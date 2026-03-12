Estados Unidos

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos bajan a 213.000 en marzo

El dato semanal divulgado por el Departamento de Trabajo refleja una disminución en los despidos y confirma la persistencia de obstáculos para quienes intentan reingresar al mercado laboral estadounidense, en un escenario de inflación elevada y escasa generación de vacantes

Guardar
La disminución de despidos mantiene
La disminución de despidos mantiene las solicitudes semanales de desempleo en niveles históricamente bajos, reflejando tensiones en el mercado laboral estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos descendieron a 213.000 durante la primera semana de marzo, según cifras oficiales.

Esta reducción mantiene los despidos en niveles bajos para los estándares históricos y refleja las tensiones del mercado laboral: menor dinamismo en la creación de puestos y obstáculos crecientes para quienes buscan reinsertarse, en un contexto de inflación aún por encima del objetivo fijado por la Reserva Federal.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el número semanal de solicitudes disminuyó en 1.000 respecto a la semana previa, ubicándose por debajo de las 215.000 proyectadas por analistas consultados por la firma de datos económicos FactSet.

Este dato, considerado un termómetro indirecto sobre el ritmo de despidos, ofrece un panorama inmediato sobre la situación del empleo en el país.

El mercado laboral estadounidense experimenta actualmente una baja sostenida en los despidos y una desaceleración significativa en la contratación. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, durante febrero se eliminaron 92.000 puestos de trabajo, cifra que sorprendió a los analistas que esperaban la creación de 60.000 empleos.

Además, las revisiones a los datos de diciembre y enero ajustaron a la baja el total de contrataciones en 69.000 plazas, lo que contribuyó a que la tasa de desempleo nacional se elevara a 4,4%.

El número de estadounidenses que recibían ayuda por desempleo al cierre de la semana del 28 de febrero cayó en 21.000, situando el total en 1,85 millones de personas. El promedio móvil de cuatro semanas, que suaviza la volatilidad, descendió en 4.000 solicitudes y se ubicó en 212.000, según los datos oficiales.

Tendencias recientes: menos despidos, menor contratación y mayor dificultad para reinsertarse

Durante febrero se eliminaron 92.000
Durante febrero se eliminaron 92.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, sorprendiendo a analistas que esperaban la creación de nuevos empleos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos doce meses, las solicitudes semanales de ayuda por desempleo han oscilado entre 200.000 y 250.000, un margen bajo en perspectiva histórica. Pese a esto, empresas como Morgan Stanley, Block, UPS y Amazon comunicaron recortes recientes de plantilla, contrastando con la relativa estabilidad de los datos agregados.

Economistas citados por la firma de datos económicos FactSet coinciden en describir la etapa actual como de “poca contratación y pocos despidos”.

Aunque la tasa de desempleo permanece acotada, quienes buscan reingresar al mercado laboral encuentran mayores dificultades para conseguir nuevos puestos, señal de menor movilidad y de una menor generación de vacantes.

El informe de vacantes laborales emitido por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reforzó este diagnóstico: en diciembre, el número de ofertas cayó al nivel más bajo en más de cinco años. El reporte correspondiente a enero, que será publicado en los próximos días, es esperado como posible indicador adelantado sobre la tendencia para el resto del año.

Factores internos y externos detrás del menor dinamismo laboral

La publicación del índice PCE
La publicación del índice PCE servirá como referencia clave para la Reserva Federal en su próxima decisión sobre tasas de interés y política monetaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaceleración en la creación de empleo responde a factores internos y externos. Entre los domésticos, destacan las políticas comerciales de la administración de Donald Trump y los incrementos en las tasas de interés dispuestos por la Reserva Federal durante 2022 y 2023, acciones orientadas a contener la inflación tras la pandemia.

