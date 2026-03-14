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Ecuador y Estados Unidos acordaron eliminar aranceles y ampliar el acceso comercial bilateral

Productos agrícolas, flores y minerales accederán a su principal mercado de destino sin la sobretasa que restringía sus ventas

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Más del 53 % de
Más del 53 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas ingresarán sin arancel al mercado estadounidense

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la eliminación de los aranceles impuestos a los productos ecuatorianos por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

El acuerdo, firmado en Washington luego de meses de negociaciones, marca un cambio significativo en la relación comercial entre ambos países.

El nuevo convenio permite que más de la mitad de las exportaciones no petroleras ecuatorianas accedan al mercado estadounidense sin la sobretasa que hasta ahora restringía sus ventas.

A partir de la entrada en vigor del acuerdo, Ecuador podrá exportar el 53% de sus productos no petroleros a Estados Unidos sin la sobretasa arancelaria, lo que equivale a un volumen comercial superior a USD 2.700 millones.

Entre los principales productos beneficiados figuran banano, plátano, aguacate, piña, mango, pitahaya, jengibre, cacao, café, flores, palmito, productos pesqueros y minerales estratégicos, así como manufacturas industriales y bienes del sector forestal.

El convenio facilita la entrada
El convenio facilita la entrada de minerales ecuatorianos al principal mercado internacional (Reuters)

La firma del Acuerdo de Comercio Recíproco tuvo lugar tras un proceso iniciado en mayo de 2025 y culminado el 13 de febrero, de acuerdo con fuentes oficiales ecuatorianas.

Noboa celebró la decisión en sus redes sociales, donde señaló que Ecuador optó por “buscar mejores condiciones” y remarcó que la eliminación de la sobretasa representa un avance para los sectores productivos del país.

Daniel Noboa celebró el acuerdo
Daniel Noboa celebró el acuerdo en sus redes sociales tras la firma en Washington (Reuters)

La negociación respondió a las medidas adoptadas el año pasado, cuando la administración Trump impuso una sobretasa del 10% a una serie de productos ecuatorianos, que posteriormente ascendió al 15%.

En 2024, según el Banco Central de Ecuador la balanza comercial entre ambos países mostró un déficit de USD 644,5 millones para Ecuador, con exportaciones por USD 7.024 millones e importaciones por USD 7.668 millones. Excluyendo el petróleo, el intercambio comercial arrojó un superávit de USD 2.306 millones.

La nueva política también implica que Estados Unidos tendrá mayor acceso al mercado ecuatoriano. El convenio establece la reducción de aranceles para maquinaria agrícola, equipos industriales y maquinaria para la construcción, que podrán ingresar con “arancel cero” desde la entrada en vigor o en un plazo breve.

Maquinaria agrícola y equipos industriales
Maquinaria agrícola y equipos industriales estadounidenses ingresarán con arancel cero al mercado ecuatoriano (Revista Chacra)

La reducción de aranceles abarca partes, componentes e insumos industriales, lo que abre nuevas oportunidades para los fabricantes y agricultores estadounidenses.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, citado en un comunicado de la embajada estadounidense en Quito, destacó que el acuerdo “abre el mercado ecuatoriano, con más de 18 millones de consumidores, a las exportaciones agrícolas e industriales de Estados Unidos”.

Jamieson Greer representó a Estados
Jamieson Greer representó a Estados Unidos en la firma del acuerdo comercial en Washington (Reuters)

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador señaló que el acuerdo incluye compromisos bilaterales en inversión, facilitación del comercio, propiedad intelectual, derechos laborales, estándares ambientales y comercio digital.

Ecuador se comprometió a eliminar barreras no arancelarias a productos estadounidenses, como queso y carne, y a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, una medida que afecta principalmente a exportaciones procedentes de países asiáticos.

El acuerdo implica la eliminación
El acuerdo implica la eliminación de barreras no arancelarias a la carne de origen estadounidense (AP)

(Con información de EFE y AP)

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