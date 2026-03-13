El precio del combustible dispara las tarifas aéreas en Estados Unidos

El precio del combustible tras la ofensiva de Estados Unidos contra Irán dispara un alza de las tarifas aéreas en primavera. (Reuters)

Las recientes subidas en el precio del combustible tras la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán están definiendo el escenario para quienes desean viajar durante la primavera: las tarifas aéreas aumentaron de manera significativa, lo que obligó a viajeros y aerolíneas a adaptarse a un nuevo entorno de costos elevados y demanda fluctuante.

De acuerdo a Deutsche Bank, Spirit Airlines registró el mayor aumento intersemanal entre nueve aerolíneas estadounidenses, con el precio más bajo para vuelos nacionales de ida. Subió a USD 193, más del doble respecto a la semana anterior.

Por su parte, otras grandes compañías como United Airlines y Delta Air Lines elevaron sus precios entre 15% y 57% para vuelos nacionales comprados con antelación, según el reporte de reservas del 6 de marzo de Deutsche Bank.

Spirit Airlines registra el mayor aumento semanal en tarifas nacionales, con pasajes que más que duplican su valor previo. (AP Foto/Hassan Ammar)

La prueba recopilada indica incrementos extraordinarios en rutas claves como las transatlánticas, caribeñas y transcontinentales, donde los precios de vuelos reservados con más de tres semanas de anticipación han más que duplicado su valor en solo una semana.

La inestabilidad internacional disparó los costos de carburante, uno de los principales factores en la determinación de tarifas, según directivos y expertos mencionados en el estudio.

Los aumentos no afectan por igual a todas las aerolíneas

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, explicó al banco: “Cuando sube tan rápido, las tarifas aéreas suben. Por cierto, también bajan cuando baja el combustible. Eso es lo que siempre pasa”.

Kirby puntualizó que, si bien el petróleo es el detonante más inmediato, “la demanda de rutas y la salud de la economía también inciden sobre los precios finales”.

Según Henry Harteveldt, fundador de la firma de investigación de mercado Atmosphere Research Group, las aerolíneas con flotas más modernas —como United y Delta— podrían gestionar mejor el alza de los costos que aquellas con aviones menos eficientes. Esta diferencia tecnológica afecta el margen de maniobra para ajustar tarifas sin perder competitividad ni desincentivar la demanda.

United Airlines y Delta Air Lines incrementan sus precios hasta 57% en vuelos nacionales reservados con antelación, revela Deutsche Bank. (Reuters)

Ante la situación, los analistas del banco de inversión estadounidense TD Cowen revisaron a la baja sus expectativas de ganancias para varias de las principales compañías aéreas.

Precisaron que las acciones de las mayores aerolíneas estadounidenses han caído entre 10% y 20% desde el inicio de la ofensiva en Irán hasta el cierre del miércoles, un dato que refleja la sensibilidad del sector a los shocks geopolíticos.

Modificaciones en la demanda y comportamiento de los viajeros

El futuro de la demanda aérea en Estados Unidos es incierto. Harteveldt advirtió: “las aerolíneas saben que si aumentan demasiado las tarifas, pierden más ventas de las que ganan”, marcando el equilibrio entre sostener ingresos y mantener atractiva la oferta ante los consumidores.

Sam Alexander, inversor de riesgo y viajero frecuente, contó a Deutsche Bank que decidió reservar todos sus viajes previstos para 2024 apenas se dispararon los precios del petróleo, previendo subidas adicionales. Dos días después de adquirir un vuelo a Hawái previsto para abril, los precios aumentaron en USD 400.

Alexander dijo: “Estoy agradecido de haber conseguido mis entradas a un buen precio solo unos días después de que comenzara la guerra”.

Rutas transatlánticas, caribeñas y transcontinentales experimentan duplicación de precios para reservas hechas con más de tres semanas de antelación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spirit Airlines comunicó que mantiene una sólida demanda y prevé vuelos completos durante la temporada vacacional de primavera. El optimismo también se verifica en United, que el martes reportó el mayor ingreso por reservas en un solo día, según datos de la compañía.

Respecto al cambio de sensibilidad entre los viajeros, Kirby señaló como han evolucionado las reacciones ante crisis externas: “Antes, eventos como el de Irán impactaban la demanda. El mundo ha cambiado. La gente no reacciona tanto”.

De acuerdo con los analistas citados por el banco, algunos pasajeros reconsideran sus vacaciones internacionales u optan por desplazamientos domésticos, mientras que otro segmento conserva sus planes pese a los aumentos. La evolución de la demanda tras el episodio bélico sigue siendo materia de debate para la industria.