A nivel internacional, la escalada reciente del conflicto en Irán elevó en 25% en el precio del petróleo en solo dos semanas, lo que incrementó los costos para empresas y consumidores estadounidenses. Esta presión externa se suma a la inflación interna, que en febrero registró un aumento de 2,4% en los precios al consumidor respecto al mismo mes del año anterior, según datos oficiales.

Si bien este incremento igualó al del mes previo y quedó apenas por debajo del 2,5% proyectado, se mantiene por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal y aún no refleja el eventual impacto del encarecimiento reciente de la gasolina.

Próximos datos y su impacto en la política monetaria

El indicador de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), que la Reserva Federal considera referencia clave de inflación, será publicado este viernes. La evolución de este dato influirá directamente en la próxima reunión del organismo, en la que deberá decidir si mantiene, reduce o incrementa las tasas de interés, con efecto inmediato en la inversión y la contratación empresarial.

Mientras tanto, analistas del sector laboral y financiero continúan monitoreando la evolución de los principales indicadores. El último informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre vacantes laborales confirmó la reducción sostenida de nuevas ofertas, reforzando la percepción de que el mercado laboral estadounidense enfrenta un estancamiento en la creación de nuevos empleos, bajo presiones inflacionarias, ajustes monetarios y tensiones geopolíticas que condicionan la evolución del empleo.

Temas Relacionados

Solicitudes de DesempleoDepartamento de Trabajo de Estados UnidosInflaciónMercado LaboralEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La policía de Michigan responde a una situación de tirador activo en una sinagoga

Un incidente con tirador activo y un incendio movilizó a las autoridades locales y federales en la sinagoga Temple Israel, en las afueras de Detroit, mientras la información sobre posibles víctimas seguía en desarrollo

La policía de Michigan responde

Retiran más de 550.000 autos por un problema que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente

La medida alcanza unidades fabricadas entre 2021 y 2024 debido a un defecto en el mecanismo de los respaldos de la segunda fila que puede impedir su fijación adecuada tras un ajuste

Retiran más de 550.000 autos

California celebra la reapertura de su faro más aislado, ahora accesible para los turistas

El faro de St. George Reef, reconocido por su resistencia a tormentas y tsunamis, permite nuevamente el ingreso de público tras décadas de abandono, consolidándose como símbolo de resiliencia y memoria marítima

California celebra la reapertura de

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El mandatario estadounidense afirmó que “no es apropiado” que el equipo compita en Norteamérica

Trump dijo que Irán no

Un hombre mató a su expareja, a los padres de ella y luego se suicidó en Nueva Jersey

El violento episodio ocurrido en una vivienda de Berkeley Township dejó tres víctimas fatales y al agresor muerto, mientras la policía confirmó que los hijos de la pareja presenciaron el ataque y permanecen bajo protección estatal

Un hombre mató a su

TECNO

Usuarios con iPhone antiguos deben

Usuarios con iPhone antiguos deben actualizarlos ahora: nuevo parche de iOS bloquea posibles espionajes

Meta acelera su apuesta por la inteligencia artificial: presenta cuatro chips propios para sus data centers

Harvard sugiere aprender estas 10 funciones de Excel para tener éxito en conseguir trabajo

Tesla recibe luz verde para suministrar electricidad en Gran Bretaña: estos son los planes de Elon Musk

Inteligencia artificial sugiere los números “más probables” para la lotería de marzo 2026

ENTRETENIMIENTO

Sean Penn y el secreto

Sean Penn y el secreto detrás del premio Oscar que le entregó a Volodymyr Zelensky

Después de ‘Adolescencia’, Netflix estrena el documental que explora el mundo real de la “machosfera”

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

MUNDO

La peligrosa ingenuidad frente a

La peligrosa ingenuidad frente a Irán

Cómo es el pueblo blanco que eligió Salvador Dalí para instalar su taller

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El chileno Smiljan Radić Clarke fue galardonado con el Premio Prtizker al mejor arquitecto del mundo

Italia retiró temporalmente a su personal militar de una base en Iraq tras un ataque con drones atribuido a Irán