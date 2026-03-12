California celebra la reapertura de su faro más aislado, ahora accesible para los turistas

El faro de St. George Reef reabrió sus puertas en febrero de 2024 tras medio siglo mayoritariamente aislado, convirtiéndose en símbolo de resiliencia en la costa norte de California (North Coast Journal)

El farero Richard Hoff recorrió emocionado los escalones originales de una torre de granito expuesta al viento, el mar y el olvido: el faro de St. George Reef reabrió sus puertas al público a finales de febrero, tras permanecer prácticamente aislado durante medio siglo y cerrar sus visitas en el verano de 2024.

Ubicado a casi 10 kilómetros de la costa de Del Norte, en el extremo más septentrional de California, y accesible únicamente en helicóptero, la estructura ha resistido décadas de tormentas, tsunamis y abandono, y se ha transformado en símbolo de resistencia y devoción histórica.

La preservación del faro depende de un relevo generacional inusual y de una comunidad dispuesta a invertir recursos y esfuerzo en mantener viva su memoria, según informó el diario Los Angeles Times.

A finales de febrero de 2024, el faro de St. George Reef permitió el ingreso de 45 visitantes por primera vez en meses.

La reapertura se logró gracias a un operativo de voluntariado coordinado por la St. George Reef Lighthouse Preservation Society, cuyos integrantes, en su mayoría septuagenarios, dedicaron una semana de trabajo intensivo junto a una pareja de pilotos de helicóptero de Alaska y un grupo de cineastas que filmaban una película de terror en el lugar.

El acceso al faro, reservado a quienes pudieron costear los USD 395 del traslado, representó la principal fuente de ingresos para las próximas labores de restauración, de acuerdo con la organización.

El faro, levantado a finales del siglo XIX, cuenta con una torre de 45 metros de altura y está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.

Durante los días previos a la reapertura, los voluntarios enfrentaron condiciones extremas: puertas y ventanas forzadas por el viento, suelos inundados con hasta ocho centímetros de agua de mar y espacios saturados de humedad y salitre.

Según Hoff, citado por Los Angeles Times, la torre permanece “perfectamente nivelada” pese a décadas de impactos de olas monumentales y terremotos, hecho que demostró ante los visitantes utilizando una aplicación de medición digital.

El origen del faro: tragedia y necesidad de señalización

La construcción del faro de St. George Reef se remonta a la catástrofe del S.S. Brother Jonathan, cuyo naufragio en los arrecifes rocosos de St. George en 1865 provocó la muerte de 225 personas y reveló la urgente necesidad de señalización marítima en esa zona del Pacífico.

El proyecto de edificación, que se extendió por una década, estuvo marcado por accidentes mortales, incluidos trabajadores arrastrados por olas y la muerte de un obrero durante los trabajos, además de tres miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos que fallecieron en 1951 al romperse la cuerda de su embarcación e intentar alcanzar la roca.

La vida de los fareros implicaba desafíos físicos y psicológicos severos. Richard Hoff relató que algunos trabajadores “enloquecieron” por la exposición constante al foghorn, que retumbaba cada pocos segundos en la sala de máquinas.

Acceso restringido y retos para la preservación

Las jornadas de visita al faro continúan siendo excepcionales. Solo se realizaron dos recorridos públicos los días 28 de febrero y 1 de marzo, a los que asistieron principalmente residentes locales.

Entre los visitantes destacó una joven de diecisiete años, nieta de un vecino de la zona, quien manifestó su deseo de permanecer en el faro.

La sostenibilidad del proyecto depende de la incorporación de nuevas generaciones al equipo de voluntarios. Un ejemplo es Robert Smith, de 23 años y residente de Bandon, Oregón, quien se sumó tras avistar el faro de St. George con binoculares y lamentar su estado de deterioro.

“Me entristeció verlo así”, declaró a Los Angeles Times, y señaló que su ingreso al grupo redujo significativamente la edad promedio de los voluntarios.

Desafíos de futuro: transmisión del legado y financiación

La supervisora del condado Del Norte, Valerie Starkey, visitó por primera vez el faro durante la reapertura y destacó la importancia de involucrar a escolares en la experiencia directa de la historia local.

Starkey afirmó a Los Angeles Times: “Las historias importan. Poder estar allí y sentir realmente esa historia alrededor tuyo. Les debemos a los hombres que pusieron sangre, sudor y lágrimas en este sitio”.

La motivación de los preservacionistas trasciende el interés económico y se enfoca en resguardar un testimonio tangible de los logros y dificultades de generaciones pasadas.

Hoff lo sintetizó así: “¿Cómo vamos a permitir que una maravilla de la ingeniería simplemente se pierda y sea destruida?”.

Desde 2023, las esporádicas jornadas de visita constituyen el principal mecanismo de financiación para la restauración y el canal fundamental para transmitir el legado del faro a nuevas generaciones, consolidando su función como emblema de resiliencia y testimonio de la historia marítima de California.