchos pacientes reportaron interrumpir sus rutinas de sueño principalmente por la preocupación financiera y las jornadas laborales prolongadas, lo que derivó en un círculo vicioso de fatiga y bajo rendimiento”.

Estudios médicos en Texas vinculan
Estudios médicos en Texas vinculan la falta de sueño crónica con enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, depresión y ansiedad entre la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito educativo, los especialistas detectaron que la privación de sueño entre adolescentes impactó negativamente en el rendimiento escolar.

Un estudio realizado en 2022 por la Universidad de Texas en Austin reveló que los estudiantes que dormían menos de seis horas presentaron calificaciones un 15% inferiores en comparación con quienes descansaban las ocho horas recomendadas.

Especialistas identificaron los factores que agravaron la crisis de sueño en Texas

Las autoridades sanitarias localizaron un vínculo directo entre la calidad insuficiente del sueño y la propagación de enfermedades graves dentro del estado, que presentó tasas elevadas de obesidad.

Esta condición incrementó la prevalencia de la apnea del sueño, considerada ahora un desafío adicional para la salud pública en Texas, explicaron especialistas en medicina del sueño consultados por Telemundo San Antonio.

Dormir bien resultó fundamental no solo para la longevidad, sino también para prevenir múltiples patologías. Entre los factores que determinaron una peor calidad del descanso nocturno en millones de texanos, los expertos subrayaron el uso excesivo de pantallas antes de acostarse, la ausencia de horarios regulares, el estrés y la alta incidencia de trastornos del sueño.

El informe también alertó sobre la situación de los niños y adolescentes. En estos grupos, hábitos de sueño deficientes se tradujeron en bajo rendimiento académico y alteraciones en el estado emocional. “Las nuevas tecnologías modificaron tanto el tiempo de descanso como su calidad, lo que afecta el desarrollo y la salud mental desde edades tempranas”, sostuvo la especialista en sueño Marisol Gómez, de la Universidad de Houston.

Dormir bien resultó fundamental no
Dormir bien resultó fundamental no solo para la longevidad, sino también para prevenir múltiples patologías (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, datos del Sistema de Salud Baylor St. Luke’s indicaron que la demanda de consultas por trastornos del sueño en menores aumentó un 22% en el último año. Los médicos aseguraron que la pandemia profundizó los desequilibrios en la rutina del sueño familiar, especialmente tras la adopción de clases virtuales y el uso extendido de dispositivos electrónicos por la noche.

El Día Mundial del Sueño y las estrategias de concientización en Texas

Cada marzo, se celebró el Día Mundial del Sueño, una jornada creada para fomentar la educación, la prevención y el abordaje integral de los trastornos relacionados con el descanso nocturno.

Autoridades y organizaciones en Texas organizaron campañas informativas y actividades en escuelas, lugares de trabajo y centros comunitarios, orientadas a demostrar que dormir bien es tan fundamental para la salud como mantener una alimentación equilibrada o practicar actividad física.

Para reducir el impacto de la crisis de sueño en la población, autoridades y especialistas recomendaron varias medidas. Entre ellas, destacaron establecer horarios de sueño consistentes, reducir la exposición a dispositivos electrónicos en las horas previas al descanso, acondicionar el dormitorio para mejorar el ambiente de sueño y evitar el consumo de cafeína antes de acostarse.

Los expertos resaltaron que estas pautas, aunque sencillas, tuvieron un efecto significativo en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes viales. Por ejemplo, el Hospital Metodista de Houston implementó talleres de educación del sueño para sus empleados, logrando una disminución del 18% en los reportes de fatiga laboral en seis meses.

El énfasis que pusieron los profesionales de la salud y las autoridades texanas en la concientización y la intervención temprana demostró que es posible revertir la tendencia preocupante del déficit de sueño en diferentes sectores de la población.

La información actualizada sobre los riesgos y los hábitos recomendados estuvo disponible en los portales oficiales y fue divulgada conjuntamente por las principales cadenas hospitalarias, contribuyendo a ampliar el alcance de las recomendaciones en todo el estado de Texas.

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