La violencia vial deja siete muertos en una semana en Nueva York

Entre las víctimas mortales destacan un ciclista, un niño de cuatro años y adultos mayores, evidenciando la vulnerabilidad de todos los usuarios viales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una violencia vial sin precedentes ha impactado a la ciudad de Nueva York durante la última semana, con siete muertes en accidentes de tránsito, de acuerdo con medios locales.

Este saldo, equivalente a una víctima fatal por día, incluye colisiones entre automóviles, atropellos a ciclistas, peatones y conductores de scooters, y ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas aplicadas por las autoridades. Durante los últimos siete días, Nueva York sumó víctimas de todas las edades en episodios donde aumentó la frecuencia de responsables que huyen del lugar del siniestro.

Según datos del canal local News 12 y la cadena estadounidense ABC News, dos personas fallecieron el miércoles en incidentes separados: Edwin Delgado, ciclista de 53 años, perdió la vida al ser embestido por un camión de cemento en Borough Park (Brooklyn); horas después, una mujer de 58 años fue atropellada en Queens por un vehículo a alta velocidad cuyo conductor se dio a la fuga. Las investigaciones continúan y, hasta el momento, no hay detenciones.

El Departamento de Transporte local señala que la reiterada huida de los conductores involucrados complica las investigaciones y muestra los límites de las estrategias actuales para proteger a los usuarios más vulnerables del sistema de tránsito.

Según cifras históricas del propio DOT, la implementación de Vision Zero permitió una reducción inicial del 30% en muertes viales entre 2014 y 2018, aunque en los últimos tres años la tendencia descendente se ha estancado, con aumentos recientes atribuidos al mayor tránsito tras la pandemia de COVID-19.

Las estadísticas oficiales del DOT, citadas por la cadena estadounidense ABC News, reportan que los accidentes fatales que involucran vehículos de agencias municipales han caído más del 20% desde el inicio del Plan de Seguridad de Flotas Vision Zero. No obstante, entre los casos más graves de este período figuran un niño de cuatro años atropellado en Brooklyn y una niña de once años fallecida el mes pasado en el mismo distrito.

Frente a este contexto, la organización civil Transportation Alternatives ha puesto bajo la lupa la administración del alcalde Eric Adams. Ben Furnas, director ejecutivo de la entidad, afirmó en un comunicado citado por el diario neoyorquino Daily News: “Este es el desenlace previsible cuando los proyectos de seguridad se interrumpen o cancelan por intereses políticos, y cuando el Departamento de Transporte carece de recursos suficientes”.

Siete muertes en una semana: cronología de los hechos

Nueva York sufre una ola de violencia vial con siete muertes en accidentes de tránsito durante la última semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguidilla de tragedias ha sido ampliamente documentada por medios locales. El miércoles por la tarde, un camión Mack 2021 conducido por un hombre de 68 años arrolló y mató al ciclista Edwin Delgado en Brooklyn. El conductor permaneció en el lugar, pero no enfrenta cargos por el momento.

Casi en simultáneo, en Jamaica Avenue (Queens), un automóvil en un carril exclusivo para autobuses atropelló a una mujer de 58 años que cruzaba la calle. El responsable huyó. Los carteles electrónicos en la intersección de Jamaica Avenue y Parsons Boulevard, que advierten sobre la reducción de velocidad, no evitaron el accidente, según la cadena estadounidense ABC News.

Treinta horas antes, Nilufar Komilova, de 31 años, murió al ser arrastrada por un camión del Departamento de Transporte en Lefferts Boulevard. Este hecho dejó a dos menores huérfanos. “Toda la noche preguntaron por su madre”, relató su amiga Akobir Azizov al diario neoyorquino Daily News.

El lunes previo, Placido D’Andrea, un hombre discapacitado de 78 años, falleció en Brooklyn junto a once personas heridas, tras un choque múltiple provocado por un camión del Departamento de Bomberos (FDNY) que acudía a una emergencia.

El recuento de víctimas se completa con Zachariah Padilla, un niño de cuatro años atropellado el jueves 5 de marzo frente a un hospital en Brooklyn. El conductor escapó y el caso permanece abierto.

El mes pasado, Amira Aminova, de once años y de origen uzbeko, fue atropellada por un autobús escolar cerca de su hogar en Brooklyn; el responsable tampoco se detuvo, de acuerdo con el canal local News 12.

Reacciones oficiales y cuestionamientos a las políticas de tránsito

La creciente intervención legislativa incluye la Ley Angélica y la próxima entrada en vigor de la Sammy’s Law para endurecer sanciones y reducir la velocidad urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han reiterado su compromiso de reducir los siniestros que involucran vehículos oficiales. El DOT aseguró, tras la última ola de accidentes, que está “comprometido a mejorar la seguridad de su flota y a reducir el riesgo de incidentes graves”, remarcando avances logrados bajo el Plan de Seguridad de Flotas Vision Zero.

Desde 2014, la ciudad implementó el programa Vision Zero, con el objetivo de eliminar las muertes viales para 2024. No obstante, las dificultades para cumplir con esta meta siguen presentes. La entrada en vigor de la llamada Sammy’s Law en octubre de 2024, que reduce los límites de velocidad en muchas calles y honra la memoria de un niño de doce años fallecido en un atropello, representa una de las respuestas legislativas más recientes.

En diciembre de 2023, la gobernadora Kathy Hochul promulgó la Ley Angélica, un régimen que endurece las sanciones para reincidentes con suspensiones previas, tipificando como delito grave la acumulación de cinco infracciones con suspensión o revocación de licencia.

Pese a los cambios normativos, la organización civil Transportation Alternatives sostiene que los avances resultan insuficientes mientras el DOT no disponga de mayores recursos y persistan problemas como la falta de corredores seguros para ciclistas y deficiencias en el control del estacionamiento.

“Una muerte diaria durante siete días es evitable”, enfatizó Furnas. “El alcalde puede revertir esta tendencia y proteger a los neoyorquinos, pero es indispensable fortalecer al DOT, ampliar la red de bicicletas y aplicar las herramientas que brinda la Ley de Sammy para revitalizar Vision Zero”.

El Departamento de Policía y otras agencias insisten en la tolerancia cero para conductores que exceden los límites de velocidad o circulan bajo el efecto de sustancias, y reconocen que ciclistas y motociclistas participan tanto como víctimas como responsables en algunos siniestros, especialmente cuando incumplen normas de tránsito.

Retos pendientes de la seguridad vial en Nueva York

La secuencia de siete muertes viales en una semana evidencia el reto de lograr la erradicación de la violencia vial en Nueva York. Las investigaciones de la policía, citadas por el diario neoyorquino Daily News, remarcan la dificultad de aplicar justicia cuando los responsables abandonan la escena y dejan en claro que el objetivo de cero víctimas propuesto por Vision Zero aún está lejos de cumplirse.

El entramado regulatorio y las campañas de prevención no consiguen modificar la realidad de la ciudad de Nueva York, donde la seguridad vial sigue exigiendo atención en todos los distritos y franjas etarias.