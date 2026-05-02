Estados Unidos

La aerolínea Spirit anunció su cierre definitivo tras 34 años de actividad y canceló todos sus vuelos

La compañía no registraba ganancias anuales desde 2019 y, desde entonces, acumuló pérdidas por varios miles de millones de dólares. El abogado de la empresa, Marshall Huebner, estimó que la medida afecta a unos 17.000 trabajadores

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Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar (AP Foto/Charles Krupa, archivo)
Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines, reconocida aerolínea por su modelo de negocio basado en tarifas bajas y cobros por servicios complementarios, anunció este sábado el cese de sus operaciones tras 34 años en el mercado. La compañía, que llegó a operar cientos de vuelos diarios con aviones de color amarillo y empleaba a unas 17.000 personas, informó en su sitio web que todos los vuelos han sido cancelados y que el servicio al cliente dejó de estar disponible.

En un comunicado, Spirit señaló: “Estamos orgullosos del impacto que nuestro modelo de precios low-cost ha tenido en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos poder seguir atendiendo a nuestros clientes durante muchos años más”.

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La aerolínea indicó que los clientes podrán solicitar reembolsos, aunque no recibirán asistencia para reprogramar sus viajes con otras aerolíneas. “”, agregaron.

El cierre se concretó luego de que se agotaran las opciones de rescate gubernamentales. El presidente Donald Trump declaró el viernes que su administración presentó a Spirit una “propuesta final” para una adquisición financiada con fondos públicos, pero no se alcanzó un acuerdo.

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La semana anterior, Trump había planteado la posibilidad de un rescate tras la segunda declaración de bancarrota de la aerolínea en menos de dos años, situación agravada por el fuerte aumento de los precios del combustible para aviones derivado de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Aviones de Spirit Airlines estacionados en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida, EE. UU., 23 de abril de 2026 (REUTERS/Marco Bello)
Aviones de Spirit Airlines estacionados en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida, EE. UU., 23 de abril de 2026 (REUTERS/Marco Bello)

Desde la pandemia de COVID-19, Spirit enfrentó dificultades financieras a causa del incremento de los costos operativos y el endeudamiento. En noviembre de 2024, solicitó la protección del Capítulo 11 tras registrar pérdidas superiores a USD 2.500 millones desde 2020. En agosto de 2025, volvió a acogerse a la protección por bancarrota, con deudas de USD 8.100 millones y activos por USD 8.600 millones.

Sindicatos y defensores del rescate advirtieron que el colapso deja a miles de empleados sin trabajo y reduce la competencia en el sector, con posibles aumentos en las tarifas aéreas. El abogado de Spirit, Marshall Huebner, estimó que la medida afecta a unos 17.000 trabajadores.

La ausencia de la compañía se sentirá especialmente entre viajeros que buscan tarifas económicas y en ciudades como Las Vegas, Fort Lauderdale y Orlando, donde la aerolínea tenía fuerte presencia.

Spirit transportó alrededor de 1,7 millones de pasajeros nacionales en febrero, medio millón menos que el mismo mes del año anterior, y en mayo de 2026 ofreció la mitad de asientos disponibles respecto a mayo de 2024, según datos de Cirium.

Según su sitio web, la aerolínea conectó Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en toda Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Aviones de Spirit Airlines estacionados en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida, EE. UU (REUTERS/Marco Bello)
Aviones de Spirit Airlines estacionados en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida, EE. UU (REUTERS/Marco Bello)

Antes del cierre definitivo, ante la posibilidad de disolución, pasajeros habituales de Spirit expresaron su incertidumbre por sus reservas, créditos y programas de viajero frecuente. La empresa no registraba ganancias anuales desde 2019 y, desde entonces, acumuló pérdidas por varios miles de millones de dólares

Jorvan Jonbaptist, consultado por la filial local de la cadena estadounidense CBS en un vuelo a Carolina del Norte, señaló: “Si la cierran, definitivamente afectará mis planes de viaje”. Por su parte, Ken Pryor manifestó su preocupación por sus puntos acumulados y su estatus silver elite en Estados Unidos: “Eso es preocupante. Vaya noticia para recibir antes de volar”.

(Con información de AP)

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