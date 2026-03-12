Retiran más de 550.000 autos por un problema que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente

Toyota retira 550.007 vehículos Highlander y Highlander Hybrid en Estados Unidos por defecto en el mecanismo de asientos. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Toyota Motor Corporation, el mayor fabricante automotor japonés, inició el retiro de 550.007 vehículos Highlander y Highlander Hybrid en Estados Unidos debido a un defecto en el mecanismo de los asientos de la segunda fila que puede impedir su bloqueo adecuado, según informaron la propia compañía y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la autoridad federal de seguridad vehicular de Estados Unidos, el 11 de marzo de 2026. La medida afecta a unidades fabricadas entre 2021 y 2024 y contempla reparaciones gratuitas en concesionarios oficiales.

La NHTSA comunicó que el problema se origina en el mecanismo de reclinación, que podría no fijar correctamente el respaldo tras un ajuste, lo que expone a los ocupantes a riesgos graves en caso de accidente. El retiro abarca 420.771 Highlander y 129.236 Highlander Hybrid, todos comercializados en el mercado estadounidense durante los últimos tres años. Toyota comenzará a notificar a los propietarios a partir de abril de 2026, según el aviso oficial de la agencia federal.

Esta acción se produce tras un retiro previo de 141.000 unidades de Toyota Prius y Prius Prime realizado en febrero de 2026 por un defecto que podía provocar la apertura involuntaria de las puertas traseras. Según la NHTSA, la vigilancia sobre la seguridad vehicular ha incrementado la cantidad de llamados a revisión en la industria en los últimos años.

Detalles del retiro masivo en Estados Unidos y motivos de la medida

La NHTSA identificó en su reporte que “los respaldos de los asientos de la segunda fila pueden no bloquearse correctamente después de un ajuste”, lo que podría afectar la seguridad de los pasajeros. Desde Toyota explicaron que el defecto puede impedir el bloqueo del respaldo, comprometiendo la protección de los ocupantes en caso de colisión. Hasta el momento, no se han informado incidentes graves asociados a este problema, y la compañía decidió ejecutar el retiro como medida preventiva.

El llamado a revisión incluye todas las versiones y acabados de los modelos Highlander y Highlander Hybrid fabricados entre 2021 y 2024 para el mercado estadounidense. Los propietarios podrán verificar si su vehículo está afectado ingresando el número de identificación vehicular (VIN) en los portales oficiales de la marca (toyota.com/recall) o de la NHTSA (nhtsa.gov/recalls), según confirmaron ambas instituciones.

El retiro, anunciado por Toyota y la NHTSA, afecta a modelos fabricados entre 2021 y 2024, tanto a combustión como híbridos. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El riesgo y el funcionamiento del mecanismo defectuoso

De acuerdo con la NHTSA, el principal riesgo es que, en caso de accidente, un respaldo no asegurado podría fallar en la retención de los ocupantes e incrementar la probabilidad de lesiones. La agencia federal señaló en su comunicado: “Un asiento que no está fijado correctamente podría no proteger adecuadamente a los ocupantes en una colisión”.

Toyota detalló que el defecto radica en los resortes del mecanismo de reclinación, los cuales serán reemplazados por componentes mejorados. La reparación será realizada sin costo para los propietarios y, según la información oficial, no implica otros riesgos para la operación del vehículo.

Modelos afectados: cifras y alcance

El retiro anunciado por Toyota y la NHTSA incluye:

420.771 unidades del modelo Highlander fabricadas entre 2021 y 2024.

129.236 unidades del modelo Highlander Hybrid fabricadas entre 2021 y 2024.

El defecto puede presentarse tanto en versiones a combustión como en híbridas. Los consumidores pueden consultar si su vehículo está incluido ingresando el VIN en los portales oficiales mencionados.

Proceso de reparación para los propietarios

Toyota Motor Corporation comunicó que los propietarios recibirán una carta a partir de abril de 2026, en la que se explicará el procedimiento a seguir. La reparación consiste en el reemplazo de los resortes de retorno en el mecanismo de reclinación de los respaldos de la segunda fila, utilizando piezas modificadas que aseguren el bloqueo tras cada ajuste.

El procedimiento se realizará exclusivamente en concesionarios oficiales y no tendrá costo para los usuarios. Tanto la NHTSA como la empresa recomendaron no demorar la revisión para minimizar riesgos. El proceso se desarrollará de forma escalonada y la red de talleres ya ha recibido las instrucciones y repuestos necesarios para ejecutar las intervenciones.

El defecto en el mecanismo de reclinación puede impedir el bloqueo de los asientos traseros, elevando el riesgo de lesiones en caso de accidente. (REUTERS)

Verificación de vehículos incluidos en el retiro

Los propietarios de los modelos Highlander y Highlander Hybrid fabricados entre 2021 y 2024 pueden verificar si su unidad está afectada ingresando el número de identificación vehicular (VIN) en los portales oficiales:

toyota.com/recall

nhtsa.gov/recalls

La NHTSA recordó que la consulta es gratuita y está disponible para cualquier usuario, sin importar la fecha de compra o el estado del vehículo.

Antecedentes recientes de retiros de Toyota en Estados Unidos

En febrero de 2026, Toyota retiró del mercado alrededor de 141.000 unidades de los modelos Prius y Prius Prime debido a un defecto que podía provocar la apertura inesperada de las puertas traseras durante la marcha. Los retiros han sido notificados oficialmente a la NHTSA, que mantiene una base de datos pública y actualizada sobre todos los llamados a revisión en el país.

Las cifras de la agencia federal indican que en 2025 se registraron más de 1.000 retiros de vehículos por motivos de seguridad, una tendencia que ha crecido en la última década. La NHTSA exige a las automotrices la notificación inmediata de cualquier defecto que pueda comprometer la seguridad, así como la reparación gratuita de los vehículos afectados.

Responsabilidad de los concesionarios y organización de la reparación

La red de concesionarios de Toyota recibió instrucciones para ejecutar las reparaciones y manejar la logística de atención a los propietarios afectados. Cada taller contará con los repuestos necesarios y deberá realizar la inspección y sustitución de los componentes defectuosos en los asientos traseros de la segunda fila.

El procedimiento no afecta otras funciones del automóvil ni requiere modificaciones adicionales. La NHTSA destacó que la coordinación con la empresa es fundamental para asegurar que los usuarios reciban atención rápida y eficiente. La operación de reparación se desarrollará dentro de los plazos definidos por la compañía.

Toyota realizará reemplazos gratuitos de los resortes del mecanismo de reclinación en concesionarios oficiales, garantizando la seguridad de los propietarios. (REUTERS/Johanna Geron/File Photo)

Impacto del retiro de Toyota en la seguridad y el mercado automotriz

El retiro de 550.007 (quinientas cincuenta mil siete) vehículos Highlander y Highlander Hybrid refuerza la vigilancia de la NHTSA sobre los estándares de seguridad en la industria automotriz. Según las cifras de la agencia federal, en los últimos años se ha elevado la cantidad de llamados a revisión debido a la detección temprana de defectos y la presión regulatoria sobre las automotrices para corregir cualquier riesgo potencial.

Este procedimiento responde a la obligación legal de los fabricantes de notificar y reparar gratuitamente los defectos que puedan afectar la seguridad de los usuarios. La NHTSA mantiene una base de datos pública de retiros, donde se puede consultar el historial de cualquier vehículo vendido en Estados Unidos.

Pasos a seguir luego de la notificación

Desde abril de 2026, los propietarios de Highlander y Highlander Hybrid comenzarán a recibir notificaciones por correo postal. El aviso contendrá las fechas y los pasos para programar la reparación gratuita en los concesionarios oficiales.

La NHTSA y Toyota actualizarán la información en sus portales oficiales y líneas de atención al cliente. El proceso de reparación se realizará por etapas y cubrirá todas las unidades afectadas incluidas en el llamado a revisión.