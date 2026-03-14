Nueva York destina casi USD 1.900 millones a refugios hoteleros para alojar a familias sin hogar

El alcalde Mamdani mantiene el acceso universal de solicitantes de asilo a refugios sin límite de tiempo, pero dispuso el cierre de hoteles exclusivos para migrantes. (Reuters)

La administración del alcalde Zohran Mamdani firmó un nuevo acuerdo por USD 1.860 millones con la industria hotelera de Nueva York para garantizar alojamiento de emergencia a familias sin hogar durante los próximos tres años, en cumplimiento de la obligación legal de ofrecer refugio y ante la persistente escasez de opciones de vivienda.

La firma del contrato responde a la presión generada tras un invierno en el que se registraron al menos 15 muertes de personas expuestas al frío extremo, lo que evidenció la magnitud del problema habitacional en la ciudad.

El convenio, firmado entre el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar (DHS) y la Hotel Association of New York City Foundation, que representa a aproximadamente 300 hoteles en la ciudad, busca ofrecer una capacidad de respuesta ante emergencias ajustada a la demanda. Según el New York Post, el acuerdo no está vinculado al flujo de migrantes que saturó previamente los albergues.

La oficina del contralor de la ciudad indicó que el DHS mantiene un contrato vigente por USD 929 millones con la asociación hotelera, efectivo desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio, que permitirá disponibilizar hasta 10.651 habitaciones para familias necesitadas. Hasta el momento, ya se han desembolsado más de USD 626 millones bajo ese acuerdo.

Actualmente, más de 85.000 personas buscan refugio cada noche en los albergues municipales, según el DHS. El último invierno registró al menos 15 fallecimientos relacionados con las bajas temperaturas, lo que subrayó el riesgo de carecer de alternativas inmediatas para quienes se ven obligados a permanecer en la calle.

Nueva York firma un acuerdo de USD 1.860 millones para garantizar alojamiento de emergencia a familias sin hogar durante los próximos tres años. (Reuters)

El sistema de refugios en hoteles nació como respuesta urgente durante la pandemia de coronavirus, cuando las autoridades abandonaron los tratos individuales con cada hotel para firmar acuerdos globales con la asociación hotelera. Esto permitió el alojamiento inmediato de miles de personas y ayudó a contener la propagación del virus.

Durante la posterior crisis migratoria, estas instalaciones llegaron a albergar a 100.000 personas cada noche, según cifras de la organización de defensa de personas sin hogar Coalition for the Homeless citadas por el New York Post.

Este nivel de ocupación no tenía precedentes desde la Gran Depresión de la década de 1930 y puso en relieve la extensión del desafío habitacional de la ciudad.

Nueva York financia refugios hoteleros por casi USD 1.900 millones pese al descenso de la presión migratoria

El portavoz del DHS, Nicholas Jacobelli, explicó al diario neoyorkino que el importe máximo del nuevo contrato probablemente no será desembolsado íntegramente, ya que el pago final dependerá de la utilización real de habitaciones: “La agencia paga en función del uso, por lo que, conforme eliminemos progresivamente el uso de instalaciones hoteleras comerciales de emergencia, anticipamos que el gasto se mantendrá por debajo del máximo”.

Jacobelli afirmó que la prioridad es llevar adelante la orden ejecutiva de Mamdani para cesar la dependencia de hoteles como refugio, dado que estas instalaciones no cuentan con los servicios integrales de los albergues familiares tradicionales.

El convenio entre la industria hotelera y el Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar prevé hasta 10.651 habitaciones disponibles para quienes no tienen vivienda. (Reuters)

Reconoció, sin embargo, que la transición llevará tiempo: “Debemos mantener una reserva suficiente de plazas para cumplir con el mandato del derecho al albergue de la ciudad”.

Según Jacobelli, el sistema actual permite además habilitar rápidamente nuevas unidades de refugio fuera del circuito tradicional en situaciones de emergencia extraordinarias, como ocurrió durante la pandemia o el reciente flujo de solicitantes de asilo.

Cambios en la política de refugios municipales

El alcalde Mamdani, al asumir el cargo, dispuso desmantelar el sistema separado de albergues hoteleros exclusivo para migrantes, pero mantuvo el acceso universal de solicitantes de asilo a refugios municipales sin límite temporal, dejando atrás la política de su predecesor, Eric Adams.

También ordenó el cierre del mayor albergue para hombres de Manhattan, el Bellevue, con capacidad para 250 personas. Actualmente, el DHS ya no gestiona instalaciones hoteleras reservadas exclusivamente a solicitantes de asilo, según señaló un portavoz del organismo al New York Post.

Críticas y riesgos de la contratación hotelera

La modalidad de contratar de manera directa con la asociación hotelera ha recibido críticas de parte de expertos. Nicole Gelinas, investigadora sénior del think tank de política urbana Manhattan Institute, manifestó al diario citado que “es un mal precedente” la firma de acuerdos sin licitación.

Argumentó: “Ya no se trata de usar hoteles para emergencias a corto plazo. Si se utilizan hoteles, deberían competir entre ellos en precio y no actuar como un cartel”.

Expertos critican la ausencia de licitación en los acuerdos con hoteles y señalan un impacto negativo sobre las tarifas para turistas en Nueva York. (Reuters)

Gelinas advirtió además que apartar miles de habitaciones de hotel para alojamiento social puede encarecer una ciudad que depende en gran parte del turismo y que ya presenta unas de las tarifas hoteleras más altas de Estados Unidos.

Además, un portavoz de la industria hotelera dijo que su sector brinda a la ciudad una variedad de precios de alojamiento y contribuye a atender un problema serio de vivienda. La obligación de dar refugio se encuentra respaldada por un decreto de 1981 que consagra el “derecho al albergue”.

El punto de vista de las organizaciones sociales

David Giffen, director ejecutivo de la organización de defensa de personas sin hogar Coalition for the Homeless, subrayó a New York Post que la dependencia de hoteles no es una solución ideal, pero sigue siendo necesaria mientras persista la obligación legal de evitar que las personas duerman a la intemperie.

Giffen afirmó: “Las 20 muertes ocurridas en las calles durante el reciente clima gélido demuestran la importancia de garantizar que nadie tenga que dormir afuera, expuesto a los elementos”.

Destacó que el fin del uso de hoteles solo será posible “reduciendo drásticamente la cantidad de personas que necesitan refugio, mediante la construcción de más viviendas que sean realmente asequibles para los neoyorquinos de menores ingresos”.