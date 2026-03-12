15 parques nacionales estadounidenses que son ideales para visitar en las vacaciones de primavera

Los parques nacionales de Estados Unidos ofrecen una alternativa económica y diversa para disfrutar las vacaciones de primavera sin salir del país (National Park Service)

Con la llegada de las vacaciones de primavera, familias y viajeros en Estados Unidos buscan alternativas memorables y asequibles para descansar sin necesidad de salir del país. Los parques nacionales emergen como una opción atractiva, ofreciendo paisajes diversos y experiencias únicas, desde playas y desiertos hasta sitios históricos y bosques milenarios.

En lugar de embarcarse en costosos viajes internacionales, explorar los parques nacionales puede garantizar tanto aventura como economía, todo en el vasto territorio estadounidense.

El sistema de parques nacionales de Estados Unidos es uno de los más extensos del mundo, con 433 áreas protegidas, conocidas popularmente como parques, aunque sus categorizaciones oficiales varían. Cada parque fue creado con el objetivo de preservar un patrimonio natural o cultural específico, lo que brinda una amplia gama de opciones para quienes planifican una escapada durante la primavera.

Durante las vacaciones de primavera, existen varias alternativas dentro del sistema de parques nacionales que se adaptan a diferentes gustos e intereses. A continuación, se detallan 15 destinos que destacan por su accesibilidad y atractivo en esta temporada:

Cape Hatteras National Seashore

Ubicada en Carolina del Norte, esta franja costera es reconocida por sus playas pintorescas y faros emblemáticos. El área es famosa por brindar “el mejor surf del este de Estados Unidos”, según su sitio web.

La entrada es gratuita, aunque existen tarifas por estacionamiento y para subir a los faros, como el de Bodie Island, cuyo acceso cuesta USD 10 para adultos y USD 5 para personas mayores y niños menores de 12 años. El faro de Cape Hatteras se encuentra cerrado por restauración.

Cumberland Island National Seashore

En Georgia, Cumberland Island ofrece 27 kilómetros de playas vírgenes, bosques marítimos y la posibilidad de tomar recorridos guiados por un guía del parque entre ruinas históricas.

El acceso cuesta USD 15 por persona y, para quienes no llegan en su propia embarcación, es necesario pagar un servicio de ferri externo, con tarifas desde USD 30 para niños mayores de cinco años y USD 40 para mayores de 15, con descuentos para personas mayores.

Olympic National Park

En el estado de Washington, Olympic National Park desborda diversidad, con una costa dramática, bosques lluviosos y montañas. Aunque el agua puede estar fría para nadar en primavera, los paisajes naturales resultan impactantes. La entrada al parque cuesta USD 30 por vehículo privado.

Gettysburg National Military Park

Este parque en Pensilvania permite recorrer el escenario de la batalla más sangrienta de la Guerra Civil, donde más de 50.000 soldados resultaron muertos, heridos o desaparecidos.

El acceso al campo de batalla y al centro de visitantes es gratuito, mientras que el ingreso al museo, la pintura ciclorrama y la proyección “A New Birth of Freedom” cuesta USD 20,75 para adultos, con descuentos para veteranos, personas mayores y niños mayores de 5 años.

Mesa Verde National Park

En Colorado, Mesa Verde resguarda más de 600 viviendas ancestrales construidas en acantilados por los pueblos originarios. Hasta mayo, las visitas a estas estructuras solo se pueden realizar a distancia, ya que las visitas guiadas comienzan ese mes. La tarifa de entrada es de USD 20 por vehículo hasta finales de abril, aumentando a USD 30 en temporada alta.

San Antonio Missions National Historical Park

Texas alberga este conjunto de cuatro misiones coloniales españolas que, junto con El álamo, narran la historia de la región. La entrada es gratuita y permite sumergirse en el legado cultural del sur estadounidense.

Blue Ridge Parkway

Esta ruta escénica atraviesa las montañas de Carolina del Norte y Virginia durante casi 760 kilómetros, ofreciendo vistas panorámicas, senderismo y áreas para acampar. El acceso también es gratuito.

Death Valley National Park

Abarcando California y Nevada, Death Valley se distingue por ser el parque más caluroso, seco y bajo de Estados Unidos. En primavera, el clima es más templado y en algunos años es posible presenciar floraciones masivas de flores silvestres. La entrada cuesta USD 30 por vehículo privado.

Zion National Park

Utah alberga Zion, donde los visitantes pueden recorrer el fondo del cañón rodeados por formaciones de arenisca roja. La entrada es de USD 35 por vehículo privado.

Extranjeros sin pase “America the Beautiful” deben abonar un adicional de USD 100 por persona. Quienes deseen caminar por Angels Landing deben participar en una lotería con tarifa de solicitud de USD 6 y un permiso de USD 3 por persona.

Boston National Historical Park

En Massachusetts, este parque invita a conocer sitios emblemáticos de la Revolución estadounidense, como Faneuil Hall y Bunker Hill. La entrada es gratuita, aunque algunos sitios asociados, como la casa de Paul Revere, cobran admisión.

Independence National Historical Park

En Filadelfia, Pensilvania, se pueden visitar lugares donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, así como la Campana de la Libertad. La mayoría de los lugares son gratuitos, aunque se requieren boletos sin costo (con un cargo de procesamiento de USD 1) para el Independence Hall y tarifas reducidas para el museo de Benjamin Franklin.

National Mall and Memorial Parks

En Washington D.C., el National Mall reúne monumentos como el de Lincoln y el de Washington, así como museos Smithsonian. La entrada a los espacios abiertos es gratuita, pero para algunas atracciones, como el Washington Monument, se requieren boletos con una tarifa de reserva anticipada de USD 1, y para recorridos autoguiados de Ford’s Theatre, USD 5 de reserva anticipada.

Dinosaur National Monument

En la frontera entre Colorado y Utah, este parque fascina a grandes y chicos, con más de 1.500 huesos de la era jurásica exhibidos en el Dinosaur Quarry Exhibit Hall. La entrada cuesta USD 25 por vehículo privado.

Golden Gate National Recreation Area

En California, este parque abarca múltiples sitios alrededor de San Francisco, desde playas y bosques de secuoyas hasta la isla de Alcatraz. La entrada a Muir Woods cuesta USD 15 por persona mayor de 15 años, mientras que el acceso a Alcatraz depende de tarifas de ferri externas. El estacionamiento en Presidio parte de USD 3 por hora o USD 10 por día.

Great Sand Dunes National Park and Preserve

En Colorado, las dunas de arena más altas de América del Norte invitan a deslizamientos en tablas o trineos, disponibles para alquilar fuera del parque. El ingreso cuesta USD 25 por vehículo privado.

Consideraciones sobre clima, accesibilidad y costos en primavera

Planificar una visita a los parques nacionales en primavera implica tener en cuenta factores como el clima, la accesibilidad y los costos. Algunos parques pueden tener partes cerradas por condiciones climáticas, como carreteras bloqueadas por nieve, o demorar su apertura hasta avanzada la temporada.

Además, los precios de entrada y servicios, como ferris o visitas guiadas, varían según la ubicación y la época, y ciertos parques pueden resultar costosos de acceder si se encuentran fuera de la zona continental.

Para quienes buscan opciones económicas y accesibles, los parques dentro de los 48 estados contiguos suelen ofrecer mejores tarifas y mayor disponibilidad de servicios. Es fundamental revisar las páginas oficiales de cada parque para información actualizada sobre horarios, tarifas y restricciones.

El sitio web del National Park Service es la principal herramienta para encontrar el parque más cercano y obtener detalles sobre condiciones, tarifas, reservas y servicios disponibles. También se recomienda consultar las actualizaciones oficiales y considerar la compra de pases anuales, como el “America the Beautiful”, que permite el acceso a múltiples áreas protegidas con una sola tarifa.