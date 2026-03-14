El choque de un automóvil deja tres heridos en parada de autobús de Miami Beach

El accidente en Miami Beach dejó tres peatones hospitalizados tras el choque de un automóvil contra una parada de autobús en la calle 38 y Collins Avenue (Captura)

Tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas tras un accidente en Miami Beach, cuando un automóvil se estrelló contra una parada de autobús y atropelló a varios peatones durante la mañana del viernes.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 en la intersección de la calle 38 y Collins Avenue, una de las áreas más transitadas y comerciales de la ciudad, frecuentada tanto por residentes locales como por turistas.

Según información del Departamento de Bomberos de Miami Beach, las unidades de emergencia acudieron al lugar tras recibir diversas llamadas al 911 que alertaban sobre el accidente.

Al arribar al lugar de los hechos, los paramédicos hallaron a tres personas con lesiones de diferente gravedad a raíz del impacto.

Un hombre presentó una herida grave en la pierna y fue trasladado de urgencia al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, institución médica de referencia regional para traumatismos. Dos mujeres también fueron llevadas a un hospital cercano para atención especializada.

El Departamento de Bomberos de Miami Beach desplegó unidades de emergencia tras recibir llamadas al 911 sobre el atropello en una zona de alto tráfico (Captura)

El hecho provocó una fuerte movilización de equipos de seguridad y emergencias, que desviaron el tráfico y restringieron temporalmente el acceso peatonal en la zona.

Testigos presenciales dijeron que el automóvil circulaba a velocidad considerable y, por causas todavía no esclarecidas, perdió el control, subió a la acera y embistió la estructura de la parada de autobús junto con las personas que aguardaban allí.

La Policía de Miami Beach acordonó el sector para facilitar las labores de rescate y las primeras pericias.

Acciones y primeras investigaciones tras el accidente

Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los heridos ni informaciones sobre su estado de salud. Fuentes policiales señalaron que el conductor fue detenido en el lugar y está siendo interrogado como parte de la investigación.

Las autoridades trabajan para determinar si el accidente obedeció a una falla técnica, un error humano o la influencia de sustancias; por ahora, no existen comunicados oficiales que confirmen alguna de estas hipótesis planteadas.

Un hombre resultó gravemente herido en la pierna y fue trasladado de urgencia al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, mientras dos mujeres recibieron atención especializada (Captura de video)

Por ahora, la investigación sigue en curso. Peritos de tránsito analizan imágenes de cámaras de vigilancia en el área, recogen testimonios y revisan el vehículo para descartar fallas técnicas.

El Departamento de Policía de Miami Beach pidió a la comunidad que toda persona que haya presenciado el hecho o que posea información relevante la haga llegar a la comisaría.

Resaltaron la importancia de la colaboración ciudadana para establecer responsabilidades y esclarecer los hechos ocurridos.

Seguridad vial y antecedentes en la zona

El accidente reavivó el debate sobre la seguridad vial y la protección de peatones en áreas de tráfico intenso como lo es Miami Beach.

Organizaciones vecinales y residentes han solicitado tiempo atrás medidas como la instalación de barreras en paradas de autobús y mayor señalización para los conductores.

Un hombre resultó gravemente herido en la pierna y fue trasladado de urgencia al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, mientras dos mujeres recibieron atención especializada (Captura de video)

Datos del Departamento de Transporte de Florida indican que, en el último año, los atropellos a peatones en Miami-Dade subieron 8%, con un impacto especial en avenidas principales y zonas turísticas.

La intersección de la calle 38 y Collins Avenue ya registró anteriormente otros incidentes menores en años recientes, lo que impulsó pedidos para aumentar la presencia policial y mejorar la infraestructura vial.

Las autoridades municipales anticiparon que, tras este nuevo accidente, analizarán posibles modificaciones en la planificación urbana para reducir riesgos y ofrecer mayor seguridad en la zona.

El caso permanece bajo investigación mientras se precisan las condiciones que originaron el choque y sus consecuencias para los peatones afectados.

Se aguarda que tanto Policía como hospitales actualicen información sobre la evolución de los heridos y los avances oficiales en la pesquisa